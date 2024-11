Sunny Cars

Driving far away for Christmas

Große Preisunterschiede für Weihnachtsferien mit Mietwagen

München (ots)

Europäisches Inselglück oder amerikanische Roadtrip-Träume: Wenn hierzulande der kalte Winter Einzug hält, zieht es viele Reisende über die Feiertage zum Jahresendspurt zu wärmeren Reisezielen. Je nach Destination zeigen sich dabei aktuell deutliche Preisunterschiede. Während eine Woche Mietwagen auf Mallorca 200 Euro kostet, liegen die Kosten in Kalifornien mit 551 Euro die Woche fast dreimal so hoch. Mietwagen-Anbieter Sunny Cars gibt eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Preise in beliebten Mietwagen-Destinationen.

Preisentwicklungen beim Mietwagen

Für November und Dezember 2024 gibt es bereits etwas mehr Buchungseingänge als im Vorjahr, die Lust aufs Reisen an Weihnachten ist groß. Die Preise zogen zuletzt - nach einem Rückgang im September und Oktober - wieder leicht an, liegen jedoch noch unter dem Jahresmittelwert. Traditionell bleibt das Kostenniveau zu Weihnachten eher niedrig, da der Preis volatil auf die vorhandene Nachfrage reagiert. "Hier zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Zieldestinationen", kommentiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. "Da zum Ende des Jahres Fernreisen an Beliebtheit gewinnen, ziehen hier die Preise an - wohingegen sie in den klassischen Sommerferienzielen rund ums Mittelmeer sinken. Ein Beispiel: Drei Tage Griechenland oder ein Tag USA - das kommt beim Mietwagenpreis gerade in etwa auf die gleichen Kosten."

Tagesraten im Vergleich

Die Tagesraten variieren stark. Deutlich über dem Durchschnitt liegen die Preise in den USA, dem beliebtesten Reiseziel unter den Fernreisen mit Mietwagen 2024. Hier schlagen durchschnittlich 82 Euro zu Buche, die Reisende für ihrem Mietwagen bezahlen. Günstigere Preise hingegen gibt es in Europa, fast alle Länder zeigen mindestens 50 Prozent weniger an als die USA. Gerade die Mittelmeerländer mit ihrem milden Klima locken auch in den Weihnachtsferien viele Gäste an. In Italien zahlen Reisende im Schnitt 42 Euro für den Mietwagentag, in Spanien fallen pro Tag moderate 28 Euro an. In Portugal sind es nur knapp über 30 Euro Mietwagenkosten am Tag. Spitzenreiter unter den günstigen Mietwagenländern zur Christmas-Season: Griechenland mit gerade einmal knapp 25 Euro am Tag.

Übersicht Wochenpreise für einen Kleinwagen (Zeitraum 21.-28.12.24, Preisanalyse vom 25.11.24)

USA

Für den perfekten Roadtrip über Weihnachten im Sunshine State Kalifornien fallen für Buchende derzeit Kosten in Höhe von 551 Euro an. Aufgrund der steigenden Beliebtheit haben hier die Preise am deutlichsten angezogen. Auch andere Städte in den USA bekräftigen den Aufwärtstrend: In Miami schlägt ein Durchschnittspreis von 579 Euro zu Buche, in Washington werden sogar die 600 Euro für eine Woche Mietwagen geknackt.

Italien

Im schönen Italien cruisen Reisende zur schönsten Zeit des Jahres für durchschnittlich 320 Euro ab Rom zu den eindrucksvollsten Ecken am Mittelmeer. Der Preis ist im Vergleich zu den Herbstmonaten dieses Jahres fast konstant geblieben (310 Euro für eine Woche im Oktober). Auf Sizilien sind die Preise im Gegensatz deutlich zurückgegangen: Statt 325 Euro im Herbst kommen auf Italien-Fans über die Feiertage Kosten in Höhe von 265 Euro zu.

Spanien

Einen deutlichen Preisabfall erkennen Buchende insbesondere auf den Baleareninseln. Hier liegt der Wochenpreis bei 200 Euro auf Mallorca und auf Ibiza. Noch im Herbst 2024 fielen 329 Euro auf Mallorca und 300 Euro auf Ibiza an.

Portugal

Für einen Roadtrip ab Lissabon zahlen Reisende in der Weihnachtswoche 198 Euro. Auf Madeira fallen die Preise stets höher aus, hier kostet ein Mietwagen für eine Woche an Weihnachten aber auch nur mehr 238 Euro.

Griechenland

Auch in Griechenland fallen die Preise zur Weihnachtszeit. 170 Euro kostet in Athen ein Mietwagen, im Herbst waren hier noch etwa 185 Euro der Durchschnitt. Werfen Reisende einen Blick auf die griechischen Inseln, fallen auch hier eher moderate Preise ins Auge: Auf Kreta, Mykonos und Korfu gibt es ebenfalls einen Mietwagen für 170 Euro. Grundsätzlich, und mit Blick auf das gesamte Jahr, zählen sowohl das Festland als auch die Inseln im Vergleich zu den anderen Destinationen zu den günstigsten Ländern.

Über Sunny Cars:

Sunny Cars ist der Qualitäts-Mietwagen-Anbieter. Rund 160 Mitarbeitende ermöglichen von den verschiedenen Sunny Cars-Standorten aus den Kundinnen und Kunden einzigartige Reiseerlebnisse in über 120 Länder weltweit. Der Service-Champion bietet mit der Rundum-Sorglos-Garantie eines der umfangreichsten Inklusive-Pakete auf dem Markt an. Dank der kostenlosen Stornierung können Mietwagen-Buchungen bei Sunny Cars bis kurz vor Anmietung widerrufen werden, die Zahlungen werden schnell und in voller Höhe erstattet.

Sämtliche Mietwagen-Angebote von Sunny Cars sind über jedes stationäre oder Online-Reisebüro, über die Webseite sunnycars.de sowie telefonisch unter 089 - 82 99 33 900 zu buchen.

Original-Content von: Sunny Cars, übermittelt durch news aktuell