Amway feiert 50 Jahre Präsenz in Deutschland: Impulsgeber für Gesundheit und Wohlbefinden und für Unternehmertum

Amway Deutschland, Tochter des weltweit größten Direktvertriebsunternehmens, feiert sein 50-jähriges Jubiläum mit neuen, innovativen Produkten und stellt die Weichen für weiteres Wachstum.

Amway Deutschland hat in den letzten 10 Jahren über 400.000 Euro für soziale Projekte gespendet und baut im Jubiläumsjahr sein soziales Engagement weiter aus.

Amway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen, feiert sein 50-jähriges Jubiläum in Deutschland. Seit 1975 ist Amway Deutschland eine treibende Kraft im Vertrieb innovativer Produkte rund um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden.

Das Unternehmen spielt zudem eine zentrale Rolle in der örtlichen Gemeinde und hilft Menschen in Deutschland, ein besseres Leben zu führen. Durch ein diverses Markenportfolio, das Bekenntnis zu kontinuierlicher Innovation und eine Gemeinschaft engagierter Amway-Geschäftsinhaber (ABOs) hat das Unternehmen in den fünf Jahrzehnten unzählige Menschen dabei unterstützt, sich selbständig zu machen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und auszubauen.

Michael Nelson, Präsident und CEO von Amway, kommentiert: "Das 50-jährige Jubiläum von Amway in Deutschland ist mehr als nur ein Meilenstein - es ist eine Würdigung des Durchsetzungsvermögens und des Unternehmergeistes tausender Menschen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, anderen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Dieses Jubiläum steht für unseren gemeinsamen Weg. Es geht mit dem Versprechen einher, auch in den kommenden Jahrzehnten innovativ zu bleiben, Menschen zu stärken und gemeinsam zu wachsen."

Jon Voskuil, Geschäftsführer von Amway ESAN (Europa, Südafrika, Australien und Neuseeland), fügt hinzu: "Unser Jubiläum in Deutschland bietet Anlass, vergangene Erfolge Revue passieren zu lassen. Das kontinuierliche Engagement unseres Teams und unserer ABOs steht bei unserem Jubiläum klar im Fokus. Gleichzeitig richten wir unseren Blick in die Zukunft: Aufbauend auf unseren Erfolgen konzentrieren wir uns mehr denn je darauf, Innovationen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden voranzutreiben, um weiter zu wachsen."

Wegweisende Innovation: Einführung von Artistry LongXevity und dem neuen eSpring Wasseraufbereitungssystem

Innovation steht seit fünf Jahrzehnten im Mittelpunkt des Erfolgs von Amway in Deutschland. Das Jubiläum bot die Gelegenheit, das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für innovative Lösungen hervorzuheben. Im Rahmen der Feierlichkeiten stellte Amway zwei wichtige Produktinnovationen vor:

Artistry LongXevity: Artistry, die exklusive Amway Premium-Hautpflege- und Make-up-Marke, bringt eine neue umfassende Hautpflegeserie auf den Markt. Die Kombination aus wissenschaftlich basierten Inhalts- und pflanzlichen Wirkstoffen, darunter Stammzellen, aktiviert die Selbstregenerationsfähigkeit der Haut. Diese Serie wirkt im Einklang mit den drei Phasen des natürlichen Erneuerungszyklus - von der Zellbildung bis zum Zellabbau - und macht die Haut sichtbar vitaler. Basierend auf 20 Jahren Forschung zur Zellvitalität wird Artistry LongXevity im Oktober dieses Jahres in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern auf den Markt kommen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung von Artistry LongXevity ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Labor von Professor Karima Djabali an der Technischen Universität München (TUM). Sie ist eine der führenden Epigenetik-Expertin auf dem Gebiet der Hautalterung und der Stammzellenforschung. Amway finanzierte ihre Forschung zu Argan-Stammzellen, die zur Identifizierung natürlicher Verbindungen beitrug, die im Zusammenhang mit Alterungsmechanismen zelluläre Wirkungen zeigen.

Das neue eSpring Wasseraufbereitungssystem: Als neueste Entwicklung der nachhaltigen Innovation von Amway wird eSpring - die weltweit meistverkaufte Marke für Wasseraufbereitungssysteme für den Hausgebrauch - mit einem neu gestalteten System auf den Markt gebracht, das Leistung und Komfort optimiert. Sein e3-Kohlefilter - hergestellt aus Kokosnussschalen - filtert über 170 Schadstoffe, Mikroplastik und 19 neue Arzneimittel. Seine UV-C-LED-Technologie eliminiert bis zu 99,9 % der Bakterien, Viren und Zysten aus dem Wasser. Über die passende Healthy Home App können Nutzer das Gerät überwachen, auf Produktinformationen zugreifen oder Filter nachbestellen.

