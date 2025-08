Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Auto betont sein Engagement für Vielfalt als Hauptpartner der Prague Pride 2025

Mladá Boleslav (ots)

› Als Hauptpartner des 15. Prague Pride Festivals (28. Juli bis 4. August) unterstreicht Škoda Auto sein Engagement für Vielfalt und LGBTQ+-Rechte

› Der Elroq Respectline und die aktive Teilnahme von mehr als 100 Mitarbeitenden und Partnern spiegeln in Workshops und bei der Parade die Werte der Marke wider: gegenseitiger Respekt, Vielfalt und Inklusion

› Die inklusive Kultur von Škoda Auto wurde im Juni mit dem 'Pride Business Forum Award' in Bronze in der Kategorie 'LGBTQ+-freundlicher Arbeitgeber' ausgezeichnet.

Die 15. Auflage des Prague Pride Festival (28. Juli bis 4. August) markierte für Škoda Auto die vierte Eventteilnahme in Folge. Zudem war der Automobilhersteller erstmals Hauptpartner der Veranstaltung. Mehr als 100 Mitarbeitende – darunter auch Mitglieder der Mitarbeitergruppe ‚Škoda Proud‘ – nahmen an Workshops und der Hauptparade teil. Kolleginnen und Kollegen der Partnerorganisationen 42 Prague, Digiteq Automotive und der Škoda Auto University schlossen sich ebenfalls dem Škoda Team an. Die Festivalbesucher konnten einen Blick auf den Elroq Respectline werfen, ein Showcar, das als Einzelstück gegenseitigen Respekt, Vielfalt und Inklusion symbolisiert. Das Fahrzeug war die ganze Woche über auf einem schwimmenden Ponton auf der Moldau im Herzen Prags ausgestellt und nahm auch an der Abschlussparade durch die Stadt teil. Zur ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie von Škoda gehören auch die Mitarbeiterfürsorge sowie Vielfalt und Inklusion. Sie basiert auf der Verpflichtung zu offenen und fairen Arbeitsbedingungen. Für dieses Engagement wurde das Unternehmen im Juni mit dem ‚Pride Business Forum Award‘ in Bronze in der Kategorie ‚LGBTQ+ Friendly Employer‘ ausgezeichnet.

Škoda setzt sich bei der Prague Pride für Zugehörigkeit und Inklusion ein

Das diesjährige Festival stand unter dem Motto ‚Wo ist mein Zuhause?‘ und regte zum Nachdenken über Sicherheit, Akzeptanz und Zugehörigkeit an. Mitglieder der LGBTQ+-Community sind oft mit Vorurteilen, einschränkenden Normen und Ablehnung konfrontiert – Herausforderungen, die auch viele andere gesellschaftliche Gruppen betreffen.

Als Veranstaltungspartner war Škoda mit einem Stand vertreten, an dem das Unternehmen neben ausgewählten Fahrzeugen auch seine Initiativen für Vielfalt und Inklusion vorstellte. Karsten Schnake, Vorstandsmitglied für Beschaffung und Botschafter für nachhaltige Entwicklung, nahm gemeinsam mit Mitarbeitenden an der Veranstaltung teil. Die Mitarbeitergruppe ‚Škoda Proud‘ beteiligte sich an zahlreichen Aktivitäten und war Teil der Hauptparade am Samstag.

Besucher konnten auch einen Blick auf den vollelektrischen Škoda Elroq Respectline werfen. Das Fahrzeug im Regenbogendesign wurde auf einem schwimmenden Ponton auf der Schützeninsel in der Moldau präsentiert, zog viel Aufmerksamkeit auf sich und nahm später an der Parade teil. Das Showcar wurde Anfang des Jahres präsentiert und unterstreicht das Engagement von Škoda für gegenseitigen Respekt, Vielfalt und Inklusion. Es war bereits im Mai während des Europäischen Monats der Vielfalt prominent zu sehen und betont die Bedeutung der Menschenrechte und die faire Behandlung aller Menschen.

Anerkennung für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion bei Škoda Auto

Škoda Auto setzt sich seit langem für Vielfalt, Inklusion und Fairness am Arbeitsplatz ein und ist seit 2019 Unterzeichner der Europäischen Charta der Vielfalt. Dieser Einsatz wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem ‚Pride Business Forum Award‘ in Bronze in der Kategorie ‚LGBTQ+ Friendly Employer‘. Die Jury würdigte die Leistungen in allen bewerteten Bereichen sowie den proaktiven Beitrag der Mitarbeitergruppe ‚Škoda Proud‘.

Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind ein integraler Bestandteil von Škodas umfassender Strategie in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance-Strategie (ESG). In der jüngsten unabhängigen ESG-Bewertung erzielte das Unternehmen mit 94 Prozent einen überdurchschnittlichen DEI-Wert (Diversity, Equity, Inclusion, dt. Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion). Weitere Details sind im aktuellen Diversity-Jahresbericht nachzulesen, der im Mai veröffentlicht wurde.

