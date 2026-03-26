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BR: Endlich heißt es wieder "Himmel, Herrgott, Sakrament" - Der Publikums-Hit aus Bayern startet in die zweite Staffel

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München (ots)

Die erste Staffel "Himmel, Herrgott, Sakrament" legte im BR Fernsehen den erfolgreichsten Serienstart in diesem Jahrtausend hin: Mit Marktanteilen von bis zu 27,9 Prozent im Freistaat und über einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern geht "Himmel, Herrgott, Sakrament" nun in die zweite turbulente Runde: Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) und Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) sind nun offiziell ein Paar. Das sorgt für Überforderung - nicht nur bei den beiden selbst, sondern auch bei Kardinal Brunnenmayr (Erwin Steinhauer).

Franz Xaver Bogner führte erneut Regie. Neben Stephan Zinner, Anne Schäfer und Erwin Steinhauer sind in weiteren Rollen u. a. Susi Stach, Christian Lerch, Sigi Zimmerschied, Helmut Berger und Eli Wasserscheid zu sehen. Produziert wurde die neue Staffel wieder von maze pictures (Produzent: Philipp Kreuzer) in Koproduktion mit Heimatfilm, BR und ORF, gefördert von FFF Bayern.

Alle sechs neuen Folgen sind ab Gründonnerstag, 2. April 2026, in der ARD Mediathek abrufbar. Ab 10. April 2026 gibt es im BR Fernsehen um 20.15 Uhr immer freitags eine Doppelfolge.

Zum Inhalt:

Pfarrer Hans Reiser (Stephan Zinner) steht vor neuen Herausforderungen: Seine Liaison mit Lisa Kirchberger (Anne Schäfer) sorgt für Wirbel. Priesteramt oder Liebesbeziehung - der Kardinal fordert eine Entscheidung! Doch Reiser will weder das eine noch das andere aufgeben und setzt sich weiter unermüdlich für seine Gemeinde ein. Er nimmt syrische Flüchtlinge in seiner Kirche auf, unterstützt die Schwester des Kardinals bei der Segnung mit ihrer Partnerin und muss sich selbst seiner Vergangenheit stellen, als er seinen Vater neu verheiraten soll. Außerdem übernimmt Pfarrer Reiser eine Selbsthilfegruppe für Ex-Kriminelle. Während er dort verurteilten Ladendiebinnen, Pyromanen und Steuerhinterziehern zurück auf Spur verhilft, deckt Lisa ein Verbrechen ganz anderen Ausmaßes auf: Der Kardinal höchstpersönlich scheint in kriminelle Machenschaften verwickelt zu sein. Der Konflikt zwischen Reiser und dem Kardinal steht kurz vor dem Eruptionspunkt. Schließlich bleibt nur ein Weg: der nach Rom.

Ausstrahlungsinfos:

Staffel 2, 6 x 45 Minuten

Regie: Franz Xaver Bogner

Drehbuch: Franz Xaver Bogner gemeinsam mit Carolina Zimmermann (F.8) und Felicitas Bogner (F.10), nach dem gleichnamigen Sachbuch von Rainer Maria Schießler, unter Mitarbeit von Stefan Linde

Darstellende: Stephan Zinner, Anne Schäfer, Erwin Steinhauer, Susi Stach, Christian Lerch, Sigi Zimmerschied, Helmut Berger, Eli Wasserscheid, Emilia Braumandl, Milo Haaf, Sylvia Eisenberger, Traute Hoess, Viorica Prepelita, Kathrin Anna Stahl, Florian Karlheim, Petra Berndt, Anuschka Tochtermannu. a.

Redaktion: Elmar Jaeger (BR), Bernhard Natschläger (ORF)

Produktion: maze pictures (Produzent: Philipp Kreuzer) in Koproduktion mit Heimatfilm, BR und ORF, gefördert von FFF Bayern

ARD Mediathek: Alle sechs neuen Folgen sind ab Gründonnerstag, 2. April 2026, abrufbar, Staffel 1 ist ab sofort abrufbar

Den Trailer zur zweiten Staffel finden Sie zum Embedden unter diesem Link

Ausstrahlung: Ab 10. April 2026 um 20.15 Uhr in Doppelfolgen immer freitags im BR Fernsehen

Wiederholung der Ausstrahlung von Staffel 1: Am Samstag, 28. März 2026, ab 20.15 Uhr alle sechs Folgen im BR Fernsehen

Ausführliches Pressmaterial unter:

https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/himmel-herrgott-sakrament/index.html

Sichtung "Himmel, Herrgott, Sakrament" Staffel 2 / Folgen 1 und 6 für akkreditierte Berichterstattende im BR-Vorführraum:

https://pressestelle.br-online.de/index.php (weitere Folgen als Links auf Anfrage)

Fotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.de

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