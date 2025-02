DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures und sichert sich CORE-Token-Zusage im Wert von 20 Millionen US-Dollar von der Core Foundation, um Bitcoin Finance voranzutreiben

Toronto (ots/PRNewswire)

Strategische Zusammenarbeit und Reverse Takeover: DeFi Technologies hat eine verbindliche schriftliche Vereinbarung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures getroffen, um eine umgekehrte Übernahme zu ermöglichen, die die Notierung der Stammaktien des daraus hervorgehenden Emittenten an der Cboe Canada Stock Exchange (Cboe) ermöglicht.

DeFi Technologies hat eine verbindliche schriftliche Vereinbarung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures getroffen, um eine umgekehrte Übernahme zu ermöglichen, die die Notierung der Stammaktien des daraus hervorgehenden Emittenten an der Cboe Canada Stock Exchange (Cboe) ermöglicht. Beitrag der Core Foundation und Finanzierungsinitiative: Die Core Foundation wird 20 Millionen US-Dollar in Form von CORE-Tokens beisteuern, um die Finanzlage von CoreFi zu stärken. Darüber hinaus plant CoreFi eine gleichzeitige Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, um sein Wachstum im Bereich Bitcoin Finance (BTCfi)-Technologien zu beschleunigen.

Die Core Foundation wird 20 Millionen US-Dollar in Form von CORE-Tokens beisteuern, um die Finanzlage von CoreFi zu stärken. Darüber hinaus plant CoreFi eine gleichzeitige Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, um sein Wachstum im Bereich Bitcoin Finance (BTCfi)-Technologien zu beschleunigen. CoreFi- und CORE-Blockchain-Innovation: CoreFi Strategy, inspiriert von Modellen wie MicroStrategy, bietet einen regulierten, fremdfinanzierten Ansatz für Bitcoin-Rendite und CORE. Die Core-Blockchain unterstützt das Bitcoin-Staking sowie ein lebhaftes EVM-kompatibles Ökosystem, das über 5.700 gestaktes Bitcoin, einen gesperrten Gesamtwert (Total Value Locked, TVL) von über 850 Millionen US-Dollar und eine schnell wachsende Nutzerbasis sichert.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentraler Finanzierung („DeFi") führend ist, freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche schriftliche Vereinbarung (die „Vereinbarung") mit CoreFi Strategy Corp. („CoreFi") und Orinswift Ventures Ltd. („Orinswift") geschlossen hat, die die Voraussetzungen für eine strategische umgekehrte Übernahme und die Notierung von Stammaktien des daraus hervorgehenden Emittenten (wie unten definiert) an der Cboe Canada Stock Exchange („Cboe") schafft.

Diese Ankündigung knüpft an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. November 2024 an und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Einführung von CoreFi Strategy dar. Inspiriert von den erfolgreichen Modellen von MicroStrategy und MetaPlanet bietet CoreFi Strategy einen regulierten, fremdfinanzierten Ansatz zur Erzielung von Bitcoin-Renditen und zur Nutzung von Core, um neue Möglichkeiten im Bereich Bitcoin Finance („BTCfi") zu erschließen. Als Teil dieser Initiative hat die Core Foundation 20 Millionen US-Dollar an CORE-Tokens zugesagt, um die operativen Fähigkeiten von CoreFi zu verbessern und seine Führungsrolle im BTCfi-Bereich zu festigen. BTCfi ist die nächste Phase der Bitcoin-Evolution, und CoreFi steht dabei im Mittelpunkt.

CoreFi ist ein privates Unternehmen, das gemäß dem Canada Business Corporations Act gegründet wurde. CoreFi wurde kürzlich in Partnerschaft mit DeFi Technologies gestartet und bietet eine regulierte, fremdfinanzierte Anlagestrategie, die sich auf Bitcoin-Rendite und CORE, das native Asset der Core-Blockchain, konzentriert. Diese Strategie ermöglicht es den Anlegern, risikoreichere und lukrativere Möglichkeiten innerhalb des schnell wachsenden BTCfi-Ökosystems zu nutzen.

