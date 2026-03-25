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Käfereiche - jetzt erst recht!

Käfereiche statt Importholz: Wie heimisches Eichenholz Garten- und Bauprojekte verlässlich macht

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Polsingen (ots)

Zum Start der Gartensaison zeigt sich: Verlässliche Materialien sind entscheidend - besonders in Zeiten globaler Unsicherheiten, schwankender Lieferketten und steigender Transportkosten.

LACKER NATURE setzt konsequent auf heimisches Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und rückt einen bislang unterschätzten Rohstoff in den Fokus: Käfereiche. Denn gerade jetzt stellt sich die Frage neu: Warum auf importierte Materialien setzen, wenn hochwertige Qualitäten direkt vor unserer Haustür verfügbar sind?

Warum sich unser Blick auf heimisches Holz ändern muss

Der Klimawandel hinterlässt sichtbare Spuren in unseren Wäldern: Hitze, Dürreperioden und Insektenbefall - durch den Eichenkernkäfer - verändern zunehmend das Erscheinungsbild der Eiche.

Was dabei oft übersehen wird: Die natürlichen und technischen Eigenschaften des Eichenholzes bleiben unverändert. Die sichtbaren Bohrspuren sind kein Qualitätsverlust, sondern ein Zeichen unserer Zeit.

Was lange als Makel galt, muss neu bewertet werden: Käfereiche ist kein minderwertiger Rohstoff, sondern ein wertvolles, regional verfügbares Material. Ein Festhalten am Ideal makellosen Holzes würde bedeuten, große Teile heimischer Bestände wirtschaftlich auszuschließen - mit negativen Folgen für Waldpflege, Ressourceneffizienz und Klimaschutz.

LACKER NATURE setzt genau hier an - und plädiert für ein Umdenken: mehr Akzeptanz für natürliche Merkmale und mehr Wertschätzung für das, was unsere Wälder heute hervorbringen.

"Wir besinnen uns auf das, was unsere Natur zu bieten hat." Willi Lacker, Geschäftsführer LACKER NATURE

Regional denken. Dauerhaft bauen.

Holz aus heimischer Herkunft bietet entscheidende Vorteile: kurze Transportwege, stabile Verfügbarkeit und hohe Liefersicherheit. Gerade im Haus- und Gartenbau bedeutet das vor allem eines - Planbarkeit. Regionale Rohstoffe reduzieren Abhängigkeiten von internationalen Märkten und ermöglichen eine verlässliche Umsetzung - vom ersten Planungsschritt bis zur fertigen Terrasse.

Regionalität bildet die Basis - doch erst die Dauerhaftigkeit des Materials macht den Unterschied. Hier spielt Eichenholz ihre Stärken aus.

Eichenholz zählt zu den bewährtesten Materialien für den Außenbereich. Es ist äußerst dauerhaft, witterungsbeständig und von Natur aus resistent. Ob als Terrassendiele, Gartenschwelle, Zaunlatte oder tragendes Element - überall dort, wo Beständigkeit gefragt ist, überzeugt Eiche langfristig.

Dank ihrer natürlichen Gerbstoffe kann sie im Außenbereich ohne chemische Imprägnierung eingesetzt werden - robust, nachhaltig und wie für unser Klima gemacht.

Vom Rohstoff zur Lösung

LACKER NATURE verarbeitet Käfereiche zu langlebigen Produkten - von Terrassendielen über Wandverkleidungen, Gartenschwellen und Zaunlatten bis hin zu Pflanzstäben und Konstruktionshölzern. Unterschiedliche Oberflächen - naturbelassen, gebürstet oder geflammt nach Yakisugi-Technik - bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für moderne und klassische Gartenkonzepte.

Das Holz stammt aus PEFC-zertifizierten Wäldern der Region. Kurze Transportwege reduzieren Emissionen und stärken die lokale Wertschöpfung. Die gezielte Nutzung von Käfereiche ist dabei ein konsequenter Schritt: Statt wertvolle Ressourcen ungenutzt zu lassen, werden sie sinnvoll eingesetzt - für langlebige Produkte und einen verantwortungsvollen Umgang mit unseren Wäldern.

Wer heute auf heimische Ressourcen setzt, baut nicht nur verlässlich, sondern auch zukunftsfähig. Mit Käfereiche zeigt LACKER NATURE, wie nachhaltige Holznutzung heute funktioniert - robust, regional und ästhetisch zugleich.

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