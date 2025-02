Sunny Cars

Sunny Cars mit erster Zwischenbilanz zum neuen Geschäftsjahr 2024/2025: Starke Frühbuchersaison führt zu Rekordquartal

Ausgeglichener Mietwagenmarkt: Die Vorzeichen für das neue Jahr standen gut. Da Nachfrage und Angebot wieder übereinstimmen, stabilisiert sich das Preisniveau für Ferienautos und Kundinnen und Kunden bekommen ihr Wunschfahrzeug. In den ersten drei Monaten (1. November 2024 bis 31. Januar 2025) des neuen Wirtschaftsjahrs 2024/2025 bei Sunny Cars zeigt sich nun, dass Ferienautos sich heuer großer Beliebtheit erfreuen. Verglichen mit dem ersten Quartal des Vorjahres verzeichnet der Qualitäts-Mietwagen-Anbieter rund 15 Prozent mehr Buchungen in seinen Quellmärkten im DACH-Raum sowie Belgien, Frankreich und den Niederlanden. Mit über 230.000 Buchungen feiert Sunny Cars sein stärkstes erstes Quartal.

"Das Ferienauto ist für viele ein wesentlicher Baustein der Reise, um vor Ort flexibel zu sein", so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. "Bei Sunny Cars kümmern wir uns darum, dass Auto und Insassen rundum versichert sind und der Fahrspaß im Vordergrund steht, nicht die Angst vor versteckten Kosten oder Sorgen im Schadensfall. Dafür investieren wir in unsere Mitarbeitenden, unsere Partner in den Reisebüros sowie in unsere Technik, um stets ein Rundum-Sorglos-Paket und den dazugehörigen Service anzubieten. Auch bei hohem Buchungsaufkommen, wie es gerade im Januar 2025 der Fall war. Wir freuen uns, dass diese Qualität am Markt zunehmend stark nachgefragt wird, was das erneute Anwachsen unserer Buchungseingänge belegt."

Buchungsstarker Januar und hoher Anteil Frühbucher

Der Januar steht in der gesamten Touristik für den großen Frühbuchermonat. Auch bei Sunny Cars schnellen daher stets zu Jahresbeginn die Reservierungsanfragen nach oben, so war der Januar 2024 der buchungsstärkste Monat des Wirtschaftsjahres 2023/2024. Heuer gingen im ersten Jahresmonat 2025 in etwa gleich viele Buchungen ein wie im November und Dezember 2024 zusammen. Interessant zeigt sich die Analyse der Abreisemonate aller eingegangenen Buchungen, denn normalerweise werden Mietwagen oft eher kurz- oder mittelfristig gebucht. Aktuell liegt jedoch der Anteil an Frühbuchenden, die bereits zwischen November 2024 und Januar 2025 ihr Auto für Abreisen ab Mai 2025 sicherten, bei über 40 Prozent. Einzelne Reservierungen beziehen sich sogar schon auf 2026. Im Vergleich zum Vorjahr legte damit die Frühbucherquote um einige Prozentpunkte zu.

Ausblick auf die Sommermonate: Die beliebtesten Destinationen und gefragtesten Zeiträume

"Beim detaillierteren Blick in die Buchungen der Frühbucher lassen sich einzelne Peaks ablesen", erklärt Kai Sannwald, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. Die beliebtesten Länder gesamt lauten im Nahreisebereich Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. Unter den Fernreisen führen die USA und Südafrika die Liste an. Über zwei Drittel aller Buchungen aus dem ersten Quartal beziehen sich auf diese sechs Länder. Für den Beispielmonat August 2025 stehen aktuell Portugal, Spanien und die USA auf dem Siegertreppchen als beliebteste Mietwagenziele. Doch so weit vorab diene dies lediglich als Indikator, kommentiert Kai Sannwald, "denn die zu erwartenden umfangreichen Buchungseingänge für die Sommermonate stehen noch aus." In totalen Zahlen gingen die meisten Buchungen des gesamten ersten Quartals für den Februar 2025 in Spanien ein.

Mietwagenpreise auf konstantem, leicht gestiegenem Niveau

Frühbucher kümmern sich meist um die großen, längeren Urlaube des Jahres. Reisen über ein verlängertes Wochenende oder eine knappe Woche planen viele kurzfristiger. Daher gehen zu Jahresbeginn häufig Buchungen über längere Zeiträume ein, was zu einem höheren Gesamtpreis führt als bei einem Kurzurlaub. So lag eine im ersten Quartal getätigte Anmietung bei Sunny Cars bei rund 480 Euro und damit etwa 45 Euro über dem Jahresmittel des gesamten Geschäftsjahres 2023/2024. "Wir rechnen damit, dass der Tagespreis pro Mietwagen innerhalb des Jahres leicht variiert, es Stand heute jedoch keine zu großen Schwankungen gibt", erläutert Kai Sannwald. "Je nach Saison werden die Preise für Last-Minute-Buchungen voraussichtlich anziehen, daher empfehlen wir stets eine frühe Buchung."

Buchungswege: Reisebüros nach wie vor stark

Auch wenn Sunny Cars die Buchung per Mausklick via Online-Portal oder Direktbuchung ermöglicht, steht nach wie vor der Counter im Fokus. "Gerade bei längeren Urlauben nutzen viele den Top-Service der stationären Reisebüros und buchen dort alle Reisebausteine bequem aus einer Hand", freut sich Thorsten Lehmann. "Daher sehen wir die Expedientinnen und Expedienten als unsere wichtigsten Partner an und bauen unseren Service für sie immer weiter aus."

