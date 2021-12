CHECK24 GmbH

Privathaftpflichtversicherung: Wichtige Zusatzleistungen für nur wenig Aufpreis

Ausfalldeckung, Schutz im Ehrenamt und bei Schlüsselverlust kosten wenige Euro im Jahr

Selbstbeteiligung lohnt sich nicht - reduziert Jahresbeitrag kaum

Größere Flexibilität: Mehrheit der PHV-Tarife täglich kündbar und mit verlängertem Widerrufsrecht

Bei der Privathaftpflichtversicherung (PHV) kosten viele wichtige Zusatzleistungen nur wenig Aufpreis. Eine Familie mit Kind zahlt für einen Basistarif durchschnittlich 57 Euro jährlich.1) Tarifmerkmale wie die Absicherung ehrenamtlicher Tätigkeiten (+2 Euro), Schutz bei Schlüsselverlust (+5 Euro) oder Ausfalldeckung2) (+6 Euro) wirken sich kaum auf den Jahresbeitrag aus.

Die Absicherung deliktunfähiger Kinder kostet im Schnitt ab sechs Euro Aufpreis im Jahr. Dieser Baustein ist für Familien ratsam: Verursachen Kinder unter sieben Jahren bzw. im Straßenverkehr unter zehn Jahren einen Schaden, so haften in der Regel weder Eltern noch Kinder. Die PHV zahlt dann nicht für den Schaden und die Geschädigten bleiben auf den Kosten sitzen. Um Streit zu vermeiden, lohnt sich die Absicherung deliktunfähiger Kinder, denn dann übernimmt die PHV den Schaden. Im persönlichen und kostenlosen Beratungsgespräch unterstützen die CHECK24-Versicherungsexpert*innen bei der Wahl der individuell sinnvollen Tarifbausteine.

Selbstbeteiligung lohnt sich nicht - Jahresbeitrag kaum reduziert

Mit einer Selbstbeteiligung senken Versicherte den Beitrag ihrer PHV nur wenig. Familien sparen mit 150 Euro Selbstbehalt im Schnitt lediglich sieben Euro im Jahr. Eine Selbstbeteiligung von 500 Euro reduziert den Beitrag durchschnittlich um zwölf Euro jährlich.

Privathaftpflichtversicherung immer häufiger papierlos und täglich kündbar

Die papierlose Haftpflichtversicherung setzt sich immer mehr durch: Bereits mehr als die Hälfte aller 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Versicherungsverträge wird nicht mehr per Post zugestellt. Ihre Unterlagen erhalten Kund*innen stattdessen per Mail oder im Kundenbereich der Versicherung sowie im digitalen CHECK24-Versicherungscenter - das schont die Umwelt.

"Zwei Drittel der abgeschlossenen Tarife sind bereits täglich kündbar, zudem gilt für über 60 Prozent der Versicherer bei CHECK24 ein erweitertes Widerrufsrecht von bis zu 45 Tagen - also deutlich länger als die gesetzlichen 14 Tage", sagt Lorenz Becker, Managing Director Privathaftpflichtversicherung bei CHECK24. "Damit kommen immer mehr Versicherer dem Wunsch der Verbraucher*innen nach mehr Flexibilität nach."

Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und digitale Vertragsverwaltung im Kundenkonto

Bei sämtlichen Fragen zur Privathaftpflichtversicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

1)Durchschnittlicher Basispreis Familie mit Kind: 57 Euro p. a.; durchschnittlicher Basispreis Single: 40 Euro p. a.; der Basispreis sowie Aufschläge und Rabatte ergeben sich aus dem Schnitt des günstigsten PHV-Tarifs je Versicherer im CHECK24-Haftpflichtversicherungsvergleich; Werte auf volle Euro gerundet. Weitere Kriterien: fünf Millionen Euro Deckungssumme, keine Selbstbeteiligung, kein öffentlicher Dienst, Mindestlaufzeit ein Jahr, jährliche Zahlweise, PLZ: 60329 Frankfurt am Main

2)Fügt ein Dritter dem Versicherten einen Schaden zu und kann für diesen finanziell nicht aufkommen, greift die Ausfalldeckung der eigenen Haftpflichtversicherung.

