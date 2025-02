Sunny Cars

Diese Aspekte sind Deutschen beim Urlaubsauto besonders wichtig

Für Männer entscheidet vorrangig der Preis, Frauen setzen auf Absicherung

München (ots)

Fahrspaß im Urlaub: Für viele gehört der Mietwagen zu einem gelungenen Urlaub einfach dazu, um vor Ort flexibel unterwegs zu sein. Während manche erst kurz vor knapp ihr Urlaubsauto buchen, sichern sich Frühbucher schon jetzt ihren Flitzer für die nächsten großen Ferien. Worauf die Deutschen bei der Buchung achten, untersuchte nun der Qualitäts-Mietwagen-Anbieter Sunny Cars in einer repräsentativen Umfrage* über das Marktforschungsinstitut YouGov. Auf Platz eins der Gesamtwertung bei Möglichkeit der Mehrfachnennung steht ein niedriger Preis (38 Prozent), dicht gefolgt von umfassendem Versicherungsschutz (36 Prozent). Eine faire Tankregelung und keine Selbstbeteiligung im Schadensfall landen punktgleich (je 33 Prozent) auf Platz drei. Andere Kriterien blieben deutlich abgeschlagen dahinter zurück. Ein detaillierter Blick auf die Umfrageergebnisse verrät, dass verschiedene Personengruppen die Kriterien jedoch unterschiedlich bewerten.

Deutsche Sparfüchse zumeist jung und männlich

Hauptsache günstig: Die Deutschen werden auch in Sachen Urlaubsauto ihrem Ruf als Billigheimer gerecht. So steht der Preis als entscheidendes Kriterium ganz oben mit 38 Prozent aller Stimmen. Doch hier zeigt sich eine große Diskrepanz zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmenden. Denn fast die Hälfte aller Männer (42 Prozent) setzt auf einen niedrigen Preis, wohingegen nur 34 Prozent der Frauen dies als besonders wichtig sehen. Wenig überraschend, hängt der Wunsch zu sparen auch vom Alter ab: Während 46 Prozent der 18 bis 24-Jährigen preisgetrieben sind, fällt der Anteil bei den über 55-Jährigen auf 32 Prozent ab.

Umfangreicher Versicherungsschutz für viele essenziell - gerade mit Familie

36 Prozent der Deutschen wünschen sich beim Mietwagen einen umfangreichen Versicherungsschutz. Unter den Frauen steht dieser Aspekt sogar mit 37 Prozent auf Platz eins der entscheidenden Kriterien. Auch wer Kinder hat, achtet besonders auf gute Versicherungen. So liegt der Anteil bei Familien mit zwei Kindern unter 18 Jahren bei diesem Merkmal mit 44 Prozent besonders hoch. "Ein reiner Vollkaskoschutz reicht oft nicht aus, da er nicht alle Schäden am Auto abdeckt. Glas, Dach, Unterboden und Reifen laufen zumeist separat", erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. "Um sorgenfrei unterwegs zu sein, sollten aber auch Fälle wie Diebstahl oder Schlüsselverlust versichert sein. Besonders wichtig in vielen Reiseländern ist auch die zusätzliche Haftpflichtversicherung." Eine hohe Haftpflichtdeckungssumme haben dabei die wenigsten bei der Buchungsentscheidung im Auge, wie die Umfrage zeigt. Gerade einmal 21 Prozent sehen dies als wichtig an.

Faire Tankregelung und keine Selbstbeteiligung im Schadensfall

Je ein Drittel der Befragten gab an, die Themen Tankvorgabe und Selbstbeteiligung als wichtig zu erachten. Ein kleiner Schaden am Mietwagen passiert schnell einmal - und schon wird trotz Vollkaskoschutz eine Selbstbeteiligung fällig und Zusatzkosten entstehen. Daher setzen viele auf qualitativ höhere Angebote, wo im Schadensfall der Mietwagenanbieter die Selbstbeteiligung einfach erstattet. Bei der Tankregelung gibt es verschiedene Modelle am Mietwagenmarkt. Seriöse Mietwagenanbieter greifen auf das "full to full" Prinzip zurück, bei der der Wagen vollgetankt übernommen und zurückgegeben wird. Bei der "gleicher Inhalt"-Regel ist es schwer einzuschätzen, dass am Ende die Tankanzeige gleich aussieht wie beim Start. Als gefährlicher Trick zur Abzocke gilt die Ansage "full to empty": Denn wer leer abgibt, bekommt häufig eine sehr hohe Pauschale berechnet.

Kostenlose Storno nur für ein Viertel der Deutschen relevant

Während Flexibilität in der Corona-Zeit stets sehr stark nachgefragt war, scheinen Reisepläne mittlerweile wieder für alle verbindlicher zu sein. So gaben nur 25 Prozent der Befragten an, dass eine kostenlose Stornierung vor Anmietung für sie wichtig ist. Ins Auge sticht hier nur die Gruppengröße - gerade Haushalte mit fünf oder mehr Personen setzen stärker auf Stornomöglichkeiten mit 33 Prozent.

Wenig Augenmerk auf andere Aspekte

Die Wunsch-Fahrzeugkategorie mit 20 Prozent, Anmietung ohne Kaution mit 19 Prozent und die Option eines kostenfreien Zusatzfahrers mit 15 Prozent interessiert die Deutschen deutlich weniger. Noch weiter abgeschlagen ist die Frage nach einem speziellen Antrieb: Jeweils nur fünf Prozent betonten, dass Diesel oder E-Auto für sie entscheidend ist beim Urlaubsauto.

*Quelle und Methode: Die Daten dieser Befragung basieren auf einer von Sunny Cars beauftragten repräsentativen Umfrage mit dem Marktforschungsinstitut YouGov unter 2.027 Personen im Zeitraum 24. bis 27. Januar 2025. Die Umfrage wurde durchgeführt mit Online-Interviews der Mitglieder des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Original-Content von: Sunny Cars, übermittelt durch news aktuell