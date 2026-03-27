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Betrügerische Paketbenachrichtigungen: Investigative BR-Doku-Serie "Kings of Scam" kommt internationalen Hintermännern auf die Spur

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München (ots)

Mit einer SMS wie dieser fängt es an: "Das DHL-Paket ist im Lager angekommen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link innerhalb von 12 Stunden." Was harmlos klingt, ist der Beginn einer groß angelegten Betrugsmasche, mit der jährlich Hunderttausende Kreditkartendaten abgefischt werden. Die dreiteilige investigative BR-Doku "Kings of Scam - Wer klickt, verliert", zugleich erste Doku-Serie im Rahmen des ARD-Formats "team.recherche", sucht die Hintermänner und gibt Einblicke in ein internationales kriminelles Netzwerk - ab 1. April 2026 in der ARD Mediathek.

Varianten der Scam Nachrichten (englisch Scam = Betrug) gibt es in verschiedensten Sprachen. Opfer zu werden, kann jedem passieren. Wir alle warten fast ständig auf ein Paket und sind auf dem Handy oft abgelenkt. So sind wir leichte Beute. Denn die Scammer sind bestens organisiert und machen richtig viel Geld: Es geht um Milliardenbeträge, Luxus-Lifestyle und eine Software, mit der jeder in kürzester Zeit zum Scam-Profi werden kann und die wie eine Katze heißt: Magic Cat.

Die Recherche des BR-Investigativteams beginnt mit zwei Hackern aus Norwegen, die ebenfalls eine betrügerische Textnachricht erhalten haben. Doch damit sind die Scammer an die Falschen geraten. Die Hacker tauchen tief ein in die Software und die Systeme der Cyberkriminellen. So bekommen sie Einblick in Daten von Opfern, auch aus Deutschland: eine Verkäuferin, ein Lehrer, eine Geschäftsführerin, eine ehemalige Bundesministerin... Insgesamt stoßen sie auf 880.000 Kreditkartendaten, die abgefischt wurden.

In drei hochwertig produzierten Folgen mit starken Bildern, exklusiven Interviews und einem modernen Motion Design sind die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz nah dabei, wenn das team.recherche des BR den Scammern auf die Spur kommt. Sie führt in eine interne Telegram-Gruppe und von dort nach China, Thailand und in die USA. Host Julia Schweinberger ist Teil des Rechercheteams und präsentiert die spannende Recherche zu einem Thema, das alle angeht - authentisch, hintergründig und unterhaltsam.

team.recherche - das neue investigative Doku-Format der ARD für die Mediathek

"Kings of Scam - Wer klickt, verliert" vom Bayerischen Rundfunk ist die erste Serie innerhalb von "team.recherche", dem neuen investigativen Doku-Format der ARD für die Mediathek. Junge Reporter-Teams von BR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR liefern darin monatlich exklusive Recherchen mit starkem Storytelling. Im Fokus stehen Recherchen zu gesellschaftlich relevanten Themen - spannend und nah erzählt. Federführer der Formatredaktion sind BR und SWR. "team.recherche" ist eine Weiterentwicklung der Formate "Vollbild" (SWR) und "Dirty Little Secrets" (BR). Alle Folgen von "team.recherche" finden sich in der Investigativ-Rubrik der ARD Mediathek unter ardmediathek.de/investigativ.

Ausstrahlungsinfos:

"Kings of Scam - Wer klickt, verliert" 3-teilige Dokuserie ab 1. April 2026 in der ARD Mediathek Folge 1 am 1. April 2026, 22.50 Uhr, auch im Ersten Autoren: Julia Schweinberger, Lena Walbrunn, Alexander Nabert, Arne Meyer-Fünffinger und Sammy Khamis Redaktion: Verena Nierle, Pia Dangelmayer, Maximilian Zierer

Außerdem aktuelle Berichterstattung bei BR24, im Podcast Funkstreifzug und im Tagesschau-Podcast 11KM

Folge 1 für Rezensionszwecke (ACHTUNG, SPERRFRIST!) im BR-Vorführraum online unter https://pressestelle.br-online.de/index.php. Sperrfrist für Rezensionen Mittwoch, 1. April 2026, 6 Uhr.

Weiter Fotos unter www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.de

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