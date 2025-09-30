Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH

Vorstandswahl beim Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe: Mit bewährten Kräften in die Zukunft

Erfahrung, Engagement, Expertise und Einigkeit: Auf der Mitgliedervertreterversammlung des Lohnsteuerhilfevereins Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Jörg Strötzel (Vorsitzender), Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Ämtern bestätigt und für weitere fünf Jahre wiedergewählt.

Die Vorstandswahl war der wichtigste Tagesordnungspunkt in einer konstruktiven Mitgliedervertreterversammlung des größten Lohnsteuerhilfevereins Deutschlands. Der Vorstand der VLH wurde ohne Beanstandungen entlastet, und es herrschte Einigkeit darüber, dass die bewährten Kräfte das Ruder weiterhin in der Hand halten sollen.

So wählte die Versammlung erneut Jörg Strötzel zum Vorstandsvorsitzenden und bestätigte auch Georg Hennings und Uwe Rauhöft in ihren Vorstandsämtern. Die neue fünfjährige Legislaturperiode beginnt am 1. Januar 2026. Das bisherige vierte Vorstandsmitglied Adrian Weiß scheidet zum 31. Dezember 2025 aus dem VLH-Vorstand aus.

VLH-Vorstand geht mit viel Elan in die neue Legislaturperiode

"Ich freue mich sehr, dass wir als starkes Dreierteam die Herausforderungen in den kommenden Jahren angehen können. Wir ergänzen uns hervorragend, und unsere Zusammenarbeit ist von großem Vertrauen geprägt", betont Jörg Strötzel. Der Steuerberater gehört dem VLH-Vorstand bereits seit 1991 an und amtiert seit 1996 als dessen Vorsitzender.

"Zuverlässigkeit, Unterstützung, Kompetenz und Ambition sind vier unserer acht VLH-Werte, und diese spiegeln sich auch in unserer Vorstandsarbeit wider. Auch deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir als Dreierteam die kommenden Jahre erfolgreich gestalten werden", sagt Georg Hennings, der dem VLH-Vorstand seit 2018 angehört.

"Das Steuerrecht ist stetig im Wandel, und auch die zunehmende Digitalisierung stellt unsere Branche vor Herausforderungen. Die Weichen für die Zukunft haben wir im Vorstand bereits gestellt, und ich bin froh, dass wir auch weiterhin in dieser Konstellation zusammenarbeiten können", so Uwe Rauhöft, der dem VLH-Vorstand seit 2021 angehört und zudem Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL) ist.

Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein Deutschlands

Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater. Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.

