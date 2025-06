Kitzbühel Tourismus

Kitzbühel Tourismus gewinnt Gold beim German Brand Award für Marken-Relaunch

Bild-Infos

Download

Kitzbühel (ots)

Kitzbühels richtungsweisende Markenstrategie setzt sich gegen über 1.200 Einreichungen durch und wird zudem mit dem German Design Award ausgezeichnet

Ein Jahr nach seinem umfassenden Marken-Relaunch feiert Kitzbühel Tourismus einen herausragenden Erfolg: Die Destination wurde heute mit Gold beim German Brand Award in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Design – Corporate Brand“ ausgezeichnet. Mit dem Einreichungsnamen „Your time is now“ konnte Kitzbühel die hochkarätige Jury überzeugen und die höchste Bewertung in dieser Kategorie erzielen. Der German Brand Award zählt zu den reichweitenstärksten Marketingpreisen im deutschsprachigen Raum und macht Markenerfolge sichtbar, die Orientierung in einer dynamischen Markenwelt geben.

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung“, sagt Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus. „Sie bestätigt unseren Mut zu einem richtungsweisenden Markenauftritt und würdigt die harte Arbeit des gesamten Teams sowie unserer Partner. Die Anerkennung durch eine so renommierte Jury und das in einem so harten Wettbewerb mit 1.200 Einreichungen ist ein fantastischer Erfolg und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

German Design Award für exzellente Designqualität

Bereits im Februar 2025 wurde Kitzbühel Tourismus mit dem German Design Award ausgezeichnet. Dieser internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung prämiert innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter, die wegweisend in der deutschen und internationalen Designlandschaft sind. Die Auszeichnung unterstreicht die exzellente Designqualität des Relaunches, der Ästhetik und Funktionalität auf einzigartige Weise verbindet. Die Nominierung für den German Brand Award erfolgte im Rahmen der Auszeichnung mit dem German Design Award.

Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuell