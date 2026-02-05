WDR produziert neues Format mit Motsi Mabuse

WDR Westdeutscher Rundfunk

Neun Frauen, ein Haus am Meer, zwölf Tage Zeit: Der WDR begleitet ab April eine Gruppe Frauen auf der Reise ihres Lebens. In einem neuen Life-Coaching-Format hinterfragen die Frauen Erwartungen von außen und finden Schritt für Schritt zu mehr innerer Stärke und neuem Selbstbewusstsein.

Publikumsliebling Motsi Mabuse verkörpert genau diese Werte und ist damit die perfekte Begleiterin für die Frauen auf ihrem Weg. Mit Leidenschaft und viel Empathie geht es in neun Folgen um „Female Empowerment“.

Entwickelt hat der WDR das Format mit Motsi Mabuse für die ARD Mediathek zusammen mit der FLOW media company, die das Format im Auftrag des WDR für die ARD produzieren wird. Die Veröffentlichung in der ARD Mediathek ist für Herbst 2026 geplant.

