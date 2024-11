Urlaub 2025 / Mietwagenpreise bleiben stabil

Sunny Cars

Mietwagenpreise bleiben stabil

München (ots)

Nicht alles wird teurer: Trotz Inflation gibt es hierzulande einzelne Leistungen, deren Preise nicht nach oben schnellen. Dazu zählen die Kosten für das Ferienauto. Gut 40 Euro sank der Preis im Mittel von 2023 auf 2024. Auf diesem Niveau wird es voraussichtlich 2025 weitergehen, vielleicht sogar noch ein klein wenig sinken. Grund dafür sind ein umfangreiches Angebot und eine starke Nachfrage, so der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr 2023/2024 (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024).

Starke Nachfrage und beliebteste Mietwagenländer

Der geliehene Wagen gehört für viele Reisende einfach dazu, gerade wenn es per Flug zum Reiseziel geht. Denn so lässt sich flexibel und im eigenen Rhythmus die Destination erkunden. Im vergangenen Wirtschaftsjahr reservierten bei Sunny Cars so viele wie nie zuvor, die Nachfrage stieg um rund ein Drittel. Wohin es die Mietwagenreisenden zieht, bleibt dabei unverändert im Vergleich zu den Vorjahren. Die fünf beliebtesten Mietwagenländer sind nach wie vor Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und die USA. Auch in der weiteren Top Ten mit Südafrika, Deutschland, Frankreich und Kanada gibt es nur einen Newcomer: Großbritannien.

Großes Angebot an Mietautos mit Spitzen zur Hochsaison

Die Flottenpartner in den Zielländern haben sich nach Corona wieder so gut aufgestellt, dass sie eine Vielzahl Fahrzeuge anbieten und auch für die Top-Ferienmonate genug Autos parat haben. "Angebot und Nachfrage zeigen sich wieder ebenbürtig, daher rechnen wir mit keiner Mietwagenknappheit 2025", erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. "Allerdings sehen wir, dass es gerade zur Hochsaison in den beliebtesten Zielgebieten doch enger zugeht. Gerade wer einen speziellen Wunsch hat, wie beispielsweise den viel gefragten Kleinwagen, bucht diesen daher besser frühzeitig." Dieser Empfehlung folgten zuletzt viele, so war der Januar 2024 der buchungsstärkste Monat des letzten Wirtschaftsjahres. Daher rechnen die Münchner Mietwagen-Profis auch zum kommenden Jahresbeginn mit einer großen Anzahl an Reservierungen.

Konstantes Preisniveau

Neben der guten Verfügbarkeit von Ferienautos gibt auch der Preis Anlass zur Freude. Im Jahresmittel lag eine Anmietung bei Sunny Cars bei etwa 434 Euro - und damit gut 40 Euro unter dem Durchschnittspreis des Vorjahres. Dies verdeutlicht, dass sich der Mietwagenpreis seit dem Extremhoch im Sommer 2022 wieder auf ein gängiges Niveau eingependelt hat. Noch klarer zeigt sich die Entwicklung beim Blick auf den jeweils ersten und letzten Monat des Geschäftsjahres. Um stolze 130 Euro fiel im Vorjahr 2022/2023 der Durchschnittspreis zwischen November 2022 und Oktober 2023. Im aktuellen Fiskaljahr liegen nur mehr 20 Euro zwischen den Werten. "Dass Mietwagenpreise innerhalb des Jahres nach Saison leicht variieren, zählt zu den Standards in unserem Business", erläutert Thorsten Lehmann. "Sowohl für Endverbraucherinnen und Endverbraucher als auch für unsere Planung ist es jedoch sehr von Vorteil, wenn die Preise, wie jetzt wieder, nur wenig auf und ab gehen."

Über Sunny Cars:

Sunny Cars ist der Qualitäts-Mietwagen-Anbieter. Rund 160 Mitarbeitende ermöglichen von den verschiedenen Sunny Cars-Standorten aus den Kundinnen und Kunden einzigartige Reiseerlebnisse in über 120 Länder weltweit. Der Service-Champion bietet mit der Rundum-Sorglos-Garantie eines der umfangreichsten Inklusive-Pakete auf dem Markt an. Dank der kostenlosen Stornierung können Mietwagen-Buchungen bei Sunny Cars bis kurz vor Anmietung widerrufen werden, die Zahlungen werden schnell und in voller Höhe erstattet.

Sämtliche Mietwagen-Angebote von Sunny Cars sind über jedes stationäre oder Online-Reisebüro, über die Webseite sunnycars.de sowie telefonisch unter 089 - 82 99 33 900 zu buchen.

Original-Content von: Sunny Cars, übermittelt durch news aktuell