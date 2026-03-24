BR Bayerischer Rundfunk

Erstes ARD Sounds Festival vom 7. bis 10. Mai in Nürnberg

26 Podcast-Shows und Konzerte u. a. von Michael Schulte und Malik Harris

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München (ots)

Der Start der neuen Audio-Plattform "ARD Sounds", die Radio, Podcasts und Hörspiele in einer App vereint, ist auch der Start für das ab diesem Jahr regelmäßig stattfindende ARD Sounds Festival. Reihum wird es künftig von den Landesrundfunkanstalten der ARD veranstaltet. Den Anfang macht der Bayerische Rundfunk vom 7. bis 10. Mai in Nürnberg.

An fünf Nürnberger Locations gibt es 26 Podcast-Shows und vier Musik-Acts zu sehen und zu hören: im BR-Studio Nürnberg, im Katharinensaal, im Künstlerhaus, in der Meistersingerhalle und im Z-Bau.

Thomas Hinrichs, BR-Programmdirektor Information: "Mit dem ersten ARD Sounds Festival geben wir den Startschuss für eine neue Veranstaltungsreihe, die ARD Sounds auf die Bühnen bringt. Dass dieser Auftakt in Nürnberg stattfindet, ist kein Zufall: Der BR hat bei den BR Podcastfestivals in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt, die sich nun beim ersten ARD Sounds Festival auszahlen. Hier wird erlebbar, wie vielfältig und nahbar Audio in all seinen Facetten sein kann."

Besondere Highlights sind die exklusiven Studiokonzerte von Michael Schulte, Malik Harris, LNA und Cosby, die ausschließlich verlost werden und alle im BR-Studio Nürnberg stattfinden. Alle Konzerte können im Livestream in ARD Sounds gehört werden, das Michael-Schulte-Konzert wird außerdem live auf Bayern 3 übertragen.

Darüberhinaus sind u. a. folgende Podcasts vertreten: "Kein Mucks!", mit Bastian Pastewka, "Deutschland3000", "Bergfreundinnen", "Hateland", "Freiheit Deluxe", "eat.READ.sleep", "Willkommen im Club", "Musste durch", "too many tabs", "11KM", "Der Rest ist Geschichte", "Tigerenten-Club" und "Hörspielklassiker für Kinder" mit Paul Maar.

Eine Übersicht über alle Podcast-Shows und Konzerte gibt es hier: www.ardsoundsfestival.de

Angebot für Schulen: ScreenTime - Interaktive Livesendung

Aida Amini erzählt in ihrem Doku-Podcast "Azizam - Die Revolution meiner Mama" die Geschichte ihrer Mutter Malihe, die Mitte der 1990er-Jahre aus Iran nach Deutschland auswanderte, und wie der Slogan "Jin, Jiyan, Azadî - Frau, Leben, Freiheit" ihre Familie und ihr eigenes Leben veränderte. Schulklassen können sich darum bewerben, Aida und die ARD-Iran-Korrespondentin Katharina Willinger für eine Livesendung zu treffen. Die Sendung wird am Mittwoch, 6. Mai, von 11.00 bis 12.00 Uhr in ARD alpha und der ARD Mediathek übertragen. Hier geht es zur Anmeldung - man kann live vor Ort oder zugeschaltet dabei sein.

Medienvertreter willkommen

Für alle Shows steht ein begrenztes Kontingent für berichtende Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis Montag, 13. April.

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