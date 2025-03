Openbank

Openbank ernennt Christopher Oster zum neuen General Manager für Deutschland

Madrid/ Frankfurt (ots)

Openbank, die 100-prozentige Digitalbank der Santander-Gruppe, gibt die Ernennung von Christopher Oster zum neuen General Manager ihrer Niederlassung in Deutschland bekannt. Oster wird seine umfassende Erfahrung im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen und Unternehmensführung nutzen, um die Präsenz der Openbank auf dem deutschen Markt zu stärken und ihr Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu beschleunigen. In seiner Funktion wird er direkt an Petri Nikkilä, Global CEO von Openbank, berichten.

Als erfahrener Innovator im digitalen Bereich gründete Oster 2015 die Clark Holding SE, eine der größten Versicherungsvertriebsplattformen in Europa. Vor seiner Zeit bei Clark war Oster fünf Jahre COO der Wimdu GmbH, einer digitalen Buchungsplattform für Ferienunterkünfte. Außerdem arbeitete er als Berater bei der Boston Consulting Gruppe, wo er an Projekten im Bankensektor in Deutschland, dem Nahen Osten und Australien beteiligt war. Seine fundierten Kenntnisse im Finanzsektor und seine Erfahrung im digitalen Kundenmanagement werden für die Weiterentwicklung der Openbank-Strategie in Deutschland von entscheidender Bedeutung sein.

Petri Nikkilä, Global CEO von Openbank, kommentiert: "Deutschland ist für die Bank ein Schlüsselmarkt mit großem Wachstumspotential. Wir freuen uns, Christopher Oster an Bord zu haben, der uns mit seiner Expertise für kundenorientierte Lösungen und innovative digitale Services dabei helfen wird, unser Angebot zu erweitern und einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Christopher Oster, General Manager von Openbank, ergänzt: "Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Die digitale Transformation und die ehrgeizigen Wachstumspläne von Openbank bieten ein spannendes Umfeld, in dem ich meine Erfahrung einbringen und gemeinsam mit dem Team die weitere Expansion in Deutschland voranbringen kann."

Stärkung der Marktpräsenz

Mit einem verstärkten Führungsteam, der Einführung einer deutschen IBAN und dem geplanten Ausbau des Produkt- und Serviceportfolios im Laufe dieses Jahres ist Openbank gut aufgestellt, um ihre Wachstumsstrategie fortzusetzen.

Openbank verwaltet mehr als 19 Milliarden Euro an Einlagen in Europa und wird von der Santander Group, einem der größten Finanzinstitute weltweit, unterstützt. Neben der lokalen IBAN und dem Kreditservice bietet die Bank ein attraktives digitales Bankmodell mit kostenlosen Giro- und Tagesgeldkonten, die zu den wettbewerbsfähigsten in Deutschland gehören, sowie Anlage- und Sparprodukten.

Original-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuell