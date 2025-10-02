Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Mit neuer Energie durch den Winter

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, spürt man die Veränderung oft auch im Inneren: weniger Energie, mehr Müdigkeit und ein stärkeres Bedürfnis nach Ruhe. Die kalte Jahreszeit stellt den Körper auf die Probe. Wer rechtzeitig vorsorgt, bleibt auch an dunklen Tagen im Gleichgewicht. Mit Schüßler-Salzen können Körper und Geist gut auf die nasskalten Tage vorbereitet werden.

Bewegung im Winter - warum sie so wichtig ist

Auch wenn es draußen kalt ist, braucht der Körper Aktivität. Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft fördert nicht nur den Kreislauf, sondern stärkt auch das Immunsystem. Schon ein kurzer Spaziergang oder leichte Bewegung im Freien hilft, den Kopf freizubekommen und die Stimmung zu heben. Besonders an sonnigen Wintertagen wirkt das Tageslicht wie ein natürlicher Stimmungsaufheller.

Mehr Erholung in der dunklen Jahreszeit

Die dunkle Jahreszeit ist eine Einladung zur Entschleunigung. Gerade jetzt ist guter Schlaf entscheidend für die Regeneration. Rituale am Abend helfen, zur Ruhe zu kommen. Ein regelmäßiger Rhythmus, ein gut gelüftetes Schlafzimmer und der Verzicht auf digitale Geräte vor dem Einschlafen können die Schlafqualität spürbar verbessern. Auch tagsüber lohnt es sich, kleine Auszeiten einzuplanen.

Die richtige Ernährung für kalte Tage

An nasskalten Tagen benötigt der Körper viele Nährstoffe, um optimal funktionieren zu können. Vitaminreiche und wärmende Speisen unterstützen dabei das Immunsystem und geben Kraft. Gemüse wie Kürbis, Grünkohl oder Rote Beete regen den Stoffwechsel an. Fermentierte Produkte wie Sauerkraut oder Joghurt fördern hingegen eine gesunde Darmflora, die eng mit der Immunabwehr verknüpft ist. Wärme von innen ist in der kalten Jahreszeit besonders wohltuend. Wärmende Getränke wie Ingwertee oder heißes Wasser mit Zimt sorgen zusätzlich für innere Ausgeglichenheit und stärken die Verdauung.

So schützen Sie Ihre Stimmung im Winter

Wenn das Licht fehlt, kann die Stimmung schnell negativ beeinflusst werden. Viele Menschen erleben in dieser Zeit Antriebslosigkeit oder innere Unruhe. Kleine Rituale im Alltag helfen, wieder in die eigene Mitte zu finden. Bewusst gestaltete Momente mit einer Tasse Tee am Abend oder ein gutes Buch schaffen Verlässlichkeit und Ruhe. Das reduziert Stress und gibt neue Kraft. Auch sanfte Bewegungsformen wie Yoga oder Dehnübungen lösen Spannungen und helfen, emotional im Gleichgewicht zu bleiben.

Mit Schüßler-Salzen natürlich durch den Winter

Der Winter ist eine Jahreszeit, die uns viel abverlangt. Deshalb ist es wichtig, auf natürliche Weise, für sich selbst zu sorgen. Schüßler-Salze können dabei ein treuer Begleiter sein. Sie helfen, die natürlichen Prozesse im Körper zu unterstützen und fördern die Aufnahme von Mineralstoffen aus der Nahrung. Bekannt für ihre sanfte, aber gezielte Wirkung, greifen immer wieder viele auf die bewährte Kombination zurück. Mit diesen Schüßler-Salzen kommen auch Sie in der Kälte gut durch den Winter:

Nr. 3 (Ferrum phosphoricum): Das Salz des Immunsystems.

Nr. 8 (Natrium chloratum): Das Salz des Flüssigkeitshaushalts.

Nr. 10 (Natrium sulfuricum): Das Salz der Ausscheidung.

Nr. 21 (Zincum chloratum): Das Salz der Aktivierung.

Empfohlen wird eine Einnahme von jeweils sechs Tabletten täglich über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Die Tabletten können morgens gesammelt in Wasser aufgelöst werden und über den Tag verteilt getrunken werden. Dabei sollte jeder Schluck einen Moment im Mund gehalten werden, da die Mineralien über die Mundschleimhaut aufgenommen werden.

Pflüger® stellt diese und weitere Schüßler-Salze mit jahrzehntelanger Expertise nach den Regelpotenzen von Dr. Schüßler her. Entdecken Sie im Körperatlas unter https://www.pflueger.de/sortiment/schuessler-salze/welches-salz-ist-das-richtige/ weitere Schüßler-Salze zur gezielten Unterstützung Ihrer Bedürfnisse und starten Sie gut vorbereitet in die kalte Jahreszeit.

Pflüger - Qualität made in Germany

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören neben den 27 Schüßler-Salzen in fünf verschiedenen Darreichungsformen, Pflüger® PUR Vitamine und Mineralstoffe, 130 homöopathische Komplexmittel sowie 10 beliebte homöopathische Globuli Pflüger® Einzelmittel. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.

Schüßler-Salz Nr. 3, 400 Tabletten, PZN 06318861, UVP 16,95 EUR; Schüßler-Salz Nr. 8, 400 Tabletten, PZN 06319381, UVP 16,95 EUR; Schüßler-Salz Nr. 10, 400 Tabletten, PZN 06319688, UVP 16,95 EUR; Schüßler-Salz Nr. 21, 400 Tabletten, PZN 06322756, UVP 16,95 EUR

