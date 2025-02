DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies kündigt seine Teilnahme am Capital Markets Forum in Riad 2025 an und wird das Forum als Platin-Sponsor unterstützen

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour, ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, „ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, Platin-Sponsor der fünften Auflage der Flaggschiff-Veranstaltung Capital Markets Forum („CMF") sein wird, die von der Saudi Tadawul Group organisiert wird und vom 18. bis 20. Februar 2025 in Riad, Saudi-Arabien, stattfindet.

Das Sponsoring des CMF 2025 durch Valour und DeFi Technologies unterstreicht ihr strategisches Engagement für den Ausbau ihrer Präsenz im Nahen Osten und insbesondere im Königreich Saudi-Arabien. Dieses Platin-Sponsoring verdeutlicht das Engagement von Valour und DeFi Technologies, den ehrgeizigen Plan Saudi-Arabiens zur wirtschaftlichen Transformation zu unterstützen. Dieser zielt darauf ab, im Rahmen der Vision 2030 – einer Blaupause zur Diversifizierung der Wirtschaft, zur Stärkung der Bürger, zur Schaffung eines dynamischen Umfelds für lokale und internationale Investoren und zur Etablierung Saudi-Arabiens als globaler Marktführer – eine innovative und nachhaltige Wirtschaft aufzubauen. Darüber hinaus unterstreicht das Sponsoring ihre strategische Initiative, auf das wachsende Interesse an digitalen Vermögenswerten im gesamten Nahen Osten zu setzen.

Unter der Schirmherrschaft Seiner Exzellenz Mohammed Al-Jadaan, Finanzminister und Vorsitzender des Ausschusses für die Entwicklung des Finanzsektors, ist das CMF in Riad die wichtigste Plattform für Diskussionen über die Zukunft der Kapitalmärkte im Königreich Saudi-Arabien und darüber hinaus. Das diesjährige Motto „Powering Connections" (Verbindungen schaffen) hebt das wachsende Marktangebot Saudi-Arabiens und seine Entwicklung zu einem zentralen globalen Finanzzentrum hervor.

Die Veranstaltung bringt Investoren, Finanzinstitute, Führungskräfte aus Unternehmen, Regierungsvertreter und politische Entscheidungsträger zusammen, um globale Wirtschaftstrends, Investitionsstrategien, Fintech-Innovationen, ESG-Überlegungen und die sich wandelnde Rolle der Kapitalmärkte für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erörtern.

Durch den Schulterschluss mit führenden Finanzinstituten wie HSBC, EFG Hermes, Bloomberg, Goldman Sachs, Morgan Stanley und J.P. Morgan als Sponsor unterstreicht DeFi Technologies sein Engagement für die Förderung von Innovationen und die Erweiterung des Zugangs zu Investitionslösungen für digitale Vermögenswerte im globalen Finanzökosystem. DeFi Technologies konzentriert sich vor allem darauf, die Lücke zwischen traditionellem Finanzwesen (TradFi) und dezentralem Finanzwesen (DeFi) zu schließen, und ist führend bei der Bereitstellung regulierter, institutionell zugänglicher digitaler Vermögensprodukte, die auf die sich entwickelnde Finanzlandschaft abgestimmt sind.

Die Patenschaft spiegelt das strategische Interesse von DeFi Technologies am Finanzsektor des Nahen Ostens wider und steht im Einklang mit seiner Mission, Investoren einen nahtlosen Zugang zu regulierten digitalen Anlageprodukten zu ermöglichen. Über seine Tochtergesellschaft Valour ermöglicht es DeFi Technologies Privatanlegern und institutionellen Investoren, über ihre traditionellen Bank- und Brokerage-Konten in eine Vielzahl von Anlagelösungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu investieren.

Die Teilnehmer des CMF in Riad 2025 werden die Möglichkeit haben, mit dem Führungsteam von DeFi Technologies zusammenzuarbeiten, um institutionelle ETPs im Bereich digitaler Vermögenswerte, innovative DeFi-Anlagestrategien und die Zukunft der Blockchain-gestützten Finanzmärkte zu erkunden.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die geografische Ausdehnung der ETPs von Valour, die Absichtserklärungen, die Ausdehnung der ETPs für digitale Vermögenswerte, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

