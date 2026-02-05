+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Union verliert in der Sonntagsfrage 2 Punkte, SPD legt 2 Punkte zu

ARD Das Erste

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union derzeit auf 26 Prozent – das sind 2 Prozentpunkte weniger als Anfang Januar. Die AfD hätte 24 Prozent in Aussicht (-1). Die SPD verbessert sich auf 15 Prozent (+2). Die Grünen bleiben bei 12 Prozent, die Linke bei 10 Prozent, BSW und FDP bei jeweils 3 Prozent und damit unterhalb der Mandatsschwelle. Alle anderen Parteien kommen derzeit zusammen auf 7 Prozent (+1). Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.319 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 21 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+1); weiterhin 78 Prozent sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger bzw. gar nicht zufrieden.

Aus dem Bundeskabinett wird weiterhin Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am besten bewertet: Wie im Januar sind 57 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden. Sein Parteikollege Lars Klingbeil, Vize-Kanzler und Finanzminister, verbessert sich auf einen Zufriedenheitswert von 31 Prozent (+5); 52 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Auch mit Außenminister Johann Wadephul (CDU) sind 31 Prozent zufrieden (-2 im Vgl. zu Dezember 2025); 40 Prozent sind mit ihm unzufrieden und 29 Prozent kennen ihn nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) verbessert sich leicht auf einen Zufriedenheitswert von 27 Prozent (+3 im Vgl. zu Januar); 53 Prozent sind mit ihm weniger bzw. gar nicht zufrieden. Mit Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sind ebenfalls 27 Prozent zufrieden (+1 im Vgl. zu Dezember 2025); 45 Prozent sind mit ihr unzufrieden und 28 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist jeder vierte Deutsche (25 Prozent) zufrieden (+1 im Vgl. zu Januar); 74 Prozent sind mit ihm unzufrieden. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verbessert sich auf einen Zufriedenheitswert von 18 Prozent (+4); 46 Prozent sind mit ihr unzufrieden und 36 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek kommt auf einen Zufriedenheitswert von 18 Prozent (-1 im Vgl. zu Dezember 2025); 38 Prozent sind mit ihr unzufrieden und 44 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla erreicht 17 Prozent Zufriedenheit (-3); 55 Prozent sind mit ihm unzufrieden und 28 Prozent kennen ihn nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu. Mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann sind 13 Prozent zufrieden (+1); 29 Prozent sind mit ihr unzufrieden und 58 Prozent kennen sie nicht bzw. trauen sich kein Urteil zu.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

Fallzahl: 1.319 Befragte

Erhebungszeitraum: 2. bis 4. Februar 2026

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?

Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von … sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden oder kennen Sie ihn nicht?

Friedrich Merz Alexander Dobrindt Katherina Reiche Johann Wadephul Boris Pistorius Lars Klingbeil Bärbel Bas Tino Chrupalla Britta Haßelmann Heide Reichinnek

