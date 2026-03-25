BR Bayerischer Rundfunk

ma 2026 Audio I

Informationsprogramme des BR gewinnen Hörer hinzu

München (ots)

BR-Radioangebot erreicht unverändert über 6 Millionen Menschen am Tag

Der Bayerische Rundfunk bleibt stabiler Anker des Radiopublikums in Bayern und klarer Marktführer: Fast jeder Zweite hört werktags mindestens ein Radioprogramm des BR (48,2 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren), bundesweit schalten täglich 6,12 Millionen Menschen ein. Die ungebrochene Beliebtheit des Mediums zeigt sich auch am erneuten Zuwachs der Gesamtreichweite: 77,8 Prozent der bayerischen Bevölkerung hört täglich Radio, das entspricht 8,9 Millionen Menschen.

Die Kernergebnisse der media analyse 2026 Audio I aus BR-Sicht:

In krisenhaften Zeiten suchen die Menschen nach Orientierung in den Informationsprogrammen des BR: Die Infowelle BR24 steigert ihre Tagesreichweite deutlich auf 5,5 Prozent in Bayern und erreicht jeden Werktag 710.000 Hörerinnen und Hörer bundesweit. Das hintergründige Informations- und Kulturprogramm Bayern 2 wird vom bayerischen Publikum ebenfalls verstärkt eingeschaltet und verbessert seine Reichweite (auf 4,5%) ebenso wie die Hörerbindung (auf 157 Minuten Verweildauer). Deutschlandweit hören jeden Tag 550.000 Menschen Bayern 2.

Bayern 1 bleibt mit Abstand meistgehörtes Radioprogramm in Bayern mit 27,0 Prozent Tagesreichweite. Mit 3,28 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Tag ist Bayern 1 auch die Nr. 2 unter allen Radioprogrammen in Deutschland. Als beliebtestes Angebot im bayerischen Radiomarkt beim jungen Publikum behauptet sich Bayern 3: 1,43 Millionen Menschen unter 50 schalten jeden Werktag bundesweit ein, davon allein 560.000 14- bis 29-Jährige.

Wachsenden Zuspruch erfährt in der aktuellen media analyse auch das Programm BR Heimat mit seinem einzigartig bayerischen Profil: Die Tagesreichweite steigt auf 1,8 Prozent im Freistaat und 220.000 Hörerinnen und Hörer bundesweit.

Zur Übersicht der BR-Ergebnisse

Über die ma Audio

Die ma Audio ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Verbreitungswege inklusive Online und DAB+. Insgesamt 66.715 Interviews wurden von Dezember 2024 bis Dezember 2025 durchgeführt.

Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell