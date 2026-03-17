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Michael Mittermeier erhält Bayerischen Kabarettpreis

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München (ots)

Preisträgerinnen und Preisträger stehen fest - Verleihung im November in München

Ein begnadeter Comedian mit lebensfroher Leichtigkeit und klarer Haltung, der auch jungen Talenten eine Bühne gibt: Michael Mittermeier erhält den Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises 2026. Der Bayerische Rundfunk und das Münchner Lustspielhaus zeichnen zudem Tina Teubner mit dem Musik-Preis aus, Aurel Mertz mit dem Creator-Preis und Rebecca Pap mit dem Senkrechtstarter-Preis. Tatort-Kommissar Ferdinand Hofer moderiert die Verleihung am 9. November 2026.

Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur: "Kabarett und Comedy haben einen unschätzbaren Wert für unsere Gesellschaft: Der satirische Blick auf die Welt ordnet ein, öffnet Horizonte und kann mit Leichtigkeit für Perspektivenwechsel sorgen, wenn sich viele in ihren vermeintlich einzig richtigen Positionen verschanzen. Humor verbindet! Ich freue mich, dass wir mit dem Bayerischen Kabarettpreis seit vielen Jahren großartigen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten können, um ihre Verdienste zu würdigen und ihren einzigartigen Humor auch über Bayerns Grenzen hinaus sichtbar zu machen."

Iris Mayerhofer, BR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung und Heimat: "Nichts eint die Menschen so sehr wie das Lachen. Glücklicherweise haben wir in Bayern und auch bundesweit eine wunderbar vielfältige und stetig wachsende Kabarett- und Comedyszene. Mit dem Bayerischen Kabarettpreis würdigt der BR zusammen mit dem Münchner Lustspielhaus auch dieses Jahr Meisterinnen und Meister der Satire. Meine herzlichen Glückwünsche gehen an Michael Mittermeier, Tina Teubner, Rebecca Pap und Aurel Mertz."

Die Preisverleihung findet am Montag, 9. November 2026, im Münchner Lustspielhaus statt und wird am Donnerstag, 12. November, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt. Schauspieler Ferdinand Hofer, bekannt als Kommissar im Tatort München, moderiert. Die Band "d'BavaResi" (Sebastian Horn, Mathias Kellner und Otto Schellinger) sorgt für musikalische Unterhaltung.

Die Jurybegründungen stehen online unter Presse | Bayerischer Kabarettpreis 2026 | Jurybegründungen

Der Bayerische Kabarettpreis

Der Bayerische Rundfunk fördert Kabarett und Comedy und bietet mit der Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises namhaften Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne und jungen Talenten ein Sprungbrett. Der Bayerische Kabarettpreis ist eine Gemeinschaftsinitiative des Bayerischen Rundfunks und des Münchner Lustspielhauses. Seit 1999 wird der Preis jährlich in vier Kategorien an herausragende Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Kabarett und Comedy verliehen.

Fotos unter www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.de

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