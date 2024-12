DeFi Technologies Inc.

Valour Digital Securities Limited und The Hashgraph Group (THG) erweitern Zugang zum Hedera HBAR ETP durch Notierung an der Euronext

Toronto (ots/PRNewswire)

Neuer Hedera HBAR ETP an der Euronext lanciert : Valour Digital Securities Limited hat einen neuen Hedera HBAR ETP (ISIN: GB00BRC6JM96) an der Euronext Amsterdam lanciert und erweitert damit den Zugang zu Hederas nativem Token HBAR für europäische Investoren.

: Valour Digital Securities Limited hat einen neuen Hedera HBAR ETP (ISIN: GB00BRC6JM96) an der Euronext Amsterdam lanciert und erweitert damit den Zugang zu Hederas nativem Token HBAR für europäische Investoren. Besonderes Angebot : Die neue Notierung ist das erste physisch besicherte Hedera-ETP unter dem Basisprospekt von Valour Digital Securities Limited, das sich von dem zuvor an der Börse Frankfurt eingeführten Produkt unterscheidet und institutionellen Investoren und privaten Anlegerinnen und Anlegern einen breiteren Marktzugang ermöglicht.

: Die neue Notierung ist das erste physisch besicherte Hedera-ETP unter dem Basisprospekt von Valour Digital Securities Limited, das sich von dem zuvor an der Börse Frankfurt eingeführten Produkt unterscheidet und institutionellen Investoren und privaten Anlegerinnen und Anlegern einen breiteren Marktzugang ermöglicht. Marktführerschaft von Hedera: Hedera ist ein energieeffizientes öffentliches Proof-of-Stake-Netzwerk, das von einem Gremium globaler Unternehmen wie Google, IBM, Boeing und der Deutschen Telekom verwaltet wird. Sein nativer Token HBAR ist die Grundlage für den Netzwerkbetrieb und gehört mit einer Marktkapitalisierung von 11,3 Milliarden US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2024) zu den 20 führenden Kryptowährungen weltweit.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, das 1Valour Hedera Physical Staking ETP (ISIN: GB00BRC6JM96) an der Euronext Amsterdam unter dem Basisprospekt der Valour Digital Securities Limited („VDSL") notiert haben.

Diese Notierung erweitert die Reichweite von Valours innovativem Hedera HBAR ETP und bietet europäischen Anlegerinnen und Anlegern, die ein Engagement in Hederas nativen Token HBAR suchen, einen breiteren Zugang. In Zusammenarbeit mit The Hashgraph Group („ THG" ), dem in der Schweiz ansässigen internationalen Geschäfts-, Risikokapital- und Technologieunternehmen, das ausschließlich im Hedera-Ökosystem tätig ist, fördert diese bahnbrechende Entwicklung die Mission von Valour, traditionelle Finanzmärkte mit modernsten dezentralen Technologien wie Hedera Hashgraph zu verbinden.

Die Notierung an der Euronext ist das erste physisch unterlegte Hedera-Produkt und der erste ETP, der an der Euronext Amsterdam unter dem Basisprospekt von VDSL notiert ist. Diese Erweiterung bietet Anlegerinnen und Anlegern in den wichtigsten europäischen Märkten bessere Möglichkeiten, den umweltfreundlichen, unternehmenstauglichen digitalen Vermögenswert über traditionelle Finanzbörsen in ihre Portfolios zu integrieren

Verbesserte Marktzugänglichkeit Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies, erklärte: „Die Aufnahme unseres Hedera HBAR ETP in die Euronext verdeutlicht unsere Bemühungen, den Zugang zu hochmodernen digitalen Vermögenswerten zu vereinfachen. Diese Börsennotierung erweitert die Möglichkeiten für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger, am robusten, nachhaltigen Netzwerk von Hedera zu partizipieren und entspricht gleichzeitig der wachsenden Nachfrage nach transparenten und regulierten Investitionen in digitale Vermögenswerte."

Elaine Buehler, Head of Product bei Valour, ergänzte: „Dieser Meilenstein spiegelt die unermüdlichen Bemühungen unseres Produktteams wider, Anlagelösungen zu liefern, die der heutigen Nachfrage nach Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit bei digitalen Vermögenswerten entsprechen. Als erstes physisch unterlegtes Hedera-Produkt und erstes ETP im Rahmen des VDSL-Basisprospekts, das an der Euronext Amsterdam notiert ist, unterstreicht dieser Erfolg unsere Innovationskraft bei der Schaffung zugänglicher und konformer Anlageprodukte für digitale Vermögenswerte. Durch die Expansion an die Euronext verbessern wir nicht nur die Zugänglichkeit zu Hederas bahnbrechender Technologie, sondern bekräftigen auch Valours Engagement, das traditionelle Finanzwesen mit dem transformativen Potenzial dezentraler Innovationen zu verbinden."

Hederas Bedeutung Hedera ist ein führendes dezentrales Open-Source Public Network, das aufgrund seines energieeffizienten Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus als das weltweit grünste Distributed Ledger Network (DLT) gilt. Es wird von einem Gremium unabhängiger globaler Organisationen geleitet, darunter Fortune-500-Unternehmen und renommierte Universitäten. Zu den Mitgliedern gehören große Unternehmen wie Abrdn, Boeing, Dell, Deutsche Telekom, Google, IBM, Standard Bank und LG Electronics, um nur einige der 33 Mitglieder des Hedera Governing Council zu nennen.

HBAR, die native Kryptowährung von Hedera, ist die Grundlage des Netzwerkbetriebs, ermöglicht Transaktionsgebühren und sichert das Netzwerk. Mit einer weltweiten Marktkapitalisierung von 11,3 Milliarden Dollar gehört HBAR zu den 20 größten Kryptowährungen der Welt und ist damit ein bedeutender und nachhaltiger digitaler Vermögenswert für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger. ( CoinMarketCap, 17. Dezember).

Ankurbelung der HBAR-Wirtschaft durch Finanzprodukte mit institutionellem Charakter Kamal Youssefi, Mitbegründer und Executive Chairman von THG, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, den Start des HBAR ETP und seine neue Notierung an der Euronext bekannt zu geben, die den Mainstream-Zugang zu Hederas nativem Token für institutionelle Anleger vereinfacht und verbessert. Als eines unserer regulierten, strukturierten und bankfähigen Produkte stellt das HBAR-ETP einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Überbrückung der Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der HBAR-Wirtschaft dar. Es bietet Anlegern auf den wichtigsten europäischen Märkten Instrumente, um über traditionelle Finanzbörsen institutionelle und umweltfreundliche digitale Vermögenswerte in ihre Portfolios aufzunehmen und gleichzeitig Sicherheit, Zugänglichkeit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten."

Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Hashgraph Group Die Hashgraph Group (THG) hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Einführung des Hedera HBAR ETP gespielt. Stefan Deiss, Mitbegründer und CEO von THG, kommentierte: „Nach der erfolgreichen Notierung an der Frankfurter Börse Anfang des Jahres ist diese jüngste Ausweitung des Hedera HBAR ETP auf die paneuropäische Euronext-Börse ein wichtiger Schritt, um institutionelle Investitionen in bankfähige digitale Vermögenswerte weiter voranzutreiben. Mit unserer Anschubfinanzierung in Höhe von 5 Mio. US-Dollar in das Hedera HBAR ETP setzen wir uns weiterhin dafür ein, Hedera als attraktiven und investierbaren digitalen Vermögenswert in der Web3-Wirtschaft zu fördern, da Valour weiterhin den Standard für zugängliche und konforme Anlageprodukte setzt."

Weiterhin führend in der Innovation digitaler Assets Valours Hedera HBAR ETP ermöglicht es Anlegern aller Art, die Vorteile der Blockchain-Technologie nahtlos in traditionelle Portfolios zu integrieren. Mit der Notierung an der Euronext unterstreicht Valour seine Mission, eine Brücke zwischen traditioneller und dezentraler Finanzierung zu schlagen und Produkte anzubieten, die Sicherheit, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit miteinander verbinden.

Informationen zu The Hashgraph Group The Hashgraph Group (THG) ist ein internationales Geschäfts-, Risikokapital- und Technologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das ausschließlich im Hedera-Ökosystem tätig ist und sich auf Venture Building und strategische Investitionen spezialisiert hat, die darauf abzielen, Unternehmer, Unternehmen und Regierungen in die Lage zu versetzen, sich an die Web3-Wirtschaft anzupassen und im Wettbewerb zu bestehen. THG verfügt mit seiner Hashgraph for Enterprise™ (H4E)-Produktsuite über spezielles Fachwissen bei der Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für Unternehmen. THG ist ein von der Financial Services Regulatory Authority (FSRA) im Abu Dhabi Global Market (ADGM) zugelassener und regulierter Risikokapitalfondsmanager, der einen Hashgraph Venture Fund-I mit einem Volumen von 100 Mio. US-Dollar verwaltet und mehrere staatlich geförderte Co-Investment Web3 Venture Studios in aller Welt betreibt. Weitere Informationen über The Hashgraph Group finden Sie unter www.hashgraph-group.com.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist im Bereich Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die Privatanlegern und institutionellen Investoren einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihre traditionellen Bankkonten bieten. Die vollständig abgesicherten Digital Asset ETPs von Valour zeichnen sich durch geringe bis gar keine Verwaltungsgebühren aus und sind an verschiedenen europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen notiert. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc.

Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das ETP Hedera (HBAR), Hedera HBAR, die Entwicklung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

