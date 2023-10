Openbank

Openbank erhöht Zinsen bei flexiblem Festgeld auf bis zu 4,10 %

Hamburg/Madrid (ots)

Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe, erhöht die Zinsen bei all seinen flexiblen Festgeldangeboten auf bis zu 4,10 % und bietet ihren Kunden mit diesem Produkt so viel Freiheit wie keine andere Bank. Denn auch bei vorzeitiger Kündigung des flexiblen Festgeldkontos zahlt die Onlinebank 1,50 % Zinsen (nominal p. a.) für den Zeitraum, in dem die Einlagen gehalten wurden. Und das unabhängig von der Laufzeit und für 100 % der Einlagen.

Zinserhöhung für Neu- und Bestandskunden

Neukunden erhalten mit dem 'Willkommens-Flexgeld' statt bisher 3,70 % nun 4,10 % auf ihre Einlagen bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Gleichzeitig verbessert Openbank sein 'Open Flexgeld'-Angebot auch für Bestandskunden:

Sie können ihr Geld ab sofort für 3 Monate zu 3,50 % p. a., für 6 Monate zu 3,80 % p. a., für 12 Monate zu 4,00 % p. a. und für 24 Monate zu 3,80 % p. a. anlegen. Weitere Anlagemöglichkeiten sind: 3 Jahre zu 3,30 % p. a. und 5 Jahre zu 3,00 % p. a.

Prämienaktion für Bestandskunden bei Einlagenerhöhung

Vom 24. Oktober bis 9. Januar 2024 läuft eine besondere Aktion für Bestandskunden: Für die Erhöhung ihrer Einlagen erhalten sie bestimmte Prämien in Form einer Gutschrift auf ihrem Girokonto. Diese sind wie folgt gestaffelt:

15.000 bis 29.999 Euro: Prämiengutschrift von 35 Euro

30.000 bis 49.999 Euro: Prämiengutschrift von 50 Euro

50.000 und 79.999 Euro: Prämiengutschrift von 80 Euro

ab 80.000 Euro: Prämiengutschrift von 100 Euro

Um an der Aktion teilzunehmen, müssen sich die Bestandskunden in dem oben genannten Zeitraum auf der Openbank-Homepage unter https://www.openbank.de/bank-angebote/bis-zu-100-euro-extra-fuers-sparen mit dem Aktionscode 23SPAREN registrieren. Teilnehmer müssen volljährige natürliche Personen sein, die einen Wohnsitz und eine Postanschrift in Deutschland besitzen. Die Erhöhung der Einlagen auf dem persönlichen Bestandskonto muss zwischen dem 24. Oktober und 9. Januar erfolgen.

Flexible Festgeldangebot sehr selten im deutschen Markt

Kaum eine andere Bank im deutschen Markt verfügt über vergleichbare flexible Festgeldangeboten wie Openbank, bei der die Vereinbarung vorzeitig jederzeit ohne Strafgebührt aufgelöst werden kann. Dadurch hat der Kunde die Möglichkeit, flexibel über die komplette Summe auf dem Flexgeld-Konto zu verfügen. Normalerweise ist die Auflösung eines Festgeldkontos nur im Fall von Behinderung, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Immobilienkauf oder Ähnlichem möglich ist. Das Angebot gilt für neues Kapital, welches den Gesamtsaldo des Kunden seit dem 30. Juni 2023 erhöht und ist ohne Mindest- und Höchstbetrag.

Hinter Openbank stehen die Stärke und das Vertrauen von Santander, einer der größten Finanzgruppen der Welt mit mehr als 160 Millionen Kunden und 1,3 Billionen Euro an Kundenressourcen (Stand Ende 2022). Alle Kundeneinlagen sind bis zu einer Höhe von 100.000 Euro durch den spanischen Einlagensicherungsfonds abgesichert.

Original-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuell