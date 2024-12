DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Tochtergesellschaft Valour erreicht Rekord-AUM von 1,3 Mrd. CAD (922 Mio. USD), was einen Anstieg von 57 % gegenüber dem Vormonat und einen Anstieg von 155 % gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt, und 2024 monatliche Rekord-Nettozuflüsse von 20,9 Mio. CAD (14,9 Mio. USD) im November

Rekord-AUM & monatliche Nettozuflüsse: Zum 30. November 2024 meldete Valour einen Rekordwert von 1,3 Mrd. CAD (922 Mio. USD) bei den verwalteten Vermögen, was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem Vormonat und einem Anstieg von 155 % seit Jahresbeginn entspricht. Dieses Wachstum wurde durch die Rekord-Nettozuflüsse von 2024 im November in Höhe von 20,9 Mio. CAD (14,9 Mio. USD) in Verbindung mit dem Kursanstieg von Vermögenswerten und dem Erfolg neu aufgelegter ETPs, darunter SUI, DOGE und TAO, angeheizt.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), zum 30. November 2024 ein verwaltetes Vermögen („AUM") von 1,3 Mrd. CAD (922 Mio. US-Dollar) gemeldet hat. Dies entspricht einem Anstieg von 57 % im Vergleich zum Vormonat und einem Anstieg von 155 % im bisherigen Jahresverlauf.

Im November erreichte Valour mit 20,9 Mio. CAD (14,9 Mio. USD) einen monatlichen Rekord an Nettozuflüssen im Jahr 2024. Dieser Meilenstein setzt die Reihe der monatlichen Zuflüsse fort und unterstreicht das wachsende Vertrauen der Anleger und die starke Nachfrage nach den ETPs von Valour.

Wichtige Produkte, die die Zuflüsse antreiben: Die außergewöhnliche Performance wurde durch eine Kombination etablierter und neuerer ETP-Notierungen, darunter SUI, DOGE und TAO, erzielt. Zu den Hauptakteuren gehören:

VALOUR SUI SEK : 16.843.176 CAD (11.981.715 CAD)

: 16.843.176 CAD (11.981.715 CAD) VALOUR XRP 0 : 9.723.930 CAD (6.917.304 CAD)

: 9.723.930 CAD (6.917.304 CAD) VALOUR ADA : 6.723.301 CAD (4.782.749 USD)

: 6.723.301 CAD (4.782.749 USD) VALOUR DOGE : 3.970.692 CAD (2.824.628 USD)

: 3.970.692 CAD (2.824.628 USD) VALOUR TAO: 3.772.746 CAD (2.683.815 USD)

Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.

Top-ETPs von Valour nach AUM:

VALOUR SOL SEK : 566.689.976 CAD (403.125.739 USD)

: 566.689.976 CAD (403.125.739 USD) VALOUR BTC 0 : 335.846.832 CAD (238.911.059 USD)

: 335.846.832 CAD (238.911.059 USD) VALOUR ADA : 103.593.335 CAD (73.693.098 USD)

: 103.593.335 CAD (73.693.098 USD) VALOUR ETH 0 : 93.997.422 CAD (66.866.862 USD)

: 93.997.422 CAD (66.866.862 USD) VALOUR AVAX : 36.718.364 CAD (26.120.310 USD)

: 36.718.364 CAD (26.120.310 USD) VALOUR XRP: 35.414.657 CAD (25.192.893 USD)

35.414.657 CAD (25.192.893 USD) VALOUR SUI: 34.316.439 CAD (24.411.655 USD)

34.316.439 CAD (24.411.655 USD) VALOUR DOT: 30.448.997 CAD (21.660.476 USD)

Starke finanzielle Position

Zum 30. November 2024 verfügt das Unternehmen über eine solide Finanzlage:

Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 17 Mio. CAD (12,1 Mio. USD), ein Anstieg um 32 % gegenüber dem Vormonat.

Zahlbare Darlehen: Ungefähr 8,3 Mio. CAD (6 Mio. USD), unverändert gegenüber dem Vormonat.

Schatzamt für digitale Vermögenswerte: Im November erweiterte das Unternehmen seinen Bestand an digitalen Vermögenswerten und erwarb und hielt die folgenden Vermögenswerte:

208,8 BTC

121 ETH

586.683 ADA

126.616 DOT

14.375 SOL

490,5 UNI

433.322 AVAX

2.787.703 CORE

Der Wert dieser Beteiligungen liegt bei etwa 67,8 Mio. CAD (48,4 Mio. USD), was einem Anstieg von 56 % im Vergleich zum Vormonat entspricht.

DeFi-Alpha-Strategie

Das Unternehmen prüft mehrere Arbitragemöglichkeiten und hat im zweiten Quartal 113,8 Mio. CAD (83,4 Mio. USD) und im dritten Quartal 20,6 Mio. CAD (14,7 Mio. USD) erwirtschaftet, wobei bisher keine Verluste zu verzeichnen waren. Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und die Einführung einer Strategie für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte unterstützt.

Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom November gehören:

Valour, die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, lanciert erstes Dogecoin (DOGE) ETP Skandinaviens an der Spotlight-Börse

Valour hat den Valour Dogecoin (DOGE) SEK ETP (ISIN: CH1108679320) an der schwedischen Spotlight-Börse und damit das erste Dogecoin-ETP in den nordischen Ländern. Dieses innovative Produkt bietet nordischen Anlegern ein Engagement in Dogecoin, dem siebtgrößten digitalen Vermögenswert weltweit mit einer Marktkapitalisierung von rund 59,5 Mrd. USD. Dogecoin wurde als humorvolle Alternative zu Bitcoin geschaffen und hat sich zu einer weithin anerkannten Kryptowährung entwickelt, die von einer dezentralen Proof-of-Work-Blockchain angetrieben und von einer starken Gemeinschaft unterstützt wird. Der Valour Dogecoin ETP unterstreicht das Engagement von Valour, den Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten zu erweitern, und steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, auf die sich ändernden Anlegerpräferenzen in einer sich schnell entwickelnden Finanzlandschaft einzugehen. Mit der Einführung dieses Produkts festigt Valour seine Position als führender Anbieter innovativer Investitionslösungen für digitale Vermögenswerte.

Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, unterzeichnet eine Absichtserklärung mit SovFi und AsiaNext zur Erweiterung des ETP-Angebots in der APAC-Region

Valour unterzeichnete eine Absichtserklärung mit AsiaNext und SovFi, um seine ETPs auf digitale Vermögenswerte in der APAC-Region auszuweiten. Durch die Nutzung der in Singapur lizenzierten Wertpapierbörse von AsiaNext und der Liquiditätsexpertise von SovFi will Valour den institutionellen Zugang zu regulierten Investitionen in digitale Vermögenswerte verbessern. Diese strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein im globalen Expansionsplan von Valour, der auf wachstumsstarke Märkte in APAC, dem Nahen Osten und Afrika abzielt. Mit Plänen zur Einführung von 20 neuen ETPs in den kommenden Wochen, darunter innovative Produkte wie Bitcoin Staking und Krypto-Index-basierte ETPs, ist Valour gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten über ETPs zu profitieren. Diese Zusammenarbeit stärkt die Führungsposition von Valour im sich entwickelnden Bereich der digitalen Vermögenswerte und festigt gleichzeitig die Position von AsiaNext als führende Multi-Asset-Börse, die eine Brücke zwischen Asien und Europa schlägt.

DeFi Technologies startet CoreFi Strategy zur Steigerung der Bitcoin-Renditen mit CORE

DeFi Technologies hat die CoreFi Strategy eingeführt, einen von MicroStrategy inspirierten Ansatz, der darauf abzielt, die Bitcoin-Renditen durch ein gehebeltes, reguliertes Engagement in Bitcoin und CORE, dem nativen Asset der Core-Blockchain, zu steigern. Diese innovative Strategie bietet Anlegern ein hohes Beta-Engagement in Bitcoin und BTCfi und kombiniert Rendite mit Wachstumspotenzial. Die Strategie basiert auf der Core-Blockchain, die mit Bitcoin übereinstimmt, und integriert Non-Custodial Staking- und Dual-Staking-Mechanismen, die durch erhebliche Bitcoin-Mining-Aktivitäten unterstützt werden. CoreFi fördert nachhaltige Bitcoin-Renditen und steigert den Nutzen innerhalb eines Bitcoin-Ökosystems mit hohen Renditen und schafft so eine leistungsstarke Möglichkeit für Investoren, ihre Bitcoin-bezogenen Renditen zu maximieren.

DeFi Technologies kündigt die Gründung von SolFi Technologies an, um den Zugang der Aktionäre zum Solana (SOL) Ökosystem zu erweitern

DeFi Technologies kündigte die Gründung von SolFi Technologies an, einer Ausgründung, die Investoren einen direkten Zugang zum Solana-Blockchain-Ökosystem bieten soll. SolFi Technologies konzentriert sich auf den Eigenhandel, den Betrieb von Validierungsknoten und strategische Investitionen in das Ökosystem zur Optimierung der Erträge von Solana (SOL). Durch den Einsatz proprietärer Algorithmen, innovativer Finanzierungsstrategien und einer erprobten MEV-Engine (Maximum Extractable Value) zielt das Unternehmen darauf ab, im Vergleich zu Drittanbietern bessere Cashflows und höhere Einsatzrenditen zu erzielen. Darüber hinaus entwickelt und verfolgt SolFi strategische Akquisitionen von operativen Unternehmen, um die Solana-Treasury-Strategie zu verbessern, den Erwerb von Token zu beschleunigen und die Einnahmen aus dem Staking zu steigern, wobei die Möglichkeit besteht, diese Gewinne zu reinvestieren oder als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten.

DeFi Technologies-Tochter Valour lanciert das weltweit erste renditeträchtige Bitcoin-ETP (1VBS) für deutsche Anleger auf Xetra

Valour hat in Zusammenarbeit mit der Core Foundation den 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) ETP an der Frankfurter Börse Xetra eingeführt. Dieses bahnbrechende Produkt bietet deutschen Anlegern ein Engagement in Bitcoin mit einer festen Anfangsrendite von 1,40 % und einer Verwaltungsgebühr von 0,9 %. ETP basiert auf der Core-Blockchain, die die Sicherheit von Bitcoin mit der Kompatibilität der Ethereum Virtual Machine (EVM) und dem innovativen Satoshi-Plus-Konsensmechanismus kombiniert und die Skalierbarkeit und Leistung verbessert. Durch die Übertragung von Bitcoin an Core-Validatoren gewährleistet 1VBS die Kontrolle über die Verwahrung und liefert gleichzeitig Rendite, so dass die Anleger ihre eigenen Validatoren nicht mehr verwalten müssen. Die Rendite spiegelt sich täglich im Digital Asset Entitlement und im Nettoinventarwert (NAV) wider und bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Rendite auf Bitcoin-Investitionen zu erzielen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI) ( GR: R9B) ( OTC: DEFTF). Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Expansion von ETPs für digitale Vermögenswerte, die Entwicklung und Markteinführung von CoreFi Technologies und SolFi Technologies, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung von dezentralen Finanzprodukten und digitalen Vermögenswerten, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

