ZDF-Programmänderung ab Woche 41/24

Woche 41/24 Mi., 9.10. 0.45 US-Wahl 2024 Bitte nochmalige Korrektur beachten: auslandsjournal - die doku: Trump oder Harris Bitte streichen: ? (Bitte auch für die Wiederholung um 3.45 Uhr beachten.) Woche 42/24 Mo., 14.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 WISO-Dokumentation (HD/UT) Get rich: Erfolg durch Dropshipping? Film von Anja Kollruß und Ole Siebrecht Deutschland 2024 ________________________________ Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten: 23.30 heute journal update 23.40 Montagskino im ZDF Spider-Man: No Way Home (HD/AD/OT/Dd 5.1/UT) Peter Parker/Spider-Man Tom Holland MJ Zendaya Doctor Strange Benedict Cumberbatch Ned Leeds Jacob Batalon Happy Hogan Jon Favreau Max Dillon/Electro Jamie Foxx Norman Osborn/Green Gobb Willem Dafoe Dr. Otto Octavius/Dock Ock Alfred Molina Wong Benedict Wong Flash Thompson Tony Revolori May Parker Marisa Tomei Peter Parker/Spider-Man Andrew Garfield Peter Parker/Spider-Man Tobey Maguire Regie: Jon Watts USA 2021 1.50 Das kleine Fernsehspiel (VPS 1.45) Geranien 3.10 Trigger Point (VPS 3.05) 3.55 Trigger Point (VPS 3.50) 4.40 zdf.formstark (VPS 4.35) 4.45- hallo deutschland 5.30 ("Montagskino im ZDF: Der Fall Richard Jewell" entfällt.) Di., 15.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.15 Uhr beachten: 0.15 Die Stunde des Killers (VPS 0.14/HD/Dd 5.1/UT) (The Hunter's Prayer) Stephen Lucas Sam Worthington Ella Hatto Odeya Rush Richard Addison Allen Leech Gina Banks Amy Landecker Metzger Martin Compston Dani Verónica Echegui Regie: Jonathan Mostow Spanien/Deutschland/USA 2017 1.35 Detective Grace - Stirb ewig (VPS 2.15) 3.05 Das Mädchen und die Nacht (VPS 3.45) 3.50 Trigger Point (VPS 4.30) 4.35 zdf.formstark (VPS 5.15) 4.45- hallo deutschland (HD/UT) 5.30 (von 17.10 Uhr) Deutschland 2024 (Die Wiederholung "Der Fall Richard Jewell" entfällt.)

