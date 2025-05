ZDF

"sportstudio live" im ZDF: Zwei Finale und zwei weitere Fußball-Highlights

Mainz (ots)

Das Finale der UEFA Champions League steht: In München spielen am Samstag, 31. Mai 2025, Inter Mailand und Paris Saint Germain um den begehrten Henkelpott – live zu sehen im ZDF. Dieses wichtigste Spiel im europäischen Klub-Fußball ist das dritte von vier Fußball-Highlights, die zwischen dem 24. Mai und 4. Juni 2025 im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu erleben sind: Los geht es am Samstag, 24. Mai 2025, mit dem DFB-Pokal-Finale zwischen Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart. Und zum Abschluss des vierteiligen Highlight-Reigens innerhalb von zwölf Tagen steht das UEFA Nations League-Halbfinale Deutschland – Portugal auf dem ZDF-Programm. Zudem ist auch die UEFA Nations League der Frauen präsent: Die Partie Deutschland – Niederlande ist am Freitag, 30. Mai 2025, im ZDF zu sehen.

DFB-Pokal der Männer: Arminia Bielfeld – VfB Stuttgart live im ZDF

Drittligist Arminia Bielefeld und Bundesligist VfB Stuttgart bestreiten im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokal-Finale 2024/2025. Am Samstag, 24. Mai 2025, 19.25 Uhr, begrüßt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Pokalfinalabend im ZDF. Als Experten sind Christoph Kramer und Per Mertesacker, die Weltmeister von 2014, dabei. Das Finale, das um 20.00 Uhr angepfiffen wird, kommentiert Gari Paubandt. Und nach der Live-Übertragung aus Berlin ist im ZDF ab 22.45 Uhr ein persönliches Fußball-Finale zu sehen: Die Doku "Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt" begleitet den Weltmeister und mehrfachen Deutschen Meister Mats Hummels auf seiner letzten Station als Fußballprofi bei der AS Rom.

UEFA Champions League: Inter Mailand – Paris Saint Germain live im ZDF

Genau eine Woche nach dem DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion steigt am Samstag, 31. Mai 2025, in der Arena in München das Endspiel in der Fußball-Königsklasse – der Höhepunkt derersten Champions-League-Saison im neuen Format: Um 21.00 Uhr wird das Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint Germain angepfiffen. Im ZDF startet der Finalabend um 19.25 Uhr. Moderator Jochen Breyer führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den "sportstudio live"-Abend im ZDF. Fußball-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp ist als Expertin ebenso im Einsatz wie Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kommentator des Finales ist Oliver Schmidt. Der mehr als vierstündige Fußball-Live-Abend findet ab 23.45 Uhr im ZDF seine Fortsetzung mit der "sportstudio"-Produktion "Trophy Men – Die Erfindung der UEFA Champions League".

UEFA Nations League der Frauen: Deutschland – Niederlande

In der zweiten Saison der UEFA Nations League der Frauen empfängt das DFB-Team am fünften Gruppenspieltag das Team der Niederlande. Im letzten Heimspiel vor der Europameisterschaft und im vorletzten Nations-League-Gruppenspiel geht es für die deutsche Fußballnationalmannschaft im Spiel gegen die punktgleichen Niederländerinnen um eine Vorentscheidung für den Gruppensieg. Am Freitag, 30. Mai 2025, 20.15 Uhr, begrüßt Moderatorin Katja Streso die Zuschauerinnen und Zuschauer zu diesem Live-Fußballabend im ZDF. Als ZDF-Fußball-Expertin ist Kathrin Lehmann dabei. Zum Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann das Mikrofon.

UEFA Nations League der Männer: Deutschland – Portugal

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat sich im Viertelfinale der UEFA Nations League gegen Italien durchgesetzt und ist nun Gastgeber des Finalturniers der besten Vier. Das ZDF überträgt am Mittwoch, 4. Juni 2025, das Halbfinale Deutschland – Portugal: Ab 20.15 Uhr startet "sportstudio live" die Übertragung aus München, der Anstoß dort erfolgt um 20.45 Uhr. Für diese ZDF-Übertragung sind erneut die im Einsatz, die vier Tage zuvor schon das Champions League-Finale im ZDF begleiten: Moderator Jochen Breyer, Expertin Friederike "Fritzy" Kromp, die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie Kommentator Oliver Schmidt.