„CoreFi Strategy erweitert das MicroStrategy-Playbook", sagte Rich Rines, Mitarbeiter von Core. „MicroStrategy war der Pionier des Hold-Borrow-Hold-Ansatzes. CoreFi Strategy geht noch einen Schritt weiter, indem es Staking in den Mix einbezieht. Ihre Hold-Stake-Borrow-Hold-Strategie, die sie auf Bitcoin und CORE anwenden, ermöglicht attraktive Bitcoin-Renditen, während sie gleichzeitig ein Aufwärtsengagement in der schnell wachsenden BTCfi-Landschaft aufbauen."

Was ist BTCfi und Core?

BTCfi, kurz für Bitcoin Finance, bezieht sich auf dezentrale Finanzanwendungen und -dienstleistungen, die auf Bitcoin basieren. Es bringt einige der beliebtesten Funktionen des dezentralen Finanzwesens (DeFi) - wie Kreditvergabe, Kreditaufnahme, Staking und Renditegenerierung - in das Bitcoin-Ökosystem. Im Wesentlichen erweitert BTCfi den Anwendungsbereich von Bitcoin über die Funktion als „Wertaufbewahrungsmittel" hinaus, indem es interaktive und nutzenorientierte Finanzanwendungen ermöglicht. Mit BTCfi können Nutzer mehr mit ihren Bitcoin machen, wie z.B. Belohnungen verdienen oder an dezentralisierten Anwendungen teilnehmen, ohne die Kontrolle über ihr Vermögen abzugeben.

Die Core-Blockchain ist der Proof of Stake-Layer für Bitcoin und verbessert Bitcoin durch die Einführung des selbstverwahrenden Bitcoin-Staking. Es unterstützt auch ein Ökosystem, das mit Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist, was die Tür für verschiedene BTCfi-Anwendungen öffnet. Seit April 2024 wurden mehr als 5.700 Bitcoin (BTC) unter Verwendung von CORE gestakt, was den allgemeinen Nutzen und die Netzwerksicherheit von Bitcoin erhöht.

CORE hebt sich als eine der am stärksten auf Bitcoin ausgerichteten Blockchains ab, indem sie die Sicherheit und die wirtschaftlichen Anreize von Bitcoin direkt in ihren Konsensmechanismus integriert.

Über 5.700 Bitcoin wurden gestakt , um das Netzwerk zu stärken.

, um das Netzwerk zu stärken. Ca. 75 % der Bitcoin-Mining-Hash-Power trägt zu seiner Sicherheit bei.

trägt zu seiner Sicherheit bei. Ein Ökosystem im Wert von über 850 Millionen US-Dollar an gesperrten Assets .

. Mehr als 1 Million aktive Geldbörsen pro Woche .

. Über 310 Millionen Gesamttransaktionen verarbeitet.

verarbeitet. Ein wachsendes Netzwerk von über 150 dezentralen Anwendungen nutzt die Plattform.

Mit diesen Meilensteinen verbessert Core den Nutzen und die Skalierbarkeit von Bitcoin und treibt gleichzeitig Innovationen in BTCfi voran.

Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, kommentierte: „Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Moment für DeFi Technologies, da wir innovative Bitcoin Finance (BTCfi)-Lösungen für traditionelle Investoren anbieten. BTCfi erschließt die Nutzbarkeit und Skalierbarkeit von Bitcoin, indem es Rendite, Kreditvergabe und neue Finanztools anbietet - allesamt wichtige Faktoren für zukünftiges Wachstum. Durch die Nutzung des regulierten und skalierbaren Ansatzes von CoreFi erleichtern wir institutionellen und privaten Teilnehmern den Zugang zu Bitcoin-Renditechancen. Der Beitrag der Core Foundation in Höhe von 20 Millionen US-Dollar spiegelt die Stärke der Vision von CoreFi wider und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, Werte zu schaffen. Diese Zusammenarbeit positioniert uns als führendes Unternehmen im BTCfi-Bereich und schafft auch einen erheblichen Mehrwert für die Investoren von DeFi Technologies, indem wir unser Portfolio an wachstumsstarken, umsatzgenerierenden Vermögenswerten erweitern."

