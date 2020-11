ZDF

Donnerstag, 12. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Florian Odendahl, Schauspieler Pflegeheime und Corona - Wie rüsten sie sich für die 2. Welle? Dachboden-Umgestaltung - Tipps von Handwerksprofi Mick Wewers Mario Kotaska kocht - Leckere hausgemachte Fischstäbchen Körperliche Nähe trotz Corona - Kuscheltherapie Donnerstag, 12. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Tierklinik in Ahlen - Ultraschall für Boxer Benny Expedition: Berlin-Schöneberg (4) - Bodo und Robert Küchenträume - Inbars Reis mit Linsen Donnerstag, 12. November 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Andrea Ballschuh Blond nachgefragt - Lifehacks: Tomaten Donnerstag, 12. November 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Tina Turner über Buddhismus - Meditation gibt ihr Kraft Fliegen mit Luise Bähr - Die Schauspielerin beim Skydiving Donnerstag, 12. November 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Große Hoffnung, knappe Mittel - Kraftakt bis zur Impfung? Gäste: Malu Dreyer, SPD,Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Michael Kretschmer, CDU, Ministerpräsident Sachsen Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut Stefan Kluge, Direktor für Intensivmedizin UKE Peter Kremsner, Studienleiter CureVac-Impfstoff Licht am Ende des Corona-Tunnels: Ein Impfstoff gegen COVID-19 könnte schon Anfang nächsten Jahres zum Einsatz kommen. Aber viele Fragen sind noch offen: Wie wirksam wird er für wen sein? Wer wird den knappen Impfstoff bekommen? Wie lange wird es dauern, bis eine "Herdenimmunität" erreicht ist? Und was passiert in den langen Monaten bis dahin? Reichen die Test-Kapazitäten und die Intensivbetten über den Winter? Wird der "Teil-Lockdown" verlängert oder nach einiger Zeit wiederholt?

