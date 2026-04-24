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Journalismus erleben: Breites BR-Angebot zum Tag der Pressefreiheit

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München (ots)

Digitale Angriffe, gezielte Desinformation, zunehmende Hasskultur: Die Pressefreiheit steht weltweit wie auch in Deutschland unter erheblichem Druck. Um auf die Bedeutung dieses wichtigen demokratischen Grundrechts hinzuweisen, veranstaltet die ARD rund um den Tag der Pressefreiheit (3. Mai) bundesweite Aktionstage. Auch der BR beteiligt sich mit zahlreichen Angeboten für Schülerinnen und Schüler.

Schulbesuche in ganz Bayern

In allen bayerischen Regierungsbezirken besuchen BR-Journalistinnen und -Journalisten Schulen und stellen den Jugendlichen in Workshops vor, wie sie arbeiten. Sie erklären, wie sie recherchieren, nach welchen Kriterien Themen für Nachrichtensendungen, die BR24-App und die Social-Media-Angebote des BR ausgewählt werden und lassen die Schülerinnen und Schüler selbst in die Rolle von Reporterinnen und Reporter schlüpfen.

Die Arbeit in den Redaktionen erleben

Am 5. Mai öffnen zahlreiche BR-Redaktionen und -Regionalstudios ihre Türen für Schulklassen - in München-Freimann, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Die Jugendlichen erfahren, wie journalistische Inhalte entstehen, bekommen Tipps für eigene Recherchen und können selbst aktiv werden. Im Gespräch mit dem ehemaligen Auslandskorrespondenten Marc Dugge und dem Journalisten Mutasem Al-Hetari, der aus dem Jemen fliehen musste, diskutieren sie im Campus München-Freimann über die Bedeutung von Pressefreiheit.

Antworten von Polizeireporter, Auslandskorrespondenten und zu Fehlerkultur

Außerdem stellen sich die ganze Woche lang Journalistinnen und Journalisten des BR und weiterer Medienhäuser in Web-Panels den Fragen von Schulklassen: report-Journalist Fabian Mader und BR-Polizeireporter Henning Pfeifer erklären, wie sie über die Hintergründe von Verbrechen, Betrügereien und Unfällen berichten. Andreas Bachmann und Claudia Steiner geben Einblicke in ihre Arbeit im Studio Wien und im Studio Istanbul. Und warum auch im Journalismus Fehler passieren und wie die dann korrigiert werden, erklären Steffen Jenter vom BR und SZ-Journalist Tom Soyer.

Kooperationspartner und ARD-Aktionstage zur Pressefreiheit

Bei den Schülermedientagen arbeitet der BR mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und mehreren weiteren bayerischen Medienhäusern zusammen. Auch viele weitere ARD-Landesrundfunkanstalten bieten rund um den Tag der Pressefreiheit Redaktionsbesuche und Workshops an.

Weitere Informationen auf br.de/schuelermedientage und unter ard.de/medienkompetenz

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