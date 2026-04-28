Vier BR-Koproduktionen auf dem DOK.fest München 2026 / BR stiftet Hauptpreis und kinokino Publikumspreis / Bayerischer Rundfunk ist Medienpartner

BR Bayerischer Rundfunk

Vier BR-Koproduktionen auf dem DOK.fest München 2026

BR stiftet Hauptpreis und kinokino Publikumspreis

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München (ots)

Das 41. Internationale Dokumentarfilmfestival München findet in diesem Jahr vom 6. bis 18. Mai 2026 statt. Der Bayerische Rundfunk präsentiert vier BR-Koproduktionen auf dem Festival und begleitet das DOK.fest mit umfangreicher Berichterstattung. Die Dokumentation "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" ist am 18. Mai 2026 als Premiere auf dem DOK.fest in München in Anwesenheit der Sportfreunde Stiller zu sehen.

"Helene Weigel - Revolutionärin im Rampenlicht", nominiert für den Preis VIKTORIA DOK.international Main Competition, läuft in der Reihe "Her Story", "When Pigs Fly" aus der Reihe "Visions of the Future" ist nominiert für den Preis VIKTORIA DOK.deutsch, "Hood Stories" läuft in der Reihe "Junge Perspektiven" und die Festival Finissage bildet die Weltpremiere der Dokumentation "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand". Der BR berichtet umfangreich in seinen Programmen über das Festival.

Der Bayerische Rundfunk stiftet den Hauptpreis VIKTORIA DOK.international Main Competition, der am Samstag, 16. Mai, im Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) verliehen wird. Zusammen mit 3sat lobt der BR außerdem den kinokino Publikumspreis aus. Der Film, der vom Festivalpublikum die besten Bewertungen bekommt, wird ebenfalls am 16. Mai in der HFF zum Gewinner gekürt. Alle Infos, Filme und Preisverleihungen unter www.dokfest-muenchen.de.

Das Szenemagazin "Zündfunk" auf Bayern 2 sendet am Montag, 18. Mai, von 19.05 bis 20.00 Uhr live vom DOK.fest München anlässlich der Premiere der Dokumentation "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand".

Die gesamte Pressemitteilung mit allen Filmen, die der BR auf dem DOK.fest präsentiert, deren Inhalte und Credits finden Sie online unter: Vier BR-Koproduktionen auf dem 41. DOK.fest München

Der Bayerische Rundfunk berichtet ausführlich vom DOK.fest München:

Im BR Fernsehen gibt die Abendschau am Dienstag, 5. Mai einen Ausblick auf das 41. DOK.fest und stellt am Mittwoch, 6. Mai den Film "Was an Empfindsamkeit bleibt" vor.

kinokino bringt einen Vorbericht auf das DOK.fest in der Sendung vom 5. Mai. Die Sendung am 12. Mai dreht sich monothematisch um das Festival. Am 19. Mai gibt es einen Nachbericht zum DOK.fest. Alle "kinokino"-Sendungen sind ab Dienstagnachmittag in der ARD Mediathek und auf 3sat.de abrufbar.

Im Hörfunk gibt es während des Festivals aktuelle Berichterstattung auf Bayern 2 (Welt am Morgen, Zündfunk u. a.) und BR24.

Online wird das DOK.fest München unter anderem mit Berichten auf BR24.de begleitet.

Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wir-foerdern-film.de

Fotos zu allen Filmen hochauflösend über br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.de

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