Überblick über die Transaktion

Die Transaktion wird durch eine von den Parteien auszuhandelnde endgültige Vereinbarung (die „endgültige Vereinbarung") abgeschlossen, die die für ähnliche Transaktionen üblichen Zusicherungen und Gewährleistungen enthalten wird. Es wird erwartet, dass die Transaktion in Form eines Dreierzusammenschlusses strukturiert wird, bei dem eine neu gegründete Tochtergesellschaft von Orinswift mit CoreFi verschmolzen wird, was dazu führt, dass Orinswift alle Wertpapiere von CoreFi erwirbt und die Wertpapierinhaber von CoreFi zu Wertpapierinhabern von Orinswift werden, das nach Abschluss der Transaktion der daraus resultierende Emittent ist (der „resultierende Emittent"). Die endgültige Struktur der Transaktion unterliegt einer zufriedenstellenden steuer-, gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Beratung für Orinswift, CoreFi und DeFi.

Als Teil des RTO wird CoreFi eine gleichzeitige Finanzierungsinitiative abschließen, die darauf abzielt, 20 Millionen US-Dollar aufzubringen (die „Finanzierung"). Dieses Kapital wird die technologischen Fähigkeiten von CoreFi stärken und seine Wachstumsstrategie im Bereich der digitalen Vermögenswerte beschleunigen. Die erfolgreiche Finanzierung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung der Börsenzulassungsanforderungen und die Unterstützung der Strategie und des Geschäftsbetriebs des resultierenden Emittenten.

Strategische und finanzielle Vorteile

Die Zusammenarbeit zwischen CoreFi, Orinswift und DeFi Technologies bringt komplementäre Technologien und Expertise zusammen, um CoreFis Fähigkeit zur Skalierung und Validierung digitaler Assets zu stärken. Mit dieser Partnerschaft soll die steigende Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Lösungen für digitale Vermögenswerte befriedigt werden, insbesondere im wachsenden Sektor Bitcoin Finance (BTCfi).

Durch die Bündelung ihrer Stärken wollen die Parteien das resultierende Unternehmen als Marktführer im Bereich BTCfi positionieren und so erhebliche Chancen auf diesem schnell wachsenden Markt nutzen.

Informationen zu CoreFi Strategy Corp.

CoreFi Strategy Corp. ist auf die Entwicklung innovativer BTCfi-Technologien spezialisiert, die die Skalierbarkeit und Funktionalität digitaler Vermögenswerte im Finanzsektor verbessern. CoreFi hält und stakt sowohl Bitcoin als auch CORE-Token als Teil seiner Finanzstrategie.

Informationen zu Orinswift Ventures Ltd.

Orinswift Ventures Ltd. konzentriert sich auf die Erkundung und Förderung von Geschäftsmöglichkeiten, die sich an dynamischen Markttrends orientieren, insbesondere im Technologiesektor.

Informationen zu Core

Core ist der Proof of Stake (PoS)-Layer für Bitcoin, der selbstverwahrendes Bitcoin-Staking ermöglicht und ein EVM-kompatibles BTCfi Ökosystem unterstützt. Seit April 2024 wurden über 5.700 BTC über Core gestakt, was den Nutzen und die Sicherheit von Bitcoin erhöht. Core ist die am stärksten auf Bitcoin ausgerichtete EVM-Blockchain und trägt mit ca. 76 % der Bitcoin-Mining-Hash-Power zur Sicherheit des Netzwerks bei. Dieser Durchbruch hat Millionen von Core-Adoptern angehäuft - über 35 Millionen einzigartige Adressen, über 310 Millionen Transaktionen und über 850 Millionen US-Dollar an TVL seit dem Start des Mainnets im Januar 2023.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Zeitplan und der Abschluss der Transaktion, die Notierung des aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten an der Cboe Canada Exchange, , die Finanzierung, die Geschäftsstrategie und der Plan des aus der Transaktion hervorgehenden Emittenten, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, insbesondere in Bitcoin und Core, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des resultierenden Emittenten, seinen Geschäftsplan umzusetzen, das Wachstum des Bitcoin-Ökosystems, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften für dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

