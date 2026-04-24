BR Bayerischer Rundfunk

Multimediale Zeitreise durch Bayerns Klangkultur: Der BR als Partner der Landesausstellung "Musik in Bayern"

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München (ots)

Vom 25. April bis 8. November 2026 ist Freyung das Zentrum bayerischer Klangkultur. Denn die Landesausstellung "Musik in Bayern", die vom Haus der Bayerischen Geschichte organisiert wird, entführt im "TonYversum" auf eine multimediale musikalische Zeitreise. Der BR ist Medienpartner der Ausstellung und mit einer eigenen Lounge in Freyung vertreten.

Inhaltliche Schwerpunkte der multimedialen BR-Präsentation sind die junge Musikszene in Bayern und das Thema Nachwuchsförderung. Besucher bekommen zudem in einem Imagefilm einen Überblick über die junge Musikszene Bayerns in ihrer ganzen Vielfalt von Pop bis Klassik.

Musik-Memory in der BR-Lounge

Bei einem interaktiven Musik-Memory in der BR-Lounge kann das Publikum spielerisch sein Gehör trainieren und zugleich die Vielfalt des Musikangebots der Radiowellen des Bayerischen Rundfunks entdecken.

Hörbeispiele des Turn-on-Schulradioprojektes zeigen, wie bayerische Schüler sich mit dem Thema "Musik in Bayern" auseinandersetzen. Für alle BR-Angebote stehen den Besucherinnen und Besuchern Kopfhörer zur Verfügung.

Zahlreiche Konzerte

Während des Ausstellungszeitraums finden zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte statt. Auch die BR-Klangkörper - der BR Chor, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester - sind Teil des Konzertprogramms der Landesausstellung.

So dirigiert am 23. Mai beispielsweise im Kursaal am Rathausplatz Ivor Bolton das Münchner Rundfunkorchester, das auf seiner "Klassik in Bayern"-Tournee in Freyung Station macht. Bolton hat sich mit einem Repertoire aus Barock und Klassik einen Namen gemacht. Es stehen Werke von Händel, Bach und Mozart auf dem Programm. Solistin ist die international gefeierte Sopranistin Regula Mühlemann.

Mitsingen!

Am 27. Juni heißt es "Mitsingen!". Auf dem Programm steht unter anderem der Chorliederzyklus "From the Bavarian Highlands" des britischen Komponisten Edward Elgar, der damit seiner Begeisterung für die bayerisch-alpenländische Volksmusik Ausdruck verlieh. Zusammen mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und seinem ehemaligen Künstlerischen Leiter Howard Arman sowie Studierenden der Volksmusikakademie Freyung können die Besucher ausgewählte Chorstücke von Brahms und Léhar mitsingen und einen besonderen, einzigartigen musikalischen Abend mitgestalten!

"Der Sängerkrieg der Heidehasen" von James Krüss

Am 14. Juli lassen anlässlich des 100. Geburtstags von James Krüss vier Musikerinnen des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks die Geschichte "Der Sängerkrieg der Heidehasen" neu aufleben: Beim Sängerwettbewerb in "Obereidorf" verspricht der König der Hasen & Karnickel, Lamprecht der Siebente, dem Wettbewerbssieger seine Tochter zur Frau. Das Konzert im Rahmen der Freyunger KinderKulturTage 2026 ist eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Internationale Jugendbibliothek.

Symphonischer Hoagascht reloaded - im "Kleinen Hoagast" (24. Juli, 19.00 Uhr)

Am 24. Juli gibt es ein Wiedersehen der Ulrichsbläser Büchlberg mit den Blechbläsern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks beim "Kleinen Hoagascht" - hier geht Bayerische Tradition in Einklang mit klassischer Musik.

Vor zwei Jahren stand das Symphonieorchester unter Leitung von Simon Rattle zusammen mit drei weiteren Blaskapellen beim Symphonischen Hoagascht auf der Bühne. Aus diesem besonderen Treffen hat sich eine musikalische Freundschaft zwischen den Ensembles entwickelt - und die wird bei der Landesausstellung mit dem Kleinen Hoagascht gefeiert.

DoReMikro Familienkonzert

Am 17. Oktober können Fans die beliebte BR-Klassik-Kindersendung DoReMikro live erleben. Die ganze Familie darf sich auf eine lustige Radio-Show mit schrägen Sprüchen, Bühnen-Rätseln und natürlich mit Musik vom Münchner Rundfunkorchester freuen.

Weitere Informationen zur Bayerischen Landesausstellung und speziell zum Programm des Bayerischen Rundfunks gibt es unter Der BR auf der Landesausstellung 2026: Musik in Bayern | Inhalt | Unternehmen | BR.de

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