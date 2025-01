Sunny Cars

Mietwagen-Preisübersicht für die Winterferien 2025: Große Preisunterschiede, Portugal besonders günstig

Schon wieder im Urlaubsmodus: Der Weihnachtsstress liegt zurück, das neue Jahr hat erfolgreich begonnen - Zeit, um an die nächste Erholungspause zu denken. Entsprechend beschäftigten sich zwischen den Jahren viele mit der Planung der ersten Ferien 2025. Neben Berg- und Wintersportfans zieht es zahlreiche Urlauberinnen und Urlauber schon wieder in wärmere Gefilde, wo ein Urlaubsauto nach Landung mit dem Flugzeug für maximale Flexibilität sorgt. Je nach Destination zeigen sich dabei deutliche Preisunterschiede. Während eine Woche Mietwagen auf Madeira beispielsweise 142 Euro kostet, liegen die Kosten in Miami mit 411 Euro die Woche mehr als doppelt so hoch. Mietwagen-Anbieter Sunny Cars gibt eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Preise in beliebten Winterferien-Destinationen.

Mehr Vorlauf bei der Buchung - weniger Kosten

Seit September stiegen die durchschnittlichen Kosten pro Mietwagenbuchung konstant an und erreichten im Dezember 2024 mit 519 Euro den höchsten Wert seit rund eineinhalb Jahren. Rund ein Drittel der Buchungen im Dezember entfiel dabei bereits auf die erste Ferienperiode des neuen Jahres. "Während wir starke Preisunterschiede in den beliebtesten Zielen beobachten, zeigt sich für das Frühjahr allgemein ein steigendes Preisniveau. Wer rechtzeitig bucht, kann noch wertvolle Euros sparen", kommentiert Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Während - je nach Anzahl der freien Tage in den Winterferien - teilweise schon die erste Fernreise geplant wird, erfreuen sich insbesondere die Destinationen rund ums Mittelmeer mit ihrem milden Klima großer Beliebtheit. Neben Trubel und Hitze gehen Reisende so auch höheren Preisen in der Hauptsaison aus dem Weg.

Tagesraten im Vergleich

Mit rund 59 Euro pro Tag liegen die Preise für einen Mietwagen in Florida deutlich über dem Durchschnitt. Auf Mauritius fallen für Buchende durchschnittlich 35 Euro täglich für das Urlaubsauto an. Günstigere Preise gibt es weiterhin in näher gelegenen Zielen. Gerade die mediterranen Länder locken viele sonnensuchende Gäste an. In Spanien und auf den dazugehörigen Inselgruppen bekommen Urlauberinnen und Urlauber ihr Ferienfahrzeug schon ab 19 Euro pro Tag. In Portugal betragen die täglichen Mietwagenkosten sogar nur 16 Euro. In Griechenland hingegen zahlen Reisende durchschnittlich 24 Euro für den Mietwagentag. Spitzenreiter unter den europäischen Tagespreisen: Italien. Dort kostet der Mietwagentag Anfang Februar im Schnitt 27 Euro.

Übersicht Wochenpreise für einen Kleinwagen (Zeitraum 3.-10.02.25, Preisanalyse vom 14.01.25)

Spanien

In der Region rund um Málaga gehen Spanien-Fans für rund 133 Euro eine Woche auf Erkundungstour. Einen deutlichen Preisabfall erkennen Buchende insbesondere auf den Baleareninseln. Dort schlagen circa 141 Euro zu Buche, die Reisende für ihr Ferienauto pro Woche bezahlen. Noch zur Weihnachtszeit lag der Wochenpreis bei 200 Euro auf Mallorca und Ibiza. Auf der beliebten Kanareninsel Teneriffa wiederum bezahlen Reisende für ihren Mietwagen satte 240 Euro pro Woche.

Portugal

Für einen Roadtrip an der Algarve zahlen Reisende in der Ferienwoche 114 Euro - deutlich weniger als noch über Weihnachten. Auf Madeira fallen die Preise stets höher aus, hier kostet ein Mietwagen für eine Woche 142 Euro.

Griechenland

170 Euro kostet in Athen ein Mietwagen für die Winterferien. In der Weihnachtszeit waren das sowohl in der Hauptstadt als auch auf den bekanntesten Inseln ebenfalls die Durchschnittspreise. Werfen Reisende jetzt einen Blick auf Kreta, Mykonos und Korfu, fallen stabile Preise von rund 169 Euro ins Auge.

Italien

Eine Mietwagenwoche zum ersten kulturellen Highlight des Jahres kostet Rom-Begeisterte circa 190 Euro. Der Preis ist im Vergleich zu den Weihnachtswochen deutlich gesunken (320 Euro für eine Woche im Dezember). Auf Sizilien haben die Preise weniger stark, aber dennoch ebenfalls erkennbar abgenommen: Statt 265 Euro Ende 2024 kommen Italien-Fans auch hier auf Kosten in Höhe von 190 Euro für die Mietwagenwoche.

USA

Wer zu den Glücklichen gehört und gleich zwei Wochen Winterferien hat, plant vielleicht schon die erste Fernreise. Für den sommerlichen Roadtrip im warmen Florida fallen für Buchende derzeit Kosten in Höhe von 411 Euro an. Für den Städte- und Erkundungstrip in und um New York schlägt ein Durchschnittspreis von 347 Euro zu Buche.

Mauritius

Inselidylle und Temperaturen über 20 Grad finden Reisende in den Monaten Februar und März auf Mauritius. Für eine Mietwagenrundreise rechnen Urlauberinnen und Urlauber mit 245 Euro pro Woche. In sieben bis 14 Tagen lässt sich die Insel flexibel mit dem Auto erkunden.

