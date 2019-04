Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Unternehmenstag der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg jetzt an zwei Tagen

Anmeldung für Aussteller bis 17. Mai 2019 geöffnet

Sankt Augustin (ots)

Der Startschuss ist gefallen für Unternehmen, die beim Unternehmenstag, der Karrieremesse der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS), ausstellen möchten. Und die Chancen zur Teilnahme, um Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam zu machen sind besser als in den Vorjahren: Die Karrieremesse findet in diesem Jahr an zwei Tagen - mit jeweils anderen Ausstellern - statt, und zwar am Mittwoch und Donnerstag, 13./14. November 2019, in der H-BRS in Sankt Augustin, Grantham-Allee 20.

Ob namhafter Konzern, regional bekannter Mittelständler, Hidden Champion oder Start-up - sie alle können sich in der H-BRS am Campus Sankt Augustin als attraktiver Arbeitgeber positionieren und ihre Bekanntheit steigern. Neben Studierenden und Absolventen der H-BRS nutzen auch Young Professionals und Studierende anderer Hochschulen der Region den Unternehmenstag als Einstieg für ihre Karriere oder einen Wechsel.

Mehr Aussteller - keine Warteliste mehr

Durch die zeitliche Erweiterung wird die Veranstaltung für die Aussteller noch attraktiver. Einerseits können an zwei Tagen mehr Unternehmen teilnehmen. Die Organisatoren um Dr. Udo Scheuer hoffen, damit die bislang unvermeidliche Warteliste verkürzen zu können. Andererseits gibt es mehr Raum für weitere Angebote im Begleitprogramm für die Besucher wie etwa Coachings, Bewerbungsmappenchecks oder Bewerbungsfotos, die in der sogenannten Career Lounge zu finden sein werden.

Aus alt mach neu und einmalig

Und noch eine Neuerung haben sich die Organisatoren ausgedacht: Aus alten und ausgedienten Bannern Roll-ups fertigt die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung in Bruchsal attraktive Mappen im DIN-A4-Format. Die Aussteller erhalten in den Taschen - jede ein Unikat - ihre Messeinformationen. Der Unternehmenstag möchte durch das Upcycling, anstatt die Banner zu entsorgen, ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen.

Infos und Anmeldung (bis 17. Mai 2019): www.unternehmenstag.de

Pressekontakt:

Eva Tritschler

Tel. 02241/865-641

E-Mail: eva.tritschler@h-brs.de

Original-Content von: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, übermittelt durch news aktuell