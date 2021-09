Nissin Foods GmbH

50 Jahre Nissin Cup Noodles

Nissin Foods, Erfinder der Instant-Nudeln, feiert 50 Jahre Markteinführung

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Seit Erfindung und Markteinführung vor 50 Jahren ein Erfolgsrezept: Die authentisch asiatischen Cup Noodles von Nissin

Das japanische Unternehmen Nissin Foods, Erfinder der Instant-Nudeln, feiert dieses Jahr am 18. September 50 Jahre Markteinführung der Cup Noodles - und Nissin feiert weltweit in über 100 Ländern mit!

Mit seinen Cup Noodles blickt Nissin auf eine erfolgreiche Geschichte zurück. Am 18. September 1971 wurden die ersten Nissin Cup Noodles verkauft und sind seitdem nicht mehr aus dem Sortiment wegzudenken. In 2003 erreichten die Cup Noodles weltweit 20 Milliarden verkaufte Einheiten seit Markteinführung. 2011 eröffnete das CUPNOODLES MUSEUM in Yokohama, Japan. Ein Jahr darauf wurden die "Soba" Produkte in das Cup Noodles Sortiment aufgenommen und in 2013 von der Lebensmittel Zeitung in Deutschland als "TOP MARKE" ausgezeichnet. 2016 erreichte der Verkauf von Nissin Cup Noodles ein Volumen von 40 Milliarden Portionen weltweit und verhalf Nissin in Deutschland zwischen 2020 und 2021 zu einem Wachstum in Höhe von 10 %[1]. Passend zum 50-jährigen Jubiläum verzeichnet Nissin 50 Milliarden weltweit verkaufte Cup Noodles in 2021.

Jeder Becher der Marke "Cup Noodles" zeigt die aufregende und geschmacksintensive Welt der asiatischen Ess- und Nudelkultur. Das Sortiment, das Produkte im Soup-Style und im Wok-Style bietet, bringt den authentisch asiatischen Geschmack zu Konsumenten in über 100 Ländern weltweit - Tendenz steigend. Mit minimalem Zeitbedarf und Aufwand entsteht eine leckere und warme Mahlzeit, welche man zuhause, im Büro und unterwegs genießen kann. Die Momente, in denen Nissin Cup Noodles zum Einsatz kommen, sind dabei so vielfältig wie die Produktvariationen der Nissin Cup Noodles selbst.

Zu Beginn des Geburtstagsjahres startete Nissin die "This is Asian Noodles"-Kampagne, die zum Entdecken der Cup Noodles Vielfalt einlud. Die Kampagne erstreckte sich über mehrere europäische Länder und Kanäle in den Bereichen Digital, PR, Social Media, POS und TV. Vor Kurzem veröffentlichte Nissin zudem über Instagram einen eigenen Filter, um die Zielgruppe der Millennials im digitalen Umfeld kreativ zu erreichen. Der sogenannte "Slurp Trainer" trainiert in Form eines Minigames die Gesichtsmuskeln für das perfekte Schlürfen gemäß japanischer Tradition. Beworben wird der Filter von bekannten Influencern weltweit. Nun sind die Geburtstagsfeierlichkeiten im vollen Gange, dabei setzt Nissin wieder auf kreative Maßnahmen im Digitalbereich und am POS. "Neben einer Display- und Social Media Kampagne können sich Konsumenten auf ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen freuen", verrät Olaf Büttner, Managing Director in Deutschland und Europa. "Da der Lebensmitteleinzelhandel nach wie vor unserem wichtigsten Absatzmarkt darstellt, findet die Gewinnspielregistrierung direkt am POS statt. Darüber hinaus ermöglichen wir unserer digital-affinen Zielgruppe die Teilnahme am Gewinnspiel natürlich auch online."

"Wir feiern 50 Jahre Erfolg mit unseren Cup Noodles, deren Beliebtheit weltweit stetig wächst. Egal ob Wok-Style oder Soup-Style - in jedem Becher steckt die Expertise asiatischer Nudelherstellung", erklärt Tomomitsu Taue, Marketing Director Nissin Foods Europe. "Den anhaltenden Erfolg nutzen wir als Motivation dafür, uns und unsere Nissin Cup Noodles stets weiter zu entwickeln. Wir bieten unseren Konsumenten echte geschmackliche Abwechslung und werden diesen Trend in Zukunft fortsetzen."

Mehr Informationen zu Nissin Foods und dem 50-jährigen Cup Noodles Jubiläum sind auf der Webseite sowie auf den Social Media Kanälen von Nissin: Instagram, Facebook und YouTube abrufbar.

Die Cup Noodles sind als Soba (Wok-Style) und Suppen (Soup-Style) in folgenden Geschmacksvariationen erhältlich:

Cup Noodles Soba (1,69 EUR UVP)

Classic

Teriyaki

Yakitori Chicken

Chili

Thai Curry

Sukiyaki Beef

Peking Duck

Cup Noodles Suppen (1,19 EUR UVP)

Tasty Chicken

5 Spices Beef

Soy Sauce Shrimps

Hot Chili Spicy

Spiced Curry

Roasted Duck

Über Nissin

Der Gründer der Nissin Foods Group, Momofuku Ando, erfand 1958 in Japan die ersten Instant-Nudeln der Welt, "Chicken Ramen". Cup Noodles von Nissin werden heute in über 100 Ländern weltweit verkauft. Mit seinen Produkten ist Nissin Food Products Co. Ltd. Marktführer in Japan in der Kategorie Instant-Nudeln und belegt starke Marktpositionen in vielen weiteren Ländern.

Die Nissin Foods Group hat sich zum Ziel gesetzt, Konsumenten mit ihren Produkten Freude und Genussmomente in den Alltag zu bringen und aus diesem Selbstverständnis heraus als "Earth Food Creator" die Esskultur weltweit mit ihren japanischen Einflüssen zu bereichern.

[1] Nielsen, Instant Nudeln Markt, Deutschland; Frankreich; UK, Absatz in Stück, MAT März 2021 (April 2020 - März 2021)

Original-Content von: Nissin Foods GmbH, übermittelt durch news aktuell