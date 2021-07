Die Salzburger Festspiele 2021 in 3sat

3sat

Sonntag, 25. Juli, bis Samstag, 21. August 2021 Erstausstrahlungen Großer Jubel in Salzburg: Der 100. Geburtstag der Festspiele wird vom vergangenen in dieses Jahr verlängert. 3sat zeigt live die Eröffnung der Festspiele, außerdem das Konzert von Teodor Currentzis und musicAeterna, eine Neuinszenierung von Luigi Nonos "Intolleranza 1960", sowie die Oper "Elektra". Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" berichtet in einer "extra"-Ausgabe vom Geschehen in der Mozartstadt. Am Sonntag, 25. Juli 2021, 11.00 Uhr, überträgt 3sat den Festakt zur "Eröffnung der Salzburger Festspiele 2021" aus der Felsenreitschule live in seinem Programm. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die Veranstaltung offiziell eröffnen. Festredner ist der deutsche Philosoph und Autor Julian Nida-Rümelin. Am Samstag, 14. August 2021, 19.20 Uhr, berichtet "Kulturzeit extra: Salzburg feiert 101 Jahre Festspiele" in Erstausstrahlung aus Salzburg. Dort trifft Moderator Peter Schneeberger die Stars beim "Jedermann": Verena Altenberger und Lars Eidinger. Vorgestellt wird die neue Mozart-Produktion "Don Giovanni" in der Regie des italienischen Kultregisseurs Romeo Castellucci und unter der Musikalischen Leitung von Teodor Currentzis, der über seine Beziehung zu Mozart spricht. Außerdem begleitet das 3sat-Magazin "Kulturzeit" den Wettbewerb um den Herbert von Karajan Young Conductors Award, bei dem drei junge, hochbegabte Dirigenten den Takt angeben. Das Konzert von Teodor Currentzis und musicAeterna präsentiert 3sat am Samstag, 14. August 2021, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung. Auf dem Programm von Teodor Currentzis und dem internationalen Ensemble musicAeterna stehen in diesem Jahr die Sinfonien in g-Moll und C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, seine finalen Beiträge zur Königsklasse der Orchestermusik. Eine der großen Neuinszenierungen des Sommers ist Luigi Nonos erstes Werk für die Opernbühne, "Intolleranza 1960", in 3sat am Samstag, 21. August 2021, 22.15 Uhr, als Erstausstrahlung zu sehen. Als "Oper" wollte es der italienische Komponist aber explizit nicht bezeichnen, sondern als "azione scenica in due tempi" (Bühnenhandlung in zwei Akten). Verantwortlich für Regie, Bühne, Choreografie und Video ist der belgische Theatermacher Jan Lauwers; die Musikalische Leitung übernimmt Ingo Metzmacher. Bereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat "Elektra" von Richard Strauss mit Ausrine Stundyte in der Titelrolle und Opernstar Asmik Grigorian als Chrysothemis. Die gefeierte Inszenierung von den Festspielen 2020 steht auch in diesem Jahr auf dem Programm. Die beiden Opern stehen nach Ausstrahlung jeweils sieben Tage lang in der 3satMediathek zur Verfügung. Der 3satFestspielsommer ist seit dem 12. Juni und noch bis zum 25. September 2021 im TV-Programm zu sehen. Weitere Konzerte, Opern sowie Tanz- und Theaterveranstaltungen und Literatursendungen sind in der 3satMediathek unter https://3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Social-Media-Kanälen unter dem Hashtag #wirlebenkultur zu finden. Der 3satFestspielsommer im Überblick: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/grosse-klassikfestivals-im-3satfestspielsommer Beim ARD Radiofestival sind aus Salzburg zu hören: am Samstag, 31. Juli 2021, 20.04 Uhr "Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni" und am Montag, 16. August 2021, ab 20.04 Uhr "Mozart-Matinee: Manacorda" und "Mozart-Matinee: Bolton". Das ARD Radiofestival wird von den neun ARD-Landesrundfunkanstalten gemeinsam präsentiert. Zu hören ist das gesamte Programm in der ARD Audiothek (https://ardaudiothek.de) sowie den ARD Kulturprogrammen. Im Mittelpunkt des zwölfwöchigen Programms stehen Live-Übertragungen und Mitschnitte der großen Sommerfestivals. Weitere Informationen unter https://ardradiofestival.de. Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 – 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer sowie https://presseportal.zdf.de/presse/kulturzeit Video-Stream der Oper "Elektra" im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/die-salzburger-festspiele-2021-in-3sat 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

