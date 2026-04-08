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"Maibaum Hunters": Bayerische Tradition als Reality-Wettkampf

Trailer online - alle Folgen ab 17. April in der ARD Mediathek

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München (ots)

Drei ehrgeizige oberbayerische Teams, leidenschaftliche Content Creator und verwegene Beutezüge bei Nacht und Nebel: Mit "Maibaum Hunters" startet der Bayerische Rundfunk ein Format, das Brauchtum neu erzählt - rasant, nahbar und authentisch. Ab Freitag, 17. April 2026, sind alle fünf Folgen in der ARD Mediathek abrufbar, der Trailer steht bereits online.

Ein regionaler Brauch wird zum Streaming-Event

Maibaumklau - außerhalb Bayerns mag das nach Folklore klingen. In Wahrheit ist es ein hochstrategisches Kräftemessen zwischen Burschenvereinen, geprägt von Teamgeist, Taktik und nächtlichen Adrenalinschüben. "Maibaum Hunters" macht daraus ein packendes Reality-Battle: Drei Teams treten innerhalb von fünf Drehtagen und -nächten gegeneinander an. Ziel: den Maibaum der Konkurrenz erobern. Wobei verschärfte Regeln gelten: Zusätzliche Challenges - von Getränkekisten-Stapeln bis Bierfass-Weitwurf - entscheiden darüber, wann gegnerische Bäume unbewacht bleiben müssen. Drei Teams aus oberbayerischen Gemeinden nordöstlich von München treten gegeneinander an: Unterföhring, Feldmoching und ein gemeinsames Team aus Hochbrück und Oberschleißheim.

Social Media als Spielfeld

Besonderer Twist: Jedes Team wird von einem bekannten Content Creator begleitet. Mit dabei sind Saint Skye, Zeo und Tschuggi von Bayern 3. Sie entwickeln Strategien, packen selbst mit an und teilen die Erlebnisse direkt mit ihren Communities auf TikTok, Instagram und YouTube.

Authentisch, roh, mittendrin

Gedreht wurde überwiegend nachts. Die Teams filmten sich zusätzlich selbst mit GoPros, Bodycams, Drohnen und Smartphones. Das Ergebnis: unmittelbare Perspektiven, echte Emotionen und das Gefühl, Teil der Aktion zu sein. Initiator für die neue Formatidee war Kevin Schramm, BR Trendstratege. Produziert wurde "Maibaum Hunters" von EndemolShine Germany im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.

Ab 17. April in der ARD Mediathek

Alle fünf Folgen à 30 Minuten gehen am Freitag, 17. April, in der ARD Mediathek online. Dazu gibt es umfangreiches Bonus-Material, u. a. zu den Spielregeln, den Teams, den Challenges und Behind the Scenes. Im BR Fernsehen werden alle fünf Folgen am Donnerstag, 30. April 2026, ab 22.45 Uhr ausgestrahlt.

BR-Vorführraum: Die erste Folge "Maibaum Hunters" steht ab sofort für akkreditierte Journalisten zur Ansicht bereit: https://pressestelle.br-online.de/index.php

Trailer und weitere Infos: Pressedossier | Maibaum Hunters

Fotos: Maibaum Hunters | Fotoauswahl

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