: Als neueste Entwicklung der nachhaltigen Innovation von Amway wird eSpring - die weltweit meistverkaufte Marke für Wasseraufbereitungssysteme für den Hausgebrauch - mit einem neu gestalteten System auf den Markt gebracht, das Leistung und Komfort optimiert. Sein e3-Kohlefilter - hergestellt aus Kokosnussschalen - filtert über 170 Schadstoffe, Mikroplastik und 19 neue Arzneimittel. Seine UV-C-LED-Technologie eliminiert bis zu 99,9 % der Bakterien, Viren und Zysten aus dem Wasser. Über die passende Healthy Home App können Nutzer das Gerät überwachen, auf Produktinformationen zugreifen oder Filter nachbestellen. 2024 verkaufte eSpring weltweit mehr als 185.000 Geräte und über eine Million Filter. Die starke Nachfrage ist ein Zeichen für das Vertrauen der Verbraucher in die Technologie. Als erstes Wasseraufbereitungssystem mit UV-C-LED-Technologie wurde das neue eSpring-System von der NSF gemäß NSF/ANSI-Standard 55 für die Reduzierung von Mikroorganismen der Klasse B zertifiziert. Amway wurde außerdem mit dem Gold Seal der Water Quality Association ausgezeichnet, das die Gültigkeit der Angaben und die Verwendung sicherer, langlebiger Materialien bestätigt. Amway ist das erste und einzige Unternehmen, das von der NSF nach allen vier international anerkannten Wasserqualitätsstandards NSF/ANSI 42, 53, 55 und 401 zertifizierte Wasseraufbereitungssysteme mit Kohlefilter und UV-Licht für die Arbeitsplatte anbietet.

Vorreiter in der deutschen Direktvertriebsbranche und darüber hinaus

Von seinem Büro in Puchheim bei München aus fungiert Amway Deutschland als strategische Zentrale für Amway ESAN. Die ESAN-Region umfasst 34 Länder und mehr als 605.000 Amway-Unternehmer in Europa, Südafrika, Australien und Neuseeland unterstützt. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung Deutschlands für die regionale und globale Strategie sowie für den anhaltenden Erfolg von Amway.

Im Jahr 2024 erzielte Amway ESAN einen Umsatzanstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 424 Millionen US-Dollar. Dieser Meilenstein wurde durch eine strategische Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Region und ein tiefgreifendes Verständnis der Verbrauchertrends auf dem Markt erreicht.

Im Laufe seiner Geschichte hat Amway Deutschland bemerkenswerte Resilienz bewiesen und sich nachhaltig als stabiler und vertrauenswürdiger Marktführer in der Direktvertriebsbranche etabliert. Zehntausende von ABOs in Deutschland bilden eine gleichermaßen erfolgreiche wie diverse Vertriebsgruppe. Der hohe weibliche Anteil (76 %) beweist, dass Amways Angebot Unternehmerinnen stark überzeugt.

Amway-Community-Mitglieder feiern gemeinsam das 50-jährige Jubiläum von Amway

Amway Deutschland veranstaltete am 14. September in München eine Feier, zu der tausend Mitarbeiter, ABOs und wichtige Stakeholder zusammenkamen, um einen Tag lang gemeinsam zu reflektieren, zusammenzuarbeiten und Erfolge zu würdigen. Die Veranstaltung war mehr als nur eine Feier, sie diente auch als Plattform, um die neuesten Produktinnovationen vorzustellen und gemeinsam einen Blick auf das nächste spannende Kapitel in der Geschichte von Amway in Deutschland und weltweit zu werfen.

Vertiefung des Engagements: CSR-Partnerschaft mit Puchheim

In diesem Jahr verstärkt Amway Deutschland sein soziales Engagement für gemeinnützige Projekte. In Zusammenarbeit mit der Stadt Puchheim unterstützt das Unternehmen die Initiative "Schulfrühstück" sowohl durch finanzielle Beiträge als auch durch ehrenamtliche Arbeit von Amway-Mitarbeitern.

"Das Engagement von Amway für unser lokales Schulfrühstücksprojekt geht über die finanzielle Unterstützung hinaus - es fördert ein echtes Gemeinschaftsgefühl und Solidarität, was heute wichtiger denn je ist", kommentiert Norbert Seidl, Bürgermeister von Puchheim.

Diese Initiative baut auf Amways langjähriger Tradition der Unterstützung von lokalen Gemeinden auf. Zwischen 2015 und 2024 hat das Unternehmen allein in Deutschland mehr als 400.000 Euro für soziale Initiativen gespendet.

Ein Vermächtnis der Wirkung, eine Zukunft des Wachstums

Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums in Deutschland würdigt Amway sein Vermächtnis, das auf ständiger Innovation und wissenschaftlicher Expertise basiert. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die Erfolge der Vergangenheit und ein Sprungbrett für weiteres Wachstum sowie positive Auswirkungen in den kommenden Jahrzehnten. Amway widmet sich weiterhin der Gestaltung des nächsten Kapitels seiner Reise und konzentriert sich dabei auf seine Mission, Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, indem es sie befähigt, ihr eigenes Geschäft aufzubauen.

Weitere Informationen über Amway, seine Produkte und Lösungen sowie soziale Initiativen finden Sie unter www.amway.de und https://news.amway.eu/.

Über Amway

Amway ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden mit Sitz in Ada, Michigan, USA. Es hat sich der Aufgabe verschrieben, Menschen in über 100 Ländern weltweit zu einem besseren und gesünderen Leben zu verhelfen. Laut Forbes-Magazin gehört es zu den Top 50 der privat geführten Familienunternehmen in den USA. Zu den meistverkauften Marken von Amway gehören Nutrilite(TM), Artistry(TM) und XS(TM) - alle werden ausschließlich von Amway Geschäftspartnern vertrieben. Laut der Direct Selling News Global 100 Liste von 2024 ist Amway das weltweit führende Direktvertriebsunternehmen. Unternehmensnachrichten finden Sie unter: https://www.amway.de/ und https://news.amway.eu/.

