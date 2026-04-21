BR Bayerischer Rundfunk

Starbesetzte BR-Koproduktion "Last Contact" mit Kate Bosworth und Thomas Kretschmann

Ab 30. Mai 2026 in der ARD Mediathek und am 31. Mai im Ersten

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München (ots)

Das Jahr 2063: 95 Prozent der Erde sind mit Wasser bedeckt. Übrig geblieben sind zwei verfeindete Erdteile. Mitten im Ozean ein militärischer Außenposten mit drei Männern, einer Frau und einer Atombombe. Seit drei Monaten wartet die Crew auf Ablöse, aber niemand kommt. Sind sie die letzten Überlebenden?

Der vom BR koproduzierte, starbesetzte Endzeitthriller lief auf dem Internationalen Filmfest München und ist von erschütternd aktueller Brisanz: In den Hauptrollen spielen Hollywoodliebling Kate Bosworth, "Emily in Paris"-Star Lucien Laviscount, der nordirische Allrounder Martin McCann und die deutsche Schauspielgröße Thomas Kretschmann.

Zum Inhalt

Im Jahr 2063 ist die Erde fast vollständig überflutet. Übrig geblieben sind zwei verfeindete Kontinente und eine vor sich hin rostende Plattform mitten im endlosen Ozean. Auf diesem letzten militärischen Außenposten - 3.000 Kilometer fernab der eigenen Heimat - halten Sullivan (Lucien Laviscount), Baines (Martin McCann), Sergeant Hendrichs (Thomas Kretschmann) und Cassidy (Kate Bosworth) seit über zwei Jahren die Stellung. Ausgestattet mit einer Atombombe, wartet die Crew auf die längst überfällige Ablösung. Doch niemand kommt. Sind sie besiegt oder gar die letzten Überlebenden?

Ausstrahlungsinfos

Ab Samstag, 30. Mai 2026, in der ARD Mediathek und am Sonntag, 31. Mai 2026, um 23.40 Uhr im Ersten

Regie: Tanel Toom

Drehbuch: Malachi Smyth

Darstellende: Kate Bosworth, Lucien Laviscount, Martin McCann, Thomas Kretschmann u. a.

Redaktion: Carlos Gerstenhauer (BR), Monika Lobkowicz (BR/ ARTE), Barbara Häbe (ARTE)

Produktion: Kick Film (Produzent: Jörg Bundschuh), Allfilm, Sentinel Entertainment, in Zusammenarbeit mit Head Gear and Metrol Technology, Tallifornia, Ichiban Films, Vertical Entertainment, Crossday Filmproductions und Stigma Films, in Koproduktion mit BR und in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von Estonian Film Institute, FFF Bayern, Bayerischer Bankenfonds, DFFF, Estonian Cultural Endowment, MFG Baden-Württemberg

Der BR engagiert sich bei Kinokoproduktionen

Der Bayerische Rundfunk engagiert sich gemäß seines Kulturauftrags auch im Kinobereich. Mit der redaktionellen und finanziellen Beteiligung liefert der BR einen wichtigen kulturpolitischen Beitrag. Die Ausstrahlung von Kinofilmen ist sowohl im Ersten, im BR Fernsehen als auch in der ARD Mediathek ein wichtiger Bestandteil des Programms.

Weitere Infos zu den Filmen des Bayerischen Rundfunks im Kino, auf Festivals, im Fernsehen und in der ARD Mediathek finden Sie unter: www.wirfoerdernfilm.de

Sichtung von "Last Contact" für akkreditierte Journalisten

Im BR-Vorführraum: https://pressestelle.br-online.de/index.php

Weitere Presseinfos unter

https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/last-contact-114.html

Fotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.de

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