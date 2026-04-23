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ARD-Musikwettbewerb: Preisträgerinnen und Preisträger auf Tournee

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München (ots)

Beim Festival des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD zeigen herausragende Preisträgerinnen und Preisträger, was junge Kammermusik heute kann. In zwei Besetzungen sind die Musikerinnen und Musiker vom 7. bis 31. Mai auf Tour quer durch Süddeutschland zu erleben.

Zentrales Anliegen des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD ist es, außergewöhnliche Toptalente nicht nur auszuzeichnen, sondern auch nachhaltig zu fördern. Seit 2001 findet deshalb unter dem Motto "Kammermusik verbindet" das jährliche Festival der Preisträgerinnen und Preisträger statt. Im Rahmen von Konzerten in Bayern und Baden-Württemberg erhalten die jungen Künstlerinnen und Künstler nicht nur die Möglichkeit, ihr Können vor einem breiten Publikum zu präsentieren, sondern auch enge Kontakte zu Kolleginnen und Branchenpartnern zu knüpfen.

Besetzungen und Tourneeorte

Auch 2026 wartet das Festival mit einer Riege ausgezeichneter Musikerinnen und Musiker aus aller Welt auf. Auf Tour I mit dabei sind Klarinettist Elad Navon (1. Preis und Publikumspreis 2025), Pianistin Liya Wang (1. Preis und Publikumspreis 2025), Bariton Samueol Park (1. Preis 2024), Bratschist Ionel Ungureanu (3. Preis 2023) und Cellist Alexander Warenberg (3. Preis 2024).

Ihre Tournee beginnt im Prunksaal des Rathauses Landshut und führt weiter über die Iffeldorfer Meisterkonzerte, den Tegernsee, München und Gauting zu den Schwetzinger SWR Festspielen und zum Schwarzwald Musikfestival. Im Gepäck haben die Solistinnen und Solisten zwei Programmvariationen, die unter anderem Augenmerk auf in der Vergangenheit unterrepräsentierte Komponistinnen wie Henriëtte Bosmans, Rebecca Clarke und Ethel Smyth legen.

Im Rahmen von Tour II treffen Blasinstrumente auf Klavierklänge. Misora Ozaki (Sonderpreise 2025) und das Pacific Quintet (2. Preis und Publikumspreis 2024) präsentieren sich zum krönenden Abschluss des Festivals in der Villa Sawallisch in Grassau sowie beim Mozartfest Würzburg.

Die Konzerttermine im Überblick: Tour I 7. Mai, 19.30 Uhr: Landshut, Freunde der Musik, Rathaus-Prunksaal 9. Mai, 19.00 Uhr: Iffeldorfer Meisterkonzerte, Gemeindezentrum Iffeldorf 10. Mai, 19.00 Uhr: Tegernsee, Seeforum Rottach-Egern 12. Mai, 11.00 Uhr: München, Siemens Lunchkonzert 13. Mai, 20.00 Uhr: Gauting, bosco, Bürger- u. Kulturhaus Gauting 14. Mai, 16.00 Uhr: München, Bergson Kunstkraftwerk 16. Mai, 16.00 Uhr: Schwetzinger SWR Festspiele, Schloss Schwetzingen, Jagdsaal 17. Mai, 16.00 Uhr: Schwetzinger SWR Festspiele, Schloss Schwetzingen, Jagdsaal 18. Mai, 19.00 Uhr: Schwarzwald Musikfestival, Alte St. Laurentiuskirche, Schramberg 19. Mai, 20.00 Uhr: Schwarzwald Musikfestival, Münsterkirche in Klosterreichenbach Tour II 29. Mai, 19.30 Uhr: Villa Sawallisch, Grassau 31. Mai, 11.00 Uhr: Mozartfest Würzburg, Spielstätte Mozartareal

Die jeweiligen Konzertprogramme finden Sie online unter ard-musikwettbewerb.de/festival/.

Tickets gibt es an den örtlichen Vorverkaufsstellen.

Fotos und die Biografien der Musikerinnen und Musiker finden Sie zum Download unter ard-musikwettbewerb.de/presse/.

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