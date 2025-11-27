Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Schaden Eltern mit ihren Sorgen den Kindern?

Eltern brauchen Alltagsstress nicht komplett von ihren Kindern fernhalten - aber sie können zeigen, wie Belastungen zu bewältigen sind

Baierbrunn (ots)

Der Gefühlshaushalt von Eltern und Kindern ist wie ein Mobile: Kommt ein Element auch nur leicht ins Schwanken, wackelt das ganze Konstrukt. Auch wenn sich Erwachsene also eine unbeschwerte Kindheit für ihre Kleinen wünschen und am liebsten alle Stresssituationen von ihnen fernhalten möchten, gelingt das nicht. Allerdings muss eine gute Kindheit keine stressfreie sein, beruhigt "Apotheken Umschau ELTERN"-Kolumnistin Nora Imlau. Im Gegenteil: Ein gewisses Maß an Anspannung können und dürfen Kinder nicht nur mitbekommen, sie profitieren sogar davon.

Kindern lernen Stress abzubauen

Kinder bekommen idealerweise ja nicht nur den elterlichen Stress mit, sondern auch deren Strategien, unangenehmere Situationen zu bewältigen. Eltern kommt damit eine gewisse Vorbildfunktion zu: Neigen sie dazu, unserem Alltagsstress mit exzessivem Handykonsum und Schokolade-Essen zu begegnen, lernen ihre Kinder, dass man das anscheinend so macht. Umgekehrt gucken Kinder sich auch ab, wenn wir unserem Stress etwa mit Sport, mit einem guten Gespräch mit einer engen Freundin oder mit anderen Formen der Selbstfürsorge begegnen, berichtet "Apotheken Umschau ELTERN".

Anstatt also zu versuchen, den Stress von ihrem Kind fernzuhalten, können sich Eltern überlegen: Welchen Umgang mit stressigen Situationen will ich meinem Kind vorleben? Und welche Angewohnheiten will ich lieber nicht weitergeben? Im zweiten Schritt geht es auch darum, insgesamt den Stress im Familiensystem zu reduzieren. Welche Termine und Faktoren sind unvermeidlich, wo setzen wir uns vor allem selber unter Druck? "Wir dürfen unsere Terminkalender entschlacken unsere oft ganz schön perfektionistischen Ansprüche an uns selbst hinterfragen und zu mehr Sanftmut im Umgang mit uns selbst finden. Das ist die einzige Strategie, mit der wir langfristig aus der Stress-Spirale herausfinden", empfiehlt Nora Imlau in der "Apotheken Umschau ELTERN".

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die "Apotheken Umschau ELTERN" 11/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell