Erfolgreicher Auftakt der KI-Initiative Mittelstand in Bonn: abcfinance und neuland.ai bringen gemeinsam mit Partner KI.NRW den Mittelstand in die KI-Praxis

Mit rund 150 geladenen Gästen ist am Montagabend im Deutschen Museum Bonn mit der "Mission KI" der Startschuss für die "KI-Initiative Mittelstand" gefallen. Unter dem Motto "Mut. Macher. Möglichkeiten." verfolgt die neue KI-Initiative das Ziel, gerade auch kleineren und mittleren Unternehmen den Einstieg in Künstliche Intelligenz zu erleichtern - praxisnah, finanzierbar und vor allem einfach umsetzbar.

Gegründet wurde die KI-Initiative Mittelstand von abcfinance und neuland.ai, unterstützt durch die Kompetenzplattform KI.NRW des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bei der Auftaktveranstaltung gaben Dr. Christian Temath (KI.NRW), Karl-Heinz Land (neuland.ai) und Dr. Hubertus Mersmann (abcfinance) in ihren Impulsvorträgen Einblicke in das KI-Ökosystem, die wirtschaftliche Relevanz von Künstlicher Intelligenz und Praxiserfahrungen. Anschließend diskutierten fünf Unternehmer und Branchenexperten auf dem Podium, wie KI im Mittelstand konkret eingesetzt werden kann.

KI.NRW: Mittelstand muss Chancen jetzt nutzen

Dass Künstliche Intelligenz längst keine Zukunftstechnologie mehr ist, sondern bereits heute reale wirtschaftliche Potenziale bietet, machte Dr. Christian Temath, Geschäftsführer der Kompetenzplattform KI.NRW, in seinem Vortrag deutlich. Unter dem Titel "Von NRW bis Europa: Stärken und Einblicke in das heutige KI-Ökosystem" gab er einen fundierten Überblick über globale Entwicklungen, regionale Stärken und konkrete Anwendungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmen.

Temath betonte, Europa müsse angesichts der weltweiten Dynamik schnell Verantwortung übernehmen. Während die USA und China das KI-Rennen mit milliardenschweren Investitionen dominieren, liege die Stärke Europas in Werten wie Vertrauen, Fairness und Datenschutz - übersetzt in technologische Souveränität und vertrauenswürdige KI "Made in Europe".

NRW als Knotenpunkt der europäischen KI-Landschaft

Nordrhein-Westfalen spiele dabei eine Schlüsselrolle: Mit über 730.000 Unternehmen, dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, rund 70 Hochschulen und Europas dichtestem Forschungsnetzwerk sei das Land ein wirtschaftliches und wissenschaftliches Kraftzentrum. Erfolgsbeispiele wie DeepL (KI-Übersetzungen) oder Miele (Smart Food ID) und Recogizer (Gebäudesteuerung) zeigen bereits heute, wie KI Effizienz und Innovation vorantreibe. Die Chancen seien riesig: Gerade in den traditionellen Kernindustrien Nordrhein-Westfalens gebe es wertvolles Domänenwissen und einen immensen Datenschatz, den es zu heben lohne.

"KI ist da, um zu helfen", sagte Temath. Angesichts des Fachkräftemangels, zunehmender Komplexität und Ressourcenknappheit biete Künstliche Intelligenz konkrete Lösungen - etwa durch Prozessautomatisierung, Simulationen oder intelligente Assistenzsysteme. Mit Einführungsvorträgen für Mitarbeitende und individuell zugeschnittenen Workshopformaten unterstütze KI.NRW Unternehmen gezielt beim Einstieg. Einen Überblick über das nordrhein-westfälische KI-Ökosystem bietet die KI.Landkarte unter www.ki.nrw/ki-landkarte.

neuland.ai: Mittelstand braucht eine vertrauenswürdige KI-Plattform für sein Unternehmenswissen

neuland.ai sorgt als Technologiepartner der KI-Initiative für die praktische Umsetzung mit einer sicheren, transparenten und rechtskonformen KI-Plattform. In seinem Impulsvortrag machte neuland.ai-Gründer und Vorstand Karl-Heinz Land deutlich, dass es für deutsche Unternehmen entscheidend sei, auf eine eigene KI-Plattform zu setzen, die den spezifischen Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und Regulierung gerecht wird und Unternehmen einen geschützten Raum für den KI-Einsatz bietet. Darüber hinaus muss der gezielte Zugriff auf das eigene Unternehmenswissen die Basis für jede KI-Anwendung sein.

"Es geht nicht darum, die größte KI zu haben - sondern die richtige", sagte Land. "Mit dem neuland.ai HUB machen wir vorhandenes Unternehmenswissen KI-fähig - und holen Künstliche Intelligenz aus der Buzzword-Ecke in den produktiven Alltag mittelständischer Betriebe."

abcfinance: Finanzierung als Schlüssel zum Handeln

Wie aus Möglichkeiten konkrete Umsetzung wird, machte Dr. Hubertus Mersmann, Sprecher der Geschäftsführung von abcfinance und abcbank, in seinem Impuls deutlich. Der Einstieg in Künstliche Intelligenz scheitere oft nicht am Willen, sondern an rechtlichen Bedenken, den nötigen Fähigkeiten, um KI effektiv einzusetzen, oder den Investitionskosten.

Genau hier setzt abcfinance an: Als Finanzierungspartner bringt das Unternehmen seine langjährige Expertise ein, damit der Mittelstand Künstliche Intelligenz einfach, planbar und ohne hohe Anfangsinvestitionen umsetzen kann.

"Künstliche Intelligenz ist kein Luxus für Konzerne, sondern eine echte Chance und ein entscheidender Wettbewerbsvorteil gerade auch für den Mittelstand", betonte Mersmann. "Als Teil der 'KI-Initiative Mittelstand' und langjähriger Finanzierungspartner sehen wir es als unsere Aufgabe, Innovation für kleine und mittlere Unternehmen zugänglich zu machen - einfach, planbar und ohne Kapitalbindung." Passgenau bietet die abcfinance ihren Kunden das Produkt "KI-Leasing" an.

Die Veranstaltung bot anhand konkreter Branchenbeispiele - vom produzierenden Gewerbe bis zur Dienstleistung - einen praxisnahen Einblick, wie Unternehmen KI schon heute einsetzen, um Abläufe zu automatisieren und Daten sinnvoll zu nutzen. In kurzen Vorträgen und offener Panel-Diskussion konnten die Gäste sich über erste Schritte, mögliche Hürden und konkrete Use Cases austauschen. Dabei wurden auch zahlreiche Fragen des interessierten Auditoriums erörtert. Die Resonanz war durchweg positiv - viele Unternehmen signalisierten bereits Interesse daran, das Thema nun zeitnah im eigenen Betrieb anzugehen.

Ausblick: KI-Initiative Mittelstand nimmt Fahrt auf

Nach dem erfolgreichen Auftakt geht die "KI-Initiative Mittelstand" jetzt in die konkrete Umsetzung. Geplant sind praxisorientierte Workshops, branchenspezifische KI-Pilotprojekte und der Aufbau eines Netzwerks aus Technologie- und Finanzierungspartnern.

Panel-Diskussion der KI-Initiative Mittelstand im Deutschen Museum der "Mission KI" (v.l.n.r.: Dirk Ferwer (abcfinance), Martin Wöllner (CiS electronic), Dr. Christian Temath (KI.NRW), Clemens Graf von Wedel (enPORTAL), Dr. Hubertus Mersmann (abcfinance & abcbank)

Über abcfinance GmbH

1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 720 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 16 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. Der Name abcfinance steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern. www.abcfinance.de

Über neuland.ai

neuland.ai ist ein deutsches Unternehmen mit umfassender Erfahrung in Künstlicher Intelligenz und Digitaltransformation. Aufbauend auf zahlreichen erfolgreichen KI-Projekten hat die Firma den neuland.ai HUB entwickelt - eine sichere, skalierbare und vollständig in Deutschland entworfene KI-Plattform. Herzstück ist die zum Patent angemeldete Technologie der Dynamic Hybrid Language Models (DHLM). Sie ermöglichen präzise, transparente und aktuelle KI-gestützte Entscheidungen auf Basis dynamisch verknüpfter Daten - für verantwortungsvolle, datensouveräne KI-Anwendungen "Made in Germany". www.neuland.ai

