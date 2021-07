3sat

Der Robert Geisendörfer Preis 2021: 3sat besucht Preisträgerinnen und Preisträger

Wenn die Künstlerinnen und Künstler nicht zur Preisverleihung kommen können, kommt der Preis zu ihnen: 3sat zeigt am Sonntag, 10. Oktober 2021, um 12.15 Uhr eine Geisendörfer-Preis-Doku. Der Sonderpreis geht in diesem Jahr an Joko und Klaas. Der Robert Geisendörfer Preis für Hörfunk- und Fernsehproduktionen ist 2021 als 3sat-Dokumentation zurück, nachdem er pandemiebedingt im vergangenen Jahr komplett ausfallen musste. In einer 45-minütigen Dokumentation stellt 3sat den Medienpreis der evangelischen Kirche vor. "Kulturzeit"-Moderatorin Vivian Perkovic besucht die Preisträgerinnen und Preisträger und würdigt sie und ihre Werke aus den Bereichen Kindermedien, Radio und Fernsehen. Der Sonderpreis der Jury des Robert Geisendörfer Preises geht in diesem Jahr an die Moderatoren Joachim "Joko" Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ihre Sendungen aus der "gegen" ProSieben gewonnenen Sendezeit. Sie haben sie für Themen wie Seenotrettung von Flüchtlingen, Einsatz gegen rechts und Obdachlosenhilfe genutzt. Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury unter dem Vorsitz von Kirchenpräsident Volker Jung von der siebenstündigen Dokumentation zum Pflegenotstand. Mit diesen "Gewinneinlösungen", so die Jury, hätten die beiden zur Primetime eine jüngere Zielgruppe auf überraschende und ernsthafte Weise mit den Themen und Werten konfrontiert, für die der Robert Geisendörfer Preis stehe: Sprachlosen eine Stimme geben und Fürsprache üben. Die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Preise haben sich gegen eine doppelte Konkurrenz behauptet, denn 2021 wurden auch die Einreichungen des Vorjahres berücksichtigt. Die Preisträgerinnen und Preisträger der einzelnen Kategorien werden im Oktober 2021 bekannt gegeben. Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 70 15 952; Presse-Desk, Telefon: 06131 70 12 108, pressedesk@zdf.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

