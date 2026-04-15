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BR-Podcast: "Reclaim: Tic Tac Toe" erzählt die Story von Deutschlands erster Girl-Band

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München (ots)

Lee, Jazzy und Ricky alias Tic Tac Toe waren die erste Girl-Band Deutschlands. Ihre Alben verkauften sich millionenfach, sie füllten Hallen und räumten Awards ab. Bis zu einer legendären Pressekonferenz, die nach nur zwei Jahren im Rampenlicht alles beendete - und ihr eigentliches Vermächtnis bis heute überschattet.

Sie waren jung, schwarz und frech: Drei Frauen aus dem Ruhrgebiet werden Mitte der 1990er-Jahre zur ersten Girl-Band Deutschlands. Lee, Jazzy und Ricky brechen mit Konventionen, sprechen über Sexismus, Rassismus, Sucht und weibliche Wut und empowern eine ganze Generation. Aber sie treffen auf eine Öffentlichkeit, die darauf nicht vorbereitet ist, in den deutschen Charts ist dafür noch kein Platz. Trotzdem werden sie innerhalb von zwei Jahren zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands. Aber es gibt interne Spannungen und Differenzen. Bei einer Presskonferenz am 21. November 1997 kommt es vor laufenden Kameras zu einem heftigen Streit, in dessen Folge sich die Band auflöst.

Tic Tac Toe ebnete einer ganzen Generation von Künstlerinnen den Weg. Darunter auch die Rapperin Antifuchs, die sich nie gefragt hat, "ob ich als Frau das auch machen kann, weil es gab ja schon jemanden, der für mich Pionierarbeit geleistet hat und an dem ich mich orientieren konnte".

Journalistin Meret Reh (unter anderem Autorin des preisgekrönten BR-Podcasts "I Will Survive") erzählt in vier Folgen die Geschichte von Tic Tac Toe neu. Nicht aus Nostalgie, sondern weil die Fragen, die der öffentliche Umgang mit Tic Tac Toe aufgeworfen hat, heute genauso relevant sind wie damals.

Wie blickt die Öffentlichkeit auf Frauen, die aus der Norm ausbrechen? Was bestimmt damals und heute über Erfolg und Misserfolg - jenseits von Talent? Darüber spricht sie zum Beispiel mit Nadja Benaissa von den No Angels.

Information zur Produktion:

"Reclaim: Tic Tac Toe" - Storytelling-Podcast in vier Episoden

Ab 29. April exklusiv in ARD Sounds

Hosts & Autorinnen: Meret Reh (Host, Autorin), Lilian Landesvatter (Autorin), Aylin Dogan (Autorin)

Redaktion: Vanessa Schneider

Die erste Episode mit dem Titel "Made in Germany" gibt es für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten ab sofort für Rezensionszwecke im BR-Vorführraum.

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