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Neuer Stern im BR Comedy-Versum: "Comedy auf Bestellung" liefert Stand-up-Comedy frei Haus: Start am 17.4.

Außerdem neue Folgen von "Lucky Punch" und "Nachsitzen" ab 16.4.

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München (ots)

Wer liefert seinem Verein das beste Stand-up? Das neue Format "Comedy auf Bestellung" blickt ab 17. April im BR Fernsehen augenzwinkernd auf das Vereinsleben im Freistaat. Jede Woche stellen sich zwei Comedians einer Challenge: Sie besuchen je einen außergewöhnlichen Verein, lernen die Mitglieder kennen und verarbeiten ihre Erlebnisse in einem Stand-up, das sie dem Verein präsentieren. Bereits ab 16. April gibt es neue Folgen "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club" und "Nachsitzen mit Christine Eixenberger".

"Comedy auf Bestellung" ist das wohl witzigste "Serviceangebot" im BR Fernsehen. Denn der Titel ist wörtlich zu nehmen: Vereine aus dem Freistaat bestellen sich per Videobotschaft bei einem Comedian ein Stand-up über sich und ihr Vereinsleben. Um die Mission zu erfüllen, tauchen Michael Mittermeier, Lisa Feller, Maxi Gstettenbauer und Simon Pearce tief ins Vereinsleben ein und lassen sich auf überraschende Herausforderungen ein. In jeder Folge stehen jeweils zwei Comedians vor neuen Aufgaben - und vor Menschen, die für ihre Leidenschaft brennen - etwa beim Kneipenchor Männersache Bamberg, der Wasserwacht Füssen, bei der Freiwilligen Feuerwehr Hopferau im Allgäu, den Münchner "Schwuhplattlern" und beim Wikinger-Verein "Odins Hörner" im niederbayerischen Egglham.

Vier Folgen ab 17. April, immer freitags um 22.00 Uhr im BR Fernsehen (alle Folgen bereits ab 13. April in der ARD Mediathek).

Erst Standpauke, dann Stand-up-Comedy

Es geht wieder zum "Nachsitzen mit Christine Eixenberger". Bereits zum zweiten Mal bittet die Kabarettistin auf die Schulbank, verdonnert Politikerinnen und Politiker, Parteien, Unternehmen, Organisationen oder Personen des öffentlichen Lebens, die sich aktuell nicht mit Ruhm bekleckert haben, zum "Nachsitzen". Gemeinsam mit prominenten Kolleginnen und Kollegen hält sie satirische Standpauken und verteilt "Blaue Briefe", schlüpft außerdem in Zuspielfilmen in verschiedene Rollen und kommentiert das gesellschaftliche und politische Geschehen gewohnt bissig-pointiert.

Zwei Folgen donnerstags, 16. und 30. April, um 21.00 Uhr, im BR Fernsehen und jeweils bereits morgens in der ARD Mediathek (vier weitere Folgen im Herbst).

Nach zwei erfolgreichen Staffeln ist auch "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club" wieder da - das Stand-up-Format mit Gastgeber Michael Mittermeier aus dem Münchner "Fat Cat". In bewährter Weise teilen sich etablierte Comedy-Stars die Bühne mit vielversprechenden Nachwuchstalenten. Mit dabei sind diesmal u. a. Claus von Wagner, Maxi Gstettenbauer, Simon Pearce, Martin Frank und Cordula Grünlich.

Sechs Folgen ab 16. April, immer donnerstags um 22.00 Uhr im BR Fernsehen und bereits morgens in der ARD Mediathek.

Bereits Anfang März gestartet sind im Rahmen des BR Comedy-Versum die zweite Staffel von "Find the Liar, Mittermeier" (letzte Folge heute im BR Fernsehen, bereits alle in der ARD Mediathek) und die neue Panel-Show "Bayern, des samma mia!" mit Maxi Gstettenbauer und Gästen (alle Folgen in der ARD Mediathek).

Mehr Infos und ausführliche Pressetexte zu allen Formaten im Pressedossier.

Fotos unter www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.de

Die erste Folge von "Comedy auf Bestellung" steht für akkreditierte Journalisten im BR-Vorführraum zur Vorab-Ansicht bereit: https://pressestelle.br-online.de/index.php

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