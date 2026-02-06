MaxSolar GmbH

MaxSolar GmbH schließt Corporate PPA zur Stärkung einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen digitalen Infrastruktur

Bild-Infos

Download

Traunstein (ots)

Der Infrastrukturanbieter MaxSolar GmbH hat mit einem Techunternehmen einen langfristigen Corporate Power Purchase Agreement (PPA) zur Lieferung von grünem Strom abgeschlossen. Im Rahmen des zehnjährigen Vertrags wird der Techanbieter erneuerbare Energie aus zwei Freiflächen-Photovoltaikprojekten in Memmendorf (Sachsen, Deutschland) und Pahlen (Schleswig-Holstein, Deutschland) beziehen. Die Stromlieferungen sollen im zweiten Quartal 2026 beginnen.

Die Großkraftwerke befinden sich derzeit im Bau und sollen im Laufe des Jahres 2026 in Betrieb genommen werden. Die Stromlieferung erfolgt physisch im Rahmen eines Pay-as-Nominated-Modells und wird durch Herkunftsnachweise für den gelieferten Strom ergänzt.

Die Vereinbarung unterstreicht die wachsende strategische Bedeutung einer kosteneffizienten und nachhaltigen Energieversorgung für den Technologiesektor. Anbieter von KI-Lösungen, Softwareunternehmen, Rechenzentren und weitere Techunternehmen zählen zu den am schnellsten wachsenden Stromverbrauchern. Gleichzeitig werden sie zunehmend Teil der kritischen Infrastruktur in Deutschland, wodurch eine sichere, verlässliche und grüne Energieversorgung zu einem zentralen Faktor für Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz wird.

"Diese Vereinbarung zeigt erneut die Zukunftsfähigkeit von Solar-PPAs und verdeutlicht, wie Unternehmen Risiken reduzieren und gleichzeitig die Übereinstimmung zwischen Stromerzeugung und -verbrauch durch Modelle wie Pay-as-Nominated optimieren können", sagt Anwar Darwich, Commercial Director bei MaxSolar. "Die Partnerschaft mit einem Techunternehmen spiegelt die steigende Nachfrage im Technologiesektor nach flexiblen, nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Energielösungen wieder."

Christoph Strasser, CEO der MaxSolar GmbH, ergänzt: "Die verlässliche Versorgung mit resilientem, günstigem und grünem Strom entwickelt sich zunehmend zu einem entscheidenden Standortfaktor - insbesondere für technologiegetriebene Unternehmen. Mit dem weiterwachsenden Energiebedarf digitaler Infrastrukturen müssen sich Unternehmen im Technologiesektor in Deutschland strategisch neu aufstellen und eine nachhaltige Energieversorgung aktiv als Bestandteil ihrer langfristigen Infrastrukturstrategie absichern - hierbei sind wir als Unternehmen einer der Innovatoren in Deutschland."

Mit diesem jüngsten PPA stärkt MaxSolar seine Position als verlässlicher Partner für Unternehmen, die ihre Geschäftsaktivitäten dekarbonisieren und zugleich Energieunabhängigkeit, Resilienz und langfristige Wettbewerbsfähigkeit erhöhen möchten. Die Vereinbarung zeigt, wie erneuerbare Energieinfrastruktur und unternehmerische Energiebeschaffung gemeinsam zu einer zukunftsfähigen, digitalen und nachhaltigen Wirtschaft beitragen können.

Über MaxSolar GmbH:

Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber deckt die 2009 gegründete MaxSolar mit Hauptsitz in Traunstein die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärkt MaxSolar die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen.

Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.

www.maxsolar.com

Original-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuell