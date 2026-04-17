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Girls' und Boys' Day 2026: Zukunftstag beim BR

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München (ots)

Am Donnerstag, 23. April, findet der bundesweite Zukunftstag statt. Auch der Bayerische Rundfunk macht wieder mit und begrüßt in München, Nürnberg und Würzburg Schülerinnen und Schüler, die sich beruflich ausprobieren wollen - abseits der klassischen Rollenklischees.

Am Zukunftstag können die Schülerinnen und Schüler in Berufe reinschnuppern, in denen der BR ausbildet - darunter Mediengestaltende Bild und Ton, Mediengestaltende Digital und Print, Fachinformatiker, Kaufleute für audiovisuelle Medien, Kaufleute für Büromanagement und Veranstaltungskaufleute. Unterstützt werden sie von den Auszubildenden des BR. Ziel ist es, die Jugendlichen für Berufsfelder zu interessieren, die sonst eher vom jeweils anderen Geschlecht gewählt werden.

In insgesamt neun verschiedenen Workshops lernen die Mädchen und Jungen an diesem Tag die Radio-, Fernseh- und Online-Welt kennen und erleben, wie im BR gearbeitet und produziert wird. Bei den Mediengestaltenden Bild und Ton können sich die Jugendlichen an verschiedene Stationen aus den Bereichen Hörfunk, Schnitt und Kamera ausprobieren. Im Workshop für IT-Fachinformatik wird das Programmieren geübt. Bei den Mediengestaltern Digital und Print kreieren die Schüler ihre eigenen Plakate.

Wieder mit dabei ist die 2022 gegründete Digitaltochter von BR und SWR, Public Value Technologies GmbH (kurz: pub.tech). Auch das Team der pub.tech bietet einen Workshop für Schülerinnen an. Dort kann eine eigene App entwickelt werden - von der ersten Idee bis zum Prototyp.

Kamera, Licht, Schnitt - im BR-Studio Nürnberg dreht sich alles um das Thema Bild. Die Schülerinnen dürfen hier gemeinsam mit dem BR-Team im Studio Franken eine eigene Show produzieren, einen Außendreh absolvieren und aus dem gedrehten Material einen Film schneiden. Im Studio Würzburg können die Jugendlichen ebenfalls eigene Beiträge erstellen.

Abschlussveranstaltung mit den "Bergfreundinnen" und dem "BreznBot"

Im Freimanner Veranstaltungssaal des BR erwartet die Schülerinnen und Schüler ein spannendes und informatives Abschlussprogramm. Prominente Gäste sind die Bergfreundinnen aus dem gleichnamigen BR-Format: Toni, Kaddi und Lisa stehen für große Bergleidenschaft und Abenteuerlust - von Alpenüberquerungen über Bikepacking bis hin zu Fernwanderungen im Balkan und Fjellskitouren in Skandinavien. Sie berichten von ihren Erfahrungen im Extrembergsteigen, einem nach wie vor männerdominierten Bereich.

Außerdem stellt die Abteilung AI Automation Lab ein BR-Pilotprojekt zum letztjährigen Oktoberfest vor - den "BreznBot". Es zeigt, was mit künstlicher Intelligenz bereits möglich ist und wie insbesondere junge Menschen solche Tools nutzen. Auch bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das PULS Talente Programm. PULS, das junge Content-Netzwerk des BR, fördert Talente, bei denen nicht nur das letzte Zeugnis im Mittelpunkt steht. Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation des erfolgreichen BR-YouTube-Formats "JobChallenge". In der Sendung werden verschiedene Ausbildungsberufe vorgestellt.

Zum Aktionstag erwartet der BR ca. 100 Jugendliche an den drei Standorten.

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