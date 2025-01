ARDMediathek.de| Kultur NEWSLETTER / Kultur-Tipps aus der ARD Mediathek für Februar 2025

ARD Mediathek

Kultur-Tipps aus der ARD Mediathek für Februar 2025

Chemnitz 2025 | Kulturhauptstadt im Wandel

Verfügbar bis 31. Dezember 2025

Innovative Kunst und visionäre Ideen prägen Chemnitz. Wir zeigen eine Stadt im kulturellen Wandel - kreativ, mutig und zukunftsweisend. Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres präsentiert die ARD Mediathek in der Rubrik Kultur über das ganze Jahr hinweg Kultur Dokus aus Chemnitz und Umgebung.

Chemnitz 25: Kulturhauptstadt im Wandel in der ARD Mediathek

Der Sammler - Ein Designer sucht die Ewigkeit

Verfügbar bis: 13. November 2026

Peter Engelhardt, Künstlername "PENG", war einer der führenden Designer für Marken der 80er und 90er Jahre. Heute sammelt er leidenschaftlich Objekte der 50er bis 70er Jahre - von Lampen bis hin zum Spielzeug. Seine Sammlung umfasst mehr als 30.000 Objekte und ist eine beeindruckende Dokumentation der Nachkriegskultur. Die Ausstellung dieser Sammlung ist zur Lebensaufgabe des 78-Jährigen geworden.

Der Sammler - Ein Designer sucht die Ewigkeit in der ARD Mediathek

Artistik aus einer anderen Welt: Gravity & Other Myths

Verfügbar bis: 25. April 2025

Ein mitreißendes Porträt der Akrobatik-Kompanie Gravity & Other Myths. Mit atemberaubender Körperbeherrschung und emotionalen Einblicken wird gezeigt, wie die Künstler:innen die Grenzen des Möglichen ausloten. Der Film begleitet die Truppe aus Adelaide, die sich innerhalb weniger Jahre vom Geheimtipp zur gefeierten internationalen Größe entwickelt hat. Die Dokumentation beleuchtet die außergewöhnlichen Probenprozesse und erzählt die Geschichten hinter den Meisterwerken der Kompanie.

Artistik aus einer anderen Welt: Gravity & Other Myths in der ARD Mediathek

Die Drei Tenöre - Geburt einer Legende

Verfügbar bis: 27. März 2025

Das legendäre Konzert der "Drei Tenöre" - Pavarotti, Domingo und Carreras - am Vorabend des WM-Finales 1990 in Rom veränderte die Welt der klassischen Musik. Die Dokumentation zeigt, wie die Tenöre zu Superstars wurden und welche kulturellen und persönlichen Geschichten hinter diesem bahnbrechenden Ereignis stehen.

Die Drei Tenöre - Geburt einer Legende in der ARD Mediathek

Kultur - ein Elitending?

Verfügbar bis: 21. Dezember 2025

Was braucht es, um in der Hochkultur erfolgreich zu sein? Talent und harte Arbeit - oder doch eher Vermögen und Kontakte? Die Dokumentation untersucht Klassismus in der Kunstwelt und zeigt, wie elitäre Strukturen den Zugang zu kulturellen Karrieren erschweren.

Kultur - ein Elitending? in der ARD Mediathek

Filmfestival Max Ophüls Preis 2025

Verfügbar bis 15. März 2025

Zum 46. Mal präsentieren Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Werke. Das Filmfest ist das wichtigste Schaufenster für junge Filmschaffende. Szenetalks und Insights in die junge Filmbranche - direkt vom Festival - gibt es exklusiv in der ARD Mediathek in der Rubrik Kultur.

Filmfestival Max Ophüls Preis 2025 in der ARD Mediathek

Heinrich Böll: "Katharina Blum lebt!" - Das Erbe einer Erzählung

"Wie Gewalt entsteht und wohin sie führen kann" - das ist das Thema von Heinrich Bölls "Die verlorene Ehre der Katharina Blum". Vor 50 Jahren erschien das Buch über Hetze, Frauenhass und Diffamierung, das bis heute aktuell ist. Die Dokumentation zieht Parallelen zu Hasskampagnen im Netz und lässt Persönlichkeiten wie Volker Schlöndorff und Günter Wallraff zu Wort kommen.

Heinrich Böll: "Katharina Blum lebt!" - Das Erbe einer Erzählung in der ARD Mediathek

Audiothek Tipps

"Iron East" 2. Staffel

In der zweiten Staffel von "Iron East" taucht Host Jan Kubon in die Geschichte des Ost-Metal ein. Wie ging es nach der Wende weiter, und was ist aus der Szene heute geworden? Interviews mit Größen wie Subway to Sally und Heaven Shall Burn bieten spannende Einblicke in die wilde Welt des Metal im Osten.

"Iron East" 2. Staffel in der ARD Mediathek

"Telephobia" 3. Staffel

Telephobia ist wieder da - mit neuen Anruf-Geschichten in Staffel 3. Host Lea Utz hilft euch bei diesem einen Anruf, den ihr schon viel zu lange aufschiebt. Egal, ob es der Anruf bei dem Helden der Kindheit ist, der erste Kontakt zwischen Vater und Tochter nach Jahren oder das Gespräch mit dem eigenen Fluchthelfer aus der DDR: Jede Folge ist eine packende Reise in die Vergangenheit, humorvoll und einfühlsam erzählt.

"Telephobia" 3. Staffel in der ARD Mediathek

"Buch-Lounge" mit Mona Ameziane

In Bremen, der UNESCO City of Literature, trifft Mona Ameziane spannende Autor:innen. Caroline Rosales spricht über ihren Roman "Die Ungelebten", der sich mit Machtstrukturen in der Musikindustrie beschäftigt. Anna Irmgard Jäger beleuchtet in "Ganz normale Tage" die Dynamik von Familienstrukturen im Erwachsenenalter.

"Buch-Lounge" mit Mona Ameziane in der ARD Mediathek

