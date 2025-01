Openbank

Openbank stärkt ihr Geschäft in Deutschland mit lokaler IBAN und Kreditangebot

Hamburg/Madrid (ots)

Openbank, die digitale Bank der Santander-Gruppe, stärkt ihre Position in Deutschland mit der Einführung einer deutschen IBAN (Internationale Bankkontonummer) und der Möglichkeit, Kredite aufzunehmen.

Mit der Umstellung auf die deutsche IBAN können Openbank-Kunden unter anderem ihre Gehaltszahlungen empfangen, Lastschriften für Rechnungen einrichten und Freistellungsaufträge für Kapitalerträge wie etwa Zinserträge erteilen. Dadurch, dass die Bank als deutsche Niederlassung und nicht mehr im Rahmen des sogenannten "Europäischen Passes" operiert, kann sie ihren Kunden mehr Produkte anbieten und die täglichen Bankgeschäfte vereinfachen. Mit diesem Schritt unterliegt Openbank neben der spanischen Bankenaufsicht durch die Banco de España nun in Deutschland auch der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Produktpalette wird unter anderem mit Kreditangebot erweitert

Neben dem Angebot einer deutschen IBAN können Kunden nun auch Privatkredite bis 24.000 Euro mit Laufzeiten von bis zu 60 Monaten und einem eff. Jahreszins ab 4,33 % beantragen.

Die Openbank hat ebenfalls neue Funktionen eingeführt, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Dazu gehört eine aktualisierte mobile App mit einer intuitiveren Oberfläche, welche die Kontoeröffnung und den Zugang in wenigen Minuten ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Überweisungen innerhalb des Euroraums sofort in Echtzeit und gebührenfrei durchzuführen - eine noch komfortablere Lösung, die heutigen Bedürfnissen gerecht wird. Im Laufe des Jahres wird Openbank ihr Angebot für Kunden in Deutschland mit zusätzlichen Produkten und Dienstleistungen weiter ausbauen.

Petri Nikkila, Global CEO von Openbank, sagt: "Nach vier Jahren auf dem deutschen Markt baut Openbank ihre Präsenz in einer Schlüsselregion für das Wachstum in Europa aus. Wir sind davon überzeugt, dass Kundinnen und Kunden das Potenzial eines digitalen Bankmodells wie der Openbank schätzen, das Produkte mit wettbewerbsfähigen Renditen sowie die Sicherheit und den Rückhalt einer Finanzgruppe wie Santander bietet."

Openbank verfügt über mehr als 19 Milliarden Euro an Einlagen und wird von der Santander Group, einer der weltweit größten Finanzgruppen, unterstützt.

Neben der lokalen IBAN und Krediten bietet die Bank ein attraktives digitales Bankmodell an. Die Kunden profitieren von kostenlosen Giro- und Tagesgeldkonten, die zu den günstigsten in Deutschland gehören, sowie von Spar- und Anlageprodukten. Weitere Vorteile sind ein deutschsprachiger Kundenservice, der montags bis sonntags von 8.00 bis 22.00 Uhr telefonisch zur Verfügung steht, bis zu fünf kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat an allen Geldautomaten innerhalb der Eurozone sowie unbegrenzte Bargeldabhebungen an über 40.000 Santander-Geldautomaten weltweit.

