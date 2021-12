CHECK24 GmbH

Weihnachtsgeschenke: Brandenburger*innen geben am meisten aus

Spielzeug: Kinder freuen sich über Tonieboxen, Spielzeugautos und Ankleidepuppen

Erwachsene sollten mit praktischen Geschenken für den Alltag unter dem Baum rechnen

Brandenburger*innen geben in diesem Jahr am meisten für Weihnachtsgeschenke aus. Vor Weihnachten bestellen sie Produkte im Wert von durchschnittlich 211 Euro.1) Auch in Mecklenburg-Vorpommern (201 Euro) geben Verbraucher*innen vor Weihnachten vergleichsweise viel aus. Die günstigsten Produkte mit im Schnitt 178 Euro kaufen Hamburger*innen. Das sind 16 Prozent weniger als in Brandenburg.

Hier klicken für eine Karte mit allen Bundesländern.

Spielzeug: Kinder freuen sich über Tonieboxen, Spielzeugautos und Ankleidepuppen

Auf den Wunschzetteln vieler Kinder standen in diesem Jahr wohl Tonieboxen mitsamt dem passenden Zubehör. Keine andere Produktkategorie unter den Spielzeugen war im CHECK24 Shoppingbereich beliebter. Auf den Plätzen zwei und drei und damit sicher auch unter dem Weihnachtsbaum landen Spielzeugautos und Ankleidepuppen. Aber auch Klassiker wie Lego, Kuscheltiere, Rennbahnen oder Brettspiele sind in den Top Ten vertreten.

Erwachsene sollten mit praktischen Geschenken für den Alltag unter dem Baum rechnen

Erwachsene sollten - wie auch in den Vorjahren - eher mit praktischen Geschenken unterm Weihnachtsbaum rechnen. In Baden-Württemberg waren Raclettes besonders beliebt, in Hamburg Espressomaschinen. In Nordrhein-Westfalen wurden Fritteusen am stärksten nachgefragt, in Mecklenburg-Vorpommern Winkelschleifer.2)

"Auch in diesem Jahr landen für Erwachsene wohl wieder viele praktische Geschenke unter dem Weihnachtsbaum", sagt Tobias Tammen, Geschäftsführer Shopping bei CHECK24. "Aber auch Klassiker zu Weihnachten, wie z. B. Parfums oder Smartwatches, sind bei Kund*innen vor Weihnachten beliebt."

1)Datengrundlage: alle im vierten Quartal 2021 (Stand: 3.12.2021) im Shoppingbereich von CHECK24 getätigten Bestellungen; Betrachtete Bereiche: Spielzeug, Baumarkt, Drogerie, Elektronik und Haushalt; beliebteste Produkte: Bestellungen aus allen Bundesländern im Betrachtungszeitraum indiziert nach Bevölkerungsanteilen je Bundesland

2)Tabellen mit beliebten Produkten nach Bundesland unter: https://ots.de/lQ3OHT

