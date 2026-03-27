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BR-Tatort: Emotionaler Abschied für Batic & Leitmayr bei Fan-Premiere in München

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München (ots)

35 gemeinsame Dienstjahre, 100 gelöste Fälle - an Ostern 2026 läuft die finale Tatort-Doppelfolge von Batic und Leitmayr im Ersten. Am Donnerstagabend, 26. März 2026, feierte Tatort: "Unvergänglich" Kino-Premiere in München vor mehr als 250 begeisterten Fans und in Anwesenheit zahlreicher Weggefährten der scheidenden Kommissare, darunter Ferdinand Hofer, Stefan Betz und vielen anderen. Auch der bayerische Innenminister und oberster Dienstherr der Polizei im Freistaat, Joachim Herrmann, gratulierte dem Ermittler-Duo auf der Bühne. Als bekennender Tatort-Fan überreichte er ihnen Ruhestandsurkunden der bayerischen Polizei.

Zu Beginn der finalen Doppelfolge stehen Batic und Leitmayr kurz vor der Rente. Leitmayr gibt vor Hammermann an: "Vier Tage haben wir noch, das reicht uns eh - wetten?" Und Batic ergänzt: "Wir arbeiten bis zum Schluss - und wenn dann Schluss ist, dann ist Schluss." Aber mit einem ungelösten Fall geht es sich schlecht in den Ruhestand - und erschießen lassen wollen sie sich so kurz vorher auch nicht. Doch der Fall nimmt viele dramatische Wendungen.

Und ganz so, wie es ihren Filmfiguren Batic und Leitmayr geht, so schien es auch Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl am Premierenabend zu gehen: Bitte nicht zu viel Aufhebens, nicht noch eine Ehre, keine weitere Überraschung. Aber wer genau hinschaute, sah die beiden auch irgendwie dankbar lächeln - denn das Ende von Batic und Leitmayr ist noch lange kein Ende für das längst befreundete Schauspieler-Duo.

BR-Kulturdirektor Björn Wilhelm verabschiedete sich von den Ermittlern:

"35 Jahre Tatort München, 100 Fälle, zusammen vermutlich über eine Milliarde Zuschauer! Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl haben als Batic und Leitmayr Fernsehgeschichte geschrieben - mit großer schauspielerischer Präzision, Leidenschaft, Charme und einer guten Portion bayerischen Humors. Ihr Anspruch war immer derselbe: einen herausragenden Krimi zu erzählen und zugleich die Welt, in der wir leben, ernst zu nehmen. Vor diesem außergewöhnlichen Tatort-Lebenswerk verneigt sich der Bayerische Rundfunk: Ihr wart immer unverwechselbar - ab Ostermontag seid ihr 'unvergänglich'."

Ausstrahlung an Ostern im Ersten

Der Tatort: "Unvergänglich" läuft am Osterwochenende, Sonntag, 5. April, und Montag, 6. April, jeweils um 20.15 Uhr und ist danach in der ARD Mediathek abrufbar. Anschließend zeigt Das Erste die Dokumentation: "Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort sagen Servus": Ostermontag, 6. April, 21.45 Uhr im Ersten und im BR Fernsehen am Dienstag, 14. April, 23.45 Uhr sowie anschließend in der ARD Mediathek.

Ausführliches Pressematerial zu "Unvergänglich" Teil 1 und 2 unter

br.de/presse/inhalt/pressedossiers/tatort/tatort-muenchen-unvergaenglich-1-2-batic-leitmayr-fall-99-100-100.html

Alle Tatorte mit Batic und Leitmayr in der Übersicht

br.de/presse/inhalt/pressedossiers/tatort/tatort-muenchen-batic-leitmayr-alle-faelle-100.html

Ausführliches Pressematerial der Tatorte seit 2012

br.de/presse/inhalt/pressedossiers/tatort/tatort-uebersicht-100.html

Sichtung "Unvergänglich" Teil 1 und 2 sowie Doku: "Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort sagen Servus" für akkreditierte Berichterstattende:

BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.php

Presseservice Das Erste: https://presse.daserste.de

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