Tanken erneut teurer als in der Vorwoche

Preis für Super E10 um einen Cent höher

Diesel-Preis steigt um 0,3 Cent

München (ots)

Die Kraftstoffpreise sind seit der vergangenen Woche erneut gestiegen. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, kletterte der Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um einen Cent, Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum um 0,3 Cent. Damit kostet Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,743 Euro, der Liter Diesel 1,687 Euro.

Der Ölpreis als wesentliche Einflussgröße auf die Preise an den Zapfsäulen hat sich zuletzt ebenfalls erhöht. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostet aktuell 65 US-Dollar. Der Euro ist im Vergleich zum US-Dollar etwas schwächer als in der Vorwoche, dadurch wird der Kauf von Rohöl teurer, das auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt wird. Dies führt indirekt ebenfalls zu höheren Kraftstoffpreisen.

Der ADAC empfiehlt, möglichst abends zu tanken, dann sind die Kraftstoffpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter niedriger als morgens. Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.

