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Neue Folge KLAR vom BR: Wo Islamisten Deutschland unterwandern

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München (ots)

"Auch Dich kriegt der IS!" steht auf einer Tafel - eine Drohung gegen einen Realschullehrer in Bonn, der im Unterricht für religiöse Toleranz wirbt. Derartige islamistische Töne sind in der Schule sicher die Ausnahme. Allerdings berichten auch andere Lehrer von radikalen religiösen Einflüssen auf Schulhöfen: "Da ging es darum, dass Essen auf dem Schulhof verboten wurde von einigen Kindern, weil sie selbst gefastet haben." Der Fastenmonat Ramadan gehört zum Islam. Fasten ist für junge muslimische Kinder aber auch dann nicht verpflichtend.

Problematisch wird es vor allem, wenn religiöse Regeln zunehmend streng ausgelegt werden - manchmal sogar islamistisch. In Berlin werden Bücher verkauft, die Unterdrückung von Frauen, Gewalt gegen Kinder und gewaltsamen Dschihad rechtfertigen. Deutschsprachige Inhalte islamistischer Influencer sind online problemlos abrufbar.

Was bedeutet das für die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Mit der ehemaligen Verfassungsschützerin Gülden Hennemann, die selbst muslimischen Glaubens ist, geht KLAR der Frage nach, wie sich islamistisches Gedankengut in Deutschland verbreitet. Die Politikwissenschaftlerin ist Mitglied im neuen "Beraterkreis Islamismusprävention und Islamismusbekämpfung" des Bundesinnenministeriums. Sie kritisiert den Umgang mit Islamismus in der deutschen Politik.

Welche Gefahr vom Islamismus ausgehen kann, zeigt ein aktueller Fall aus München: Vor gut einem Jahr fuhr ein Afghane in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi, tötete und verletzte Menschen - darunter auch Muslime. Eines der Opfer beklagt, dass die furchtbare Tat auch Vorurteile gegen Muslime verstärke: "Genau wegen solchen Menschen werde ich gehasst." Der mutmaßliche Attentäter soll sich in Deutschland islamistisch radikalisiert haben und steht derzeit vor Gericht.

Hat der Staat den Einfluss von religiösem Fundamentalismus ausreichend im Blick? Antworten sucht Julia Ruhs in einer vom Bayerischen Rundfunk produzierten Folge des Politikformats KLAR am 29. April.

Ausstrahlungsinfos: KLAR: Wo Islamisten Deutschland unterwandern Magazin mit Moderatorin Julia Ruhs Mittwoch, 29. April 2026, 22.00 Uhr im BR Fernsehen (sowie NDR Fernsehen) Dienstag, 28. April 2026 bereits in der ARD Mediathek sowie in den YouTube-Kanälen von BR24 und NDR Doku.

KLAR wird abwechselnd von BR und NDR produziert und im Wechsel von Julia Ruhs und Tanit Koch moderiert. Für 2026 sind insgesamt sechs Folgen geplant. Die aktuellen Themen und Sendedaten werden rechtzeitig angekündigt.

Fotos zu allen Folgen und den Moderatorinnen auf ARD Foto.